In China ist MIUI 12.5 bereits seit Dezember 2020 verfügbar. Eine gefühlte Ewigkeit später ist das Update in Europa nun auch für das Xiaomi Mi 10T und Mi 10T Pro (im Test) erschienen. Das steckt alles im Patch – und so ladet ihr ihn herunter.

Ursprünglich plante Xiaomi für das Mi 10T (Pro) wohl einen Mai-Release. Einige Monate später hat das Warten endlich ein Ende. Endlich kommt der Update-Zug auch für den Preistipp der Oberklasse ins Rollen: MIUI 12.5 erreicht für beide Geräte europäische Nutzer, meldet YTECHB.

Mehr als 3 GB großer Download

Das Update mit der Versionsnummer 12.5.1.0.RJDEUXM basiert auf Android 11 und ist etwas über 3 GB groß. Ein Download innerhalb des heimischen WLAN ist daher empfehlenswert. Es sei, ihr habt einen Tarif mit besonders viel (oder unbegrenztem) Datenvolumen.

Xiaomi-Update installieren Dass ein Update direkt auf allen Geräten verfügbar ist, gibt es leider nur bei Apples iOS. Android-Hersteller rollen ihre Aktualisierungen hingegen in Wellen aus. Es kann also sein, dass ihr noch etwas warten müsst, während Xiaomi andere bereits versorgt. Ob der Hersteller MIUI 12.5 schon auf eurem Gerät hinterlegt hat, bekommt ihr so heraus: Das Download-Paket findet ihr in den Einstellungen eures Xiaomi Mi 10T (Pro).

Tippt dort auf "Mein Gerät" und wählt den Punkt "MIUI-Version" aus.

Hier könnt ihr auf "Nach Update suchen" gehen.

Was MIUI 12.5 auf euer Xiaomi Mi 10T (Pro) bringt

Mit dem Update auf MIUI 12.5 soll euer Smartphone unter anderem schneller laufen und flotter auf Gesten reagieren können. Laut Changelog ist Xiaomis Benutzeroberfläche zudem leichter, schneller und strapazierfähiger. An Bord von MIUI 12.5 sind zudem zahlreiche weitere Features. Zuletzt versorgte der Hersteller hierzulande unter anderem bereits das Xiaomi Mi 11 Ultra mit MIUI 12.5.