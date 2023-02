Xiaomi 13 vs. iPhone 14: Wer triumphiert im Vergleich?

Xiaomi ist längst zu einer ernstzunehmenden Konkurrenz für Apple geworden. Umso interessanter ist der Vergleich Xiaomi 13 vs. iPhone 14. Welches Flaggschiff überzeugt mit mehr Innovationen, Leistung und Qualität? Wir zeigen euch die Unterschiede auf.

Technische Daten im Vergleich: Xiaomi 13 vs. iPhone 14 Geräte-Abbildung Hersteller Xiaomi Apple Modell 13 iPhone 14 Display und Gehäuse Display-Größe 6.36 Zoll 6.1 Zoll Auflösung 2400x1080 Pixel 2532x1170 Pixel Pixeldichte 413 ppi 460 ppi Technologie AMOLED OLED Frequenz 120 Hz 60 Hz Maße Größe 152.8x71.5x7.98 mm 146.7x71.5x7.8 mm Material Glas (Rückseite) Glas (Rückseite), Metall (Rahmen) Gewicht 185 g 172 g Leistungsmerkmale Chipsatz Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 A15 Bionic Taktrate Bis zu 3,19 GHz Bis zu 3.2 GHz AnTuTu Klasse Oberklasse Installierter RAM 8/12 GB RAM 6 GB RAM Interner Speicher 128/256/512 GB 128/256/512 GB Akkuleistung 4500 mAh Kapazität Lebensdauer der Batterie Videowiedergabe: Bis zu 20 h Sicherheit Fingerabdruck Face ID Betriebssystem Android 13 mit MIUI 14 (ab Werk) iOS 16 (ab Werk) Kamera Hauptkamera 50 (Weitwinkel), 12 (Ultraweitwinkel), 10 (Tele) 12 (Weitwinkel), 12 (Ultraweitwinkel) Frontkamera 32 MP 12 MP Konnektivität Anschlüsse USB-C Lightning Dual-SIM Ja Ja NFC Ja Ja 4G LTE Ja Ja 5G Ja Ja Preis UVP Ab 999 Euro (UVP) Angebot Jetzt Kaufen

Design: Ähnlich und doch verschieden

Xiaomi hat in der Vergangenheit schon oft Aufsehen mit seinen Smartphone-Designs erregt. Nicht etwa, weil sie mit unerwarteten Konzepten aufwarteten, sondern weil sie sich schwer übersehbar am jeweils aktuellen iPhone-Modell orientierten. Das gilt auch für das Xiaomi 13 und das iPhone 14. Beide Handys setzen auf abgeflachte Kanten und abgerundete Ecken. Die Gehäuseform sieht also sehr ähnlich aus.

Die auffälligsten Unterschiede sind die Notch beim iPhone 14 im Vergleich zum kleinen Punch-Hole beim Xiaomi 13, die unterschiedliche Anordnung der Kameralinsen im jeweils quadratischen Modul und die generelle Größe, die wir euch nachfolgend gegenübergestellt haben:

Xiaomi 13: 152,8 x 71,5 x 8,0 mm, 185 g

152,8 x 71,5 x 8,0 mm, 185 g iPhone 14: 146,7 x 71,5 x 7,8 mm, 172 g

Das Xiaomi 13 ist 6,1 mm länger und 1,2 mm dicker als das iPhone 14. Es ist also weniger kompakt, bietet dafür aber mit 6,36 Zoll zu 6,1 Zoll etwas mehr Bildschirmfläche. Als Handy mit großem Display zählt es damit nicht, doch wer mehr Platz für Spiele oder Filme braucht, wird mit dem Xiaomi-Handy zufriedener sein. Kommt es allein auf die Handlichkeit an, ist das iPhone 14 leicht im Vorteil.

(© 2022 CURVED ) Das iPhone 14 (Bild) ähnelt optisch sehr dem iPhone 13 (© 2022 CURVED ) Das iPhone 14 setzt noch auf eine klassische Display-Einkerbung (Notch) am oberen Rand (© 2022 CURVED ) Der Dual-Kamera des iPhone 14 fehlt eine Telelinse (© 2022 Xiaomi ) Die grundlegende Form des Xiaomi 13 ähnelt der des iPhone 14 (© 2022 Xiaomi ) Auf der Rückseite befindet sich ein quadratisches Kameramodul

Das Xiaomi 13 und das iPhone 14 gleichen sich nicht nur optisch, sondern sind auch ähnlich gut geschützt und verarbeitet. Sie sind mit weitestgehend kratz- und bruchfestem Glas und einem widerstandsfähigen Aluminiumrahmen ausgestattet. Zudem haben beide ein IP68-Zertifikat, das sie als staub- und wasserdicht ausweist. Das iPhone 14 übersteht allerdings deutlich tiefere Tauchgänge. Apple gibt bis zu 6 Meter bei maximal 30 Minuten an, während es bei Xiaomi nur bis zu 1,5 Meter für maximal eine halbe Stunde sind.

