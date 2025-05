iPhone 17 Air und die Akkulaufzeit-Angst: Es gibt eine neue Hoffnung

Die Gerüchte um die Akkulaufzeit des iPhone 17 Air könnten nicht spannender sein. Auf der einen Seite gibt es Anzeichen für ein ähnlich schlechtes Durchhaltevermögen wie beim Galaxy S25 Edge. Dann gibt es aber auch Meldungen, die Hoffnung machen.

In einem koreanischen Beitrag hatte der Leaker yeux1122 bereits neue Infos zum iPhone 17 Air geteilt. Nun hat auch der bekannte Experte Majin Bu aktuelle Gerüchte auf seiner neuen Webseite gestreut. Neben der Dicke (5,5 mm) und dem Gewicht (146 g) nennt er auch die Akkukapazität von Apples Air-Modell. Während yeux1122 von gerade einmal 2800 mAh spricht, ist sich auch MajinBu sicher, dass es zumindest weniger als 3000 mAh sein werden. Seine Aussagen stützt yeux1122 auf einen taiwanesischen Teilelieferanten als Quelle. MajinBu hat hingegen kleinerlei Details zu seinen Tippgebern geliefert.

Somit könnte der Akku rund 20 Prozent kleiner ausfallen als die im iPhone 16 verbaute Batterie. Aber mündet das direkt in eine rund 20 Prozent kürzere Laufzeit? Noch ist das unklar – die Hoffnung liegt hier in einer neuen Technologie. Denn womöglich haben sich die beiden Leaker bei den obigen Angaben verkalkuliert.

Das aktuell beste iPhone Apple iPhone 16 Pro Max Top-Kamera, Riesen-Display, High-End-Leistung: Beim iPhone 16 Pro Max erwartet euch eines der besten Handys 2025. Jetzt mehr erfahren: iPhone 16 Pro Max Technische Daten inkl. Top-Tarif (30+ GB)

5,99 Euro Anzahlung & Versand Empfehlung der Redaktion nur 49,99 € o2 inkl. günstigem Tarif (50+ GB)

28 Euro Anzahlung & Versand ab 53,00 € Congstar ohne Vertrag Jetzt passenden Tarif finden ab 1254 € Amazon

Hoffnung durch neue Akku-Technologie

Ein Bericht von DigiTimes verriet bereits, dass der auch für Apple produzierende Hersteller TDK eine neue Batterie-Technologie rechtzeitig für das iPhone 17 Air bereitstellen könnte. Auch MajinBu hat dies nun aufgegriffen. Und die Technologie wäre für das 17 Air bitter nötig: Die neue Batterie mit Silizium-Kohlenstoff soll rund 15 bis 20 Prozent mehr Akkukapazität bei gleichem Platz erlauben.

Sollte der Akku des iPhone 17 Air wirklich um die 20 Prozent kleiner sein als beim iPhone 16, könnte Apple das Ganze durch diese neue Technologie kompensieren. Demnach ist es möglich, dass dem Handy doch mehr als die genannten 2800 mAh zur Verfügung stehen. Die Leaker haben nämlich nicht angegeben, ob sie den neuen Akku bei ihren Angaben einkalkuliert haben.

The difference

iPhone 17 Air vs 17 Pro pic.twitter.com/GyQo3BZ3NZ — Majin Bu (@MajinBuOfficial) May 27, 2025

Akku des iPhone 17 Air: Selbst für Apple-Verhältnisse winzig

Zur Erinnerung: Das iPhone 16 besitzt einen Akku mit einer Kapazität von ca. 3561 mAh, das iPhone 16e verwendet eine 4005-mAh-Batterie. Im Direktvergleich wären die 2800 mAh für das iPhone 17 Air also deutlich zu wenig. Nicht umsonst gibt es erste Bedenken, dass ihr es mit einer Batterieladung nicht einmal über den Tag schafft. Ein Silizium-Kohlenstoff-Akku könnte das Blatt aber womöglich wenden.

Ganz vom Tisch sind die Akku-Bedenken für das iPhone 17 Air aber noch lange nicht. Der iPhone-Hersteller soll sogar ein Batterie-Case für das Handy planen – was wiederum für eine merklich geringere Laufzeit als bei anderen iPhone-Modellen spricht. So ein Case wäre aber die reinste Ironie. Denn wer kauft sich schon ein extradünnes iPhone, nur um es am Ende mit einem Akku-Rucksack wieder dick zu machen?

So oder so: Es bleibt spannend. Spätestens im September dürften wir mehr über das iPhone 17 Air wissen. In diesem Monat präsentiert Apple traditionell seine neuen Smartphones.

Wie findet ihr das? Stimmt ab! gefällt mir gefällt mir nicht