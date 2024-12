Das absolute Top-Smartphone von Xiaomi soll wohl doch später kommen als zuletzt erwartet. Ein bekannter Leaker verrät nun, dass sich der Release des Xiaomi 15 Ultra verschieben wird.

Mit dem Xiaomi 15 und dem Xiaomi 15 Pro wurden in China bereits vor einigen Wochen zwei Modelle der Flaggschiff-Serie des Herstellers enthüllt. Die absolute High-End-Version der neuen Generation fehlt allerdings noch: Bis jetzt ging man von einem Launch des Xiaomi 15 Ultra im Januar 2025 aus. Dieses Release-Ziel schafft das Unternehmen angeblich nicht mehr, wie der im chinesischen Netzwerk Weibo bekannte Leaker "Digital Chat Station" berichtet (via Gizmochina).

Xiaomi 15 Ultra benötigt noch den letzten Schliff

Digital Chat Station ist in der Regel sehr gut informiert, wenn es um den chinesischen Smartphone-Markt geht, weshalb seine Aussagen durchaus stimmen können. Sollte Xiaomi den Release auf den folgenden Monat legen, wäre dies aber nicht überraschend. Auch das noch aktuelle Xiaomi 14 Ultra wurde im Februar 2024 für den chinesischen Markt vorgestellt.

Ein Aufschub bis März wäre hingegen ungewöhnlich. Bis jetzt ging man davon aus, dass der Hersteller im Januar vor allem Samsung die Stirn bieten wollte, da mit dem Samsung Galaxy S25 Ultra ein direktes Konkurrenzprodukt im ersten Monat des Jahres erwartet wird.

Aus welchen Gründen genau Xiaomi das Ultra-Modell verschiebt, verrät Digital Chat Station nicht. Angeblich fehlen seines Erachtens beim neuen Top-Smartphone die letzten Optimierungen in einigen Bereichen, wie etwa der Batterie. Die Kamera soll nicht Ursache für die Verschiebung sein.

Release in Deutschland noch entfernt

In Deutschland müssen wir vermutlich ohnehin länger warten. Hierzulande steht der Marktstart der Xiaomi-15-Familie noch aus. Eventuell sehen wir die neue Generation von Xiaomis Flaggschiffen in Europa erst im März zum MWC 2025 (Mobile World Congress) in Barcelona.

Auf dem großen Tech-Event wurde auch die vorherige Generation für den globalen Markt präsentiert. Inwiefern sich der angeblich verschobene Release des Xiaomi 15 Ultra auf den globalen Zeitplan auswirkt, bleibt abzuwarten.