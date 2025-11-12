Xiaomi scheint seine Pläne für die kommende Ultra-Generation anzupassen. Nachdem das Xiaomi 17 bereits im September in China vorgestellt wurde, könnte laut eines Leakers auch der Release des Xiaomi 17 Ultra diesmal deutlich früher stattfinden.

Der unter anderem für Infos zu Xiaomi-Geräten bekannte Leaker "Digital Chat Station" deutet auf der chinesischen Plattform Weibo in einem etwas kryptischen Post an: Das Xiaomi 17 Ultra soll schon im Dezember offiziell in China präsentiert werden.

Xiaomi zieht den Release-Zeitplan vor

Sollte es wirklich so kommen, würde der Hersteller das Topmodell rund zwei Monate früher enthüllen als im letzten Jahr, als das Xiaomi 15 Ultra erst im Februar auf den Markt kam.

Im vergangenen Jahr brachte Xiaomi das 15er-Flaggschiff Ende Oktober in China heraus, die internationale Vorstellung folgte erst im Februar – zusammen mit dem 15 Ultra. Mit dem diesjährigen früheren Start des Xiaomi 17 im September war bereits abzusehen, dass der Hersteller seinen Produktplan beschleunigt. Die nun erwartete Dezember-Enthüllung des Ultra-Modells bestätigt diesen Trend.

Was der frühe Start bedeuten könnte

Ein früherer Release des Xiaomi 17 Ultra dürfte Xiaomi helfen, sich im hart umkämpften Premiumsegment besser zu positionieren – besonders gegen Konkurrenten wie Samsung. Auch wenn Gerüchte aktuell einen etwas späteren Release des Galaxy S26 in Aussicht stellen, präsentiert der südkoreanische Hersteller seine Topmodelle traditionell am Anfang des Jahres.

Internationale Fans sollten allerdings etwas Geduld mitbringen, da der globale Launch zwar laut Gerüchten vermutlich näher am Release im Heimatmarkt liegen, aber dennoch etwas später erfolgen soll. Zuvor lagen mehrere Monate zwischen den Ankündigungen.

Damit scheint Xiaomi seinen Jahresplan neu zu strukturieren – und wer weiß: Vielleicht wird das 17 Ultra schon kurz nach Weihnachten zum Gesprächsthema Nummer eins unter Smartphone-Fans.

