Apple plant in diesem Jahr mit dem iPhone 17 Air ein neues iPhone-Modell, das vor allem durch sein extrem dünnes Gehäuse beeindrucken soll. Neue Gerüchte verpassen dem Hype nun einen Dämpfer: Der Akku des iPhone 17 Air könnte zur Achillesferse des schicken Premium-Modells werden. Apple greift deshalb zu einer unschönen Lösung.

Wie das Portal "The Informationen" berichtet (via MacRumors), könnte die Akkulaufzeit des iPhone 17 Air zu einem echten Desaster für Apple werden. Neuen Gerüchten zufolge müssen einige Nutzer mit dem dünnen iPhone eventuell mehrmals am Tag an die Steckdose.

iPhone 17 Air: Akku hält keinen Tag durch

The Information zufolge könnte das iPhone 17 Air bei über einem Drittel der Nutzer zu früh schlappmachen und sich damit deutlich von den anderen iPhone-17-Modellen abheben.

Während bei anderen iPhones angeblich 80 bis 90 Prozent der Nutzer ohne eine Akku-Auffrischung durch den Tag kommen sollen, läge der Wert bei der Air-Variante gerade einmal bei 60 bis 70 Prozent. Grund für diese ernüchternde Prognose ist – wenig überraschend – das extrem dünne Gehäuse des iPhone 17 Air und die damit verbundene geringere Akkukapazität. Die Werte stammen angeblich aus Apples internen Tests.

Akku-Pack: Eine unschöne Lösung

Apple habe zwar eine Lösung parat, die allerdings das wichtigste Verkaufsargument komplett zunichtemachen würde: das dünne Gehäuse. Um das potenzielle Ausdauerproblem mancher Nutzer aufzufangen, soll das Unternehmen eine Batterie-Hülle anbieten. Ein "Smart Battery Case" gab es in der Vergangenheit für einige Modelle und zuletzt für die iPhone-11-Generation. Aufgrund des integrierten Akkus wäre das iPhone 17 Air mit der Hülle aber alles andere als schlank – wie ein älteres Bild von der Apple-Support-Seite verdeutlicht:

Das Apple Smart Battery Case macht iPhones deutlich dicker (© 2025 Apple )

Während solche Akku-Probleme und Lösungen bei einem günstigeren Gerät wie etwa dem alten iPhone SE verschmerzbar sind, wäre dies ein herber Schlag für Fans, die sich auf ein extrem dünnes iPhone 17 Air gefreut haben. Viel Eleganz und Premium-Feeling blieben dann nicht mehr übrig. Für einen Preis von circa 1100 bis 1200 Euro könnte man durchaus eine größere Kapazität erwarten.

Chinesische Firmen machen dies immerhin mit neuer Akku-Technologie in diesem Jahr bereits vor und haben das Fassungsvermögen selbst in sehr dünnen Geräten deutlich erhöht.

