Das Xiaomi 15 Ultra steht in den Startlöchern. Ein Leak liefert Infos zu wichtigen Specs der globalen Variante, die auch in Europa auf den Markt kommen wird. In China setzt der Hersteller mitunter auf eine leicht abweichende Ausstattung.

Herzstück des Xiaomi 15 Ultra soll laut Android Headlines Qualcomms Snapdragon 8 Elite werden, das aktuell leistungsstärkste Modell des Herstellers. Das 6,73-Zoll-LTPO-AMOLED-Display soll eine Auflösung von 3200 x 1440 Pixeln und eine adaptive Bildwiederholrate von 1 bis 120 Hz bieten. Geschützt werde es durch Xiaomi Shield Glass 2.0 – ein Glas, das besonders widerstandsfähig sein soll.

Schnelles Aufladen und große Ausdauer

Beim Akku setzt Xiaomi offenbar auf eine Kapazität von 5410 mAh. Zum schnellen Laden stehe 90 W HyperCharge bereit, ebenso wie 80 W Wireless HyperCharge und Reverse Charging mit 10 W.

Ausgeliefert werde das Gerät mit Android 15 und Xiaomis HyperOS 2. Dazu kämen Features wie ein ultraschallbasierter Fingerabdruckscanner unter dem Display, zwei SIM-Slots und USB-C (3.2 Gen 2). Außerdem habe Xiaomi auf Staub- und Wasserschutz geachtet: Das Smartphone soll nach IP68-Standard zertifiziert sein.

Beeindruckende Kamera mit Periskop-Zoom

Xiaomi soll auf ein Vierfach-Kamerasystem setzen, das sich sehen lassen kann. Die 50-MP-Hauptkamera (OIS) könne auf Sonys 1 Zoll großen LYT-900-Sensor zugreifen. Dazu kommen sollen eine 50-MP-Ultraweitwinkellinse (Samsung JN5-Sensor) und eine 50-MP-Telekamera mit 3-fach-Zoom (Sony IMX858-Sensor, OIS).

Das größte Highlight ist jedoch vermutlich die 200-MP-Periskop-Telekamera mit Samsungs HP9-Sensor und 4,3-fachem optischem Zoom. Auf der Vorderseite warte eine 32-MP-Selfie-Kamera auf ihren Einsatz.

Speicheroptionen gebe es in der globalen Variante zwei: 512 GB und 1 TB, jeweils mit 16 GB RAM. Die größere Speichervariante soll allerdings nur in ausgewählten Märkten verfügbar sein.

Das Xiaomi 15 Ultra wird sich mit diesen Specs klar an Fans von High-End-Geräten richten. Bleibt abzuwarten, wann das Smartphone offiziell enthüllt wird. Aber klar ist: Wer auf Power und Kameravielfalt setzt, sollte das Modell im Blick behalten.