Display: Apple geizt und wird überboten

Was die allgemeine Display-Qualität angeht, seid ihr sowohl mit dem Xiaomi 13 als auch mit dem iPhone 14 gut beraten. In beiden Smartphones ist ein OLED-Panel verbaut, das mit Farbechtheit und sehr guten Kontrastwerten überzeugt. Schauen wir genauer hin, entdecken wir jedoch einige feine Unterschiede, die eher für das Xiaomi-Handy sprechen.

Da wäre zum Beispiel die Maximalhelligkeit. Das Xiaomi 13 kommt auf einen Spitzenwert von 1900 nits. Beim iPhone 14 sind es höchstens 1200 nits. Die Displays beider Smartphones sind aber ausreichend hell, um selbst im Sonnenlicht alles darauf ablesen zu können.

Die Bildauflösung liegt bei beiden Smartphones im Full-HD+-Bereich. Allerdings ist die Darstellung beim iPhone 14 minimal schärfer. Hier kommt das Display nämlich auf 460 ppi (pixel per inch), während es beim Xiaomi 13 "nur" 414 ppi sind. Der Unterschied ist nicht groß und ihr werdet ihn im Alltag wohl kaum wahrnehmen, dennoch punktet Apple in dieser Kategorie aufgrund der etwas höheren Auflösung und Punktdichte.

Eine eindeutige Niederlage kassiert das iPhone 14, wenn es um die Bildwiederholrate geht. Apple knausert bei seinem Standardmodell und setzt weiterhin auf 60 Hz. Xiaomi hingegen spendiert euch bis zu 120 Hz. Dadurch wirken entsprechend optimierte Animationen in den Menüs oder auch in bestimmten Spieletiteln weicher, was allgemein für ein flüssigeres Bedienerlebnis sorgt.

Leistung: Snapdragon 8 Gen 2 vs. A15 Bionic

Apple stimmt seine Hardware direkt mit der hauseigenen Software ab, was generell eine sehr gute Performance verspricht. Hinzu kommt, dass der im iPhone 14 verbaute A15 Bionic auch so ein sehr leistungsstarker Chipsatz ist. Es handelt sich zwar um einen (leicht modifizierten) Vorjahresprozessor, der auch im iPhone 13 (im Test hier) steckt, dennoch dürft ihr eine Top-Performance erwarten. Aktuell gibt es keine Anwendung im App Store, die nicht flüssig läuft.

Hat das Xiaomi 13 mit dem Snapdragon 8 Gen 2 dem etwas entgegenzusetzen? Generell lässt sich festhalten, dass auch der Qualcomm-Chip enorm leistungsfähig ist und selbst AR-Anwendungen und grafisch aufwendigere 3D-Spiele problemlos handelt.

Im Alltag werdet ihr kaum einen Unterschied zwischen den beiden Smartphones bemerken. Erst durch Benchmarks wird deutlich, dass das iPhone 14 besser aufgestellt ist. In Geekbench erzielt es 2302 Punkte im Single-Core- und 5586 Punkte im Multi-Core-Test. Das Xiaomi 13 erreicht hingegen einen Single-Core-Score von 1490 und einen Multi-Core-Score von 5111. Insbesondere bei der Leistung des einzelnen Kerns triumphiert Apple deutlich.

Kamera-Vergleich: Xiaomi dank Leica im Vorteil?

Wo versteckt sich die beste Handykamera – im Xiaomi 13 oder im iPhone 14? Schauen wir uns einmal die rohen Daten an:

Das Xiaomi 13 ist mit einer Dreifachkamera ausgestattet. Die schießt hauptsächlich mit einer 50-MP-Weitwinkellinse Fotos, die in Zusammenarbeit mit Leica entwickelt wurde. Hinzu kommen ein 12-MP-Ultraweitwinkelobjektiv für Landschaftsfotografien und ein 10-MP-Telesensor. Letzterer verfügt über einen 3,2-fachen optischen Zoom, mit dem ihr weit entfernte Motive zu euch heranholen könnt.

