Xiaomi hat heute offiziell ein scheinbar großes Event für September angekündigt, auf dem man neue Produkte für den internationalen Markt und auch Deutschland vorstellen möchte. Mit dem anvisierten Datum geht der chinesische Hersteller möglicherweise sogar auf Kollisionskurs.

In Pressemitteilungen und auf Twitter hat Xiaomi über den deutschen und internationalen Account unter dem eindeutigen Hashtag "#XiaomiProduktlaunch" ein vermutlich großes Event für September angekündigt. Genauer gesagt will der chinesische Hersteller am 15. September offiziell neue Produkte vorstellen. Worauf wir uns freuen können, verrät man jedoch noch nicht. Ziemlich sicher könnt ihr auch diesmal das Xiaomi-Event im Livestream verfolgen.

Xiaomi: Event am 15. September mit mehreren Produkten?

Auch wenn das Unternehmen im Tweet keine klaren Hinweise liefert, kann man anhand des veröffentlichten Teaser-Bildes zumindest davon ausgehen, dass wir mindestens ein Smartphone sehen werden. Die angedeutete Silhouette weist auf ein Handy mit einem eher abgerundeten Design hin. Mögliche Kandidaten für einen globalen Launch und einen Start in Deutschland wären das vor Kurzem bereits von Xiaomi offiziell gezeigte Redmi 10.

Auch das ambitionierte Xiaomi Mix 4 könnten wir auf dem Event sehen. Beide Geräte wurden zwar schon offiziell von Xiaomi mehr oder weniger vorgestellt, zu einem europäischen Launch und Start in Deutschland gab es bis jetzt aber noch keine Informationen. Möglich also, dass man auf dem September-Event endlich Daten und Preise liefern möchte. Ein weiterer Kandidat könnte auch das bereits durchgesickerte Xiaomi Mi 11T (Pro) sein. Einige Quellen vermuten hier jedoch eine Vorstellung zu einem späteren Zeitpunkt im September. Welche und wie viele Geräte wir tatsächlich sehen werden, erfahren wir spätestens am 15. September.

Xiaomi: Event auf Kollisionskurs mit Apple?

Wer sich das Datum noch einmal durch den Kopf gehen lässt, wird sich fragen, wieso Xiaomi dieses Datum gewählt hat. Bekanntermaßen legt Apple seine iPhone-Präsentation für das Jahr gerne um die Mitte des Monats auf ca. die zweite oder dritte Septemberwoche. Nachdem die Keynote im vergangenen Jahr aufgrund der Pandemie verspätet auf den 13. Oktober fiel, dürfte das Unternehmen aus Cupertino diesmal wieder den ursprünglichen Zeitplan verfolgen.

Sollte Apple das iPhone 13 wie gewohnt an einem Dienstag präsentieren, wäre der 14. September denkbar. Damit läge Xiaomis Event auf dem Folgetag und somit gefährlich nah an der wohl größten Ankündigung für das restliche Jahr. Xiaomi müsste also schon mehr als nur eine schnelle Ankündigung machen, um etwas von der Aufmerksamkeit abzwacken zu können.