Gegen Herbst 2025 steht das Xiaomi 16 voraussichtlich in den Startlöchern. Und mit dem Handy ein womöglich sensationelles Upgrade. Neuesten Insider-Informationen zufolge wird euch ein deutliches Plus in Sachen Akkulaufzeit erwarten. Damit würde der chinesische Hersteller Konkurrenten wie Samsung und Google weit hinter sich lassen – und auch den Vorgänger Xiaomi 15.

Über das chinesische Social-Netzwerk Weibo hat der Leak-Experte Digital Chat Station neue mutmaßliche Details zum Xiaomi 16 geteilt. Der Nutzer ist schon lange in der Gerüchteküche aktiv und kann viele Treffer verzeichnen – aber auch einige Fehlschüsse.

Schön wäre, wenn die nachfolgende Info korrekt ist: Das Xiaomi 16 soll angeblich einen Akku mit einer Kapazität von 6500 mAh mitbringen. Das wären glatt 1300 mAh mehr als beim Vorgänger. Und ganze 2500 mAh mehr als beim Galaxy S25.

Mehr Kapazität durch neue Akku-Technologie?

Dabei erwarten wir bei den Maßen des Xiaomi 16 kaum eine große Veränderung: Angeblich setzt das Smartphone auf einen OLED-Screen mit einer Displaydiagonalen von 6,3 Zoll – also sehr ähnlich zum Vorgänger. Dennoch soll die Akkukapazität (und damit die Laufzeit) merklich wachsen.

Und das Ganze, ohne mehr Platz im Gehäuse zu benötigen? Tendenziell ist das sogar möglich. Erst kürzlich hieß es, das iPhone 17 Air könnte auf eine neue Akku-Technologie mit Silizium-Kohlenstoff setzen, die eine bis zu knapp 20 Prozent höhere Akkukapazität bei gleichbleibendem Platzbedarf ermöglichen soll. Denkbar ist, dass auch Xiaomi auf diese Technologie setzt.

Wir wissen: Das bereits erhältliche Xiaomi 15 bringt einen 5240-mAh-Akku mit. Rechnen wir hier 20 Prozent drauf, landen wir bei etwa 6288 mAh – was nah an den vom Leak-Experten angegebenen 6500 mAh dran ist. Es ist also gut möglich, dass der Nachfolger trotz ähnlicher Größe eine deutlich bessere Laufzeit im Gepäck hat.

Wenn das alles so zutrifft, erwartet uns mit dem Xiaomi 16 und dem iPhone 17 Air nicht weniger als eine Akku-Revolution. Über 1000 mAh extra bieten genügend Energie für etliche Stunden mehr Laufzeit. Auch heutzutage ist es vielen Nutzern ein Dorn im Auge, dass sie ihr Handy am Ende eines Tages meist wieder aufladen müssen. Die Zeiten könnten dann wohl spätestens 2026 hinter uns liegen, würden immer mehr Smartphones die neue Technologie adaptieren.

Weitere Neuerungen für Xiaomi 16: Mehr Kamera, mehr Leistung

Aus dem Leak von Digital Chat Station gehen übrigens noch weitere Details zum Xiaomi 16 hervor. Demnach soll das Handy direkt mit dem neuen Snapdragon 8 Elite 2 ausgestattet werden, der erst später im Jahr 2025 enthüllt wird. Zudem sei eine Triple-Kamera im Gespräch, die pro Linse 50 MP bietet. Ein Telemakro, ein Ultrweitwinkel und eine Weitwinkel-Hauptlinse sollen Teil des Setups sein. Letztere komme mit einem 1/1.3" Bildsensor, was uns Hoffnung auf detailstarke Fotos macht.

Eine Periskoplinse wird im neuen Leak hingegen nicht erwähnt. Freundes des hohen optischen Zooms könnten also am Ende etwas enttäuscht sein. Anders sieht es aber wohl aus, wenn euch beim Xiaomi 16 insbesondere die Akkulaufzeit wichtig ist... Gerade hier sind wir gespannt, ob sich das Gercht rund um die 6500 mAh bewahrheitet.