Im iPhone 14 findet ihr eine Dual-Kamera. Das Weitwinkel- und das Ultraweitwinkelobjektiv lösen jeweils mit 12 MP auf. Das mag nach heutigem Standard wenig klingen, reicht aber für scharfe und detaillierte Bilder aus. Ein Telesensor fehlt Apples Flaggschiff, was dem Xiaomi 13 einen Pluspunkt zuspricht. Apple verbaut einen solchen aktuell nur im iPhone 14 Pro und iPhone 14 Pro Max (Test hier).

Das Xiaomi 13 bietet mit seinem Kamerasetup mehr Möglichkeiten bei der Fotografie. Das bedeutet jedoch nicht unbedingt, dass es dadurch auch hochwertigere Bilder abliefert. Wir werden später Beispielbilder beider Geräte nachreichen, die zeigen sollen, inwiefern sich das Xiaomi 13 und das iPhone 14 bei der Fotoqualität unterscheiden.

Durch unseren Test des iPhone 14 könnt ihr euch vorab schon einmal schauen, was das Apple-Flaggschiff kann. Hier eine Auswahl Fotos, die wir mit dem Handy aufgenommen haben:

(© 2022 ) Bei Tageslicht und ohne Zoom gehört die Kamera des iPhone 14 zum Besten auf dem Markt (© 2022 ) Kleinste Verästelungen kann die Kamera des iPhone 14 gut auseinanderhalten (© 2022 ) Sobald wir an die Antenne heranzoomen (hier vierfach) leidet die Schärfe

Akku: Wie schnell soll es laden?

In der letzten Kategorie des Vergleichs Xiaomi 13 vs. iPhone 14 stellen wir die Akkuausstattung gegenüber. Auf der Apple-Website erfahren wir, dass das iPhone 14 bis zu 20 Stunden Videowiedergabe schafft. Aus inoffizieller Quelle wissen wir außerdem, dass es dafür 3279 mAh auffährt. Demgegenüber stehen die 4500 mAh des Xiaomi 13. Das mag nach deutlich mehr klingen, bringt jedoch im Alltag nur einen kleinen Vorteil. Wir gehen davon aus, dass die Handys ungefähr gleich lange aushalten, bis sie ans Ladekabel müssen.

Sobald sie an die Steckdose angeschlossen sind, rennt das Xiaomi 13 dem iPhone 14 jedoch davon. Mit dem mitgelieferten 67-W-Netzteil lädt es von null auf hundert Prozent in maximal 38 Minuten. Das iPhone 14 braucht 30 Minuten für 50 Prozent und das auch nur, wenn ihr ein 20-W-Schnellladenetzteil nutzt, das ihr extra erwerben müsst.

Wireless Charging beherrschen beide Smartphones, doch auch in dieser Kategorie hat das iPhone 14 keine Chance gegen das Xiaomi 13. Letzteres lädt mit 50 W, was den Akku innerhalb von maximal 48 Minuten komplett auflädt. Das iPhone 14 lädt kabellos mit höchstens 15 W, aber auch nur, wenn ihr das MagSafe-Feature nutzt. Doch selbst damit braucht das Handy weit über eine Stunde. Noch dazu beherrscht das Xiaomi 13 Reverse Wireless Charging, bei dem es selbst zum Ladepad wird und anderen Smartphones mit 10-W-Ladegeschwindigkeit Energie übertragen kann.

Xiaomi 13 vs. iPhone 14: Unser Fazit

Xiaomi 13 vs. iPhone 14: Unser Fazit Julian Schulze Der Vergleich des Xiaomi 13 mit dem iPhone 14 zeigt, dass es sich prinzipiell um zwei Top-Smartphones handelt. Dennoch gibt es einige Unterschiede, die die Handys für verschiedene Käufergruppen interessant machen. Das iPhone 14 ist kompakter als das Xiaomi 13. Dafür ist letzteres mit einem etwas größeren Display ausgestattet, das mit 120 Hz Bildwiederholrate aufwartet. Bei der Leistung ist Apple leicht im Vorteil. Dafür bringt die Xiaomi-Kamera ein Teleobjektiv mit, das Zoom-Fotos in besserer Qualität ermöglicht. Die Akkulaufzeit ist ähnlich, nicht aber die Ladegeschwindigkeit. Hier hängt das Xiaomi 13 das iPhone 14 gnadenlos ab. Ihr seht: Es gilt viele Punkte zu beachten und abzuwägen, was euch persönlich wichtiger ist. Generell können wir beide Smartphones empfehlen. Wollt ihr beim Kauf sparen, solltet ihr euch die Handys mit Vertrag kaufen, wie sie auch bei uns im CURVED-Shop anbieten.

