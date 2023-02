Apple-Feeling in günstig: So soll das Xiaomi 13 Lite aussehen

Dieses Design kennen wir doch irgendwoher. Im Netz ist ein kurzes Unboxing-Video aufgetaucht, in dem das Xiaomi 13 Lite zu sehen sein soll. Und was wir sehen, erinnert mitunter stark an das iPhone 14 Pro.

Xiaomi will angeblich auf dem Mobile World Congress in Barcelona das Xiaomi 13 Lite vorstellen. Was uns dann Ende Februar erwartet, verrät ein Leaker vorab auf Twitter. Sudhanshu Ambhore hat ein Modell anscheinend bereits in die Finger bekommen und enthüllt ein bekanntes Design: Das Xiaomi-Handy soll zwei Frontkameras besitzen. Und beide Objektive sollen so in das Display integriert sein, dass die pillenförmige Aussparung der Dynamic Island des iPhone 14 Pro (Max) sehr ähnlich sieht.

Xiaomi 13 Lite 5G Unboxing.



Confirms it will be Xiaomi Civi 2 rebrand✅



-6.55", FHD+, AMOLED, 120Hz, 10bit, 1920Hz PWM, 1k nits, Dolby Vision

-Snapdragon 7 Gen 1

-50MP Sony IMX766 + 20MP Wide-Angle + 2MP Macro

-32MP + 32MP Wide-Angle

-4500mAh, 67W

-In display FPS#Xiaomi13Lite pic.twitter.com/UYF1vbSr7w — Sudhanshu Ambhore (@Sudhanshu1414) February 12, 2023

Xiaomi 13 Lite: Nur optisch eine Insel?

Hat sich Xiaomi tatsächlich von Apple inspirieren lassen? Das lösen wir später auf. Klar ist aber: Das Frontkamerasetup des Xiaomi 13 Lite soll nicht den gleichen Funktionsumfang wie Apples Dynamic Island bieten, zu der zahlreiche Benachrichtigungsoptionen zählen. Xiaomis Display-Aussparung wird wohl den gewöhnlichen Funktionsumfang bieten: Platz für Objektive und Sensoren, ohne softwareseitige Features.

Und was steckt sonst noch im Xiaomi 13 Lite? Hierzu gab es bislang nur spärliche Informationen – anders als beim Xiaomi 13 und Xiaomi 13 Pro. Das Duo ist in China längst erhältlich und soll bald auch bei uns auf den Markt kommen. In Xiaomis Heimatmarkt gibt es allerdings kein Lite-Modell der Serie, weshalb es bislang kaum Infos gab – bis jetzt.

Laut Ambhore setzt der Hersteller beim Xiaomi 13 Lite auf ein 6,55 Zoll großes AMOLED-Display, das in FHD+ auflöst. Die Bildschirmgröße des Lite würde sich demnach zwischen dem Xiaomi 13 (6,36 Zoll) und 13 Pro (6,73 Zoll) einordnen. Eine Bildwiederholrate von 120 Hz soll geschmeidige Animationen ermöglichen.

Unsere Empfehlung

7 GBEXTRA

Daten Xiaomi Redmi Note 11 Pro 5G

+ Blau Allnet Plus 8 GB + 7 GB Blau Aktion! +7 GB Extra Daten (Eine Aktion von Blau)

8+7 GB LTE Datenvolumen (mit bis zu 25 MBit/s)

Allnet Telefon & SMS Flatrate (in alle deutsche Netze) 18,99 € mtl./24Monate: 17,99 € einmalig: 1,00 € Jetzt kaufen Alle Xiaomi Angebote

Anderes Aussehen als restliche Familie

Als Antrieb verpflanzt der Hersteller angeblich einen Snapdragon 7 Gen 1, Qualcomms erster Mittelklasse-Chip mit der neuen Namensgebung. Für lange Akkulaufzeiten soll ein Energiespeicher mit 4500 mAh sorgen. Ein passendes Netzteil, um den Akku rasch mit 67 Watt wieder aufzuladen, scheint der Verpackung beizuliegen.

Das Kamerasetup setzt offenbar auf ein Weitwinkel-Objektiv von Sony (IMX766), das mit 50 MP auflöst. Auch ein 20-MP-Ultraweitwinkel und ein Makroobjektiv mit 2 MP sollen gute Bilder erlauben. Die Linsen sind alle in einem runden Modul untergebracht. Anders als beim Basis- und Pro-Modell, wo Xiaomi auf ein eckiges Design setzt.

Zwei Kameras und vier LED für Selfies

Für die bereits erwähnte Frontkamera verwendet Xiaomi anscheinend zwei Linsen, die jeweils mit 32 MP auflösen. Zwei Selfiekameras sind relativ ungewöhnlich und Xiaomi setzt noch einen drauf: Im oberen Displayrand sollen vier kleine LED untergebracht sein, die euer Gesicht bei Selbstporträts besonders gut ausleuchten.

Das hört sich insgesamt durchaus sehr solide an. Mit Blick auf die Specs ist das Xiaomi 13 Lite dann aber doch nicht mehr ganz so neu und unbekannt. Der Hersteller scheint abermals einem bereits bestehenden Modell einfach einen neuen Namen zu geben.

In China gibt es seit September 2022 zumindest bereits ein Handy, das genauso aussieht und über die gleichen Features verfügt, wie das geleakte Gerät. Dort heißt es Xiaomi Civi 2. Damit können wir also auch die These streichen, Xiaomi habe sich von Apples Dynamic Island inspirieren lassen. Das iPhone 14 Pro erschien schließlich nahezu zeitgleich mit dem Civi 2.

Deal 7 GBEXTRA

Daten Xiaomi Redmi Note 11 Pro 5G

+ Blau Allnet Plus 8 GB + 7 GB 18,99 € mtl./24Monate: 17,99 einmalig: 1,00 € Jetzt kaufen Alle Xiaomi Angebote

Deal 7 GBEXTRA

Daten Xiaomi Redmi Note 11

+ Blau Allnet Plus 8 GB + 7 GB 17,99 € mtl./24Monate: 15,99 einmalig: 1,00 € Jetzt kaufen Alle Xiaomi Angebote