iPad Pro 10.5 im Test: das Hands-on [mit Video]

Apple hat auf der WWDC 2017 im kalifornischen San José sein neues iPad Pro 10.5 vorgestellt. Wir konnten uns das Gerät vor Ort schon genauer anschauen und das neue iOS 11 ausprobieren.

Es ist schon kurios: Obwohl die Verkäufe von Tablets seit Jahren rückläufig sind, erfreut sich das Profi-Segment offenbar großer Beliebtheit. Samsung konnte mit dem Tab S3 auf dem Mobile World Congress in Barcelona punkten. Und nun hat Apple im kalifornischen San José mit dem iPad Pro 10.5 sein drittes Pro-Tablet vorgestellt.

10.5 ersetzen 9.7

Mit einer Display-Diagonale von 10,5 Zoll positioniert Apple das Tablet zwischen den beiden bisherigen Modellen. Warum? Das hat gleich mehrere Gründe: Zum einen dürfte das iPad Pro 12.9 nicht nur vielen Nutzern zu groß, sondern mitunter auch zu teuer sein. 899 Euro kostet es mit 64 GB Speicher. 1219 Euro werden fällig für das Modell mit 512 GB Speicher.

Derweil waren die 9,7 Zoll im kleineren iPad Pro praktisch von früheren iPad-Modellen übernommen. Doch während solche Maße sich in erster Linie für die Benutzung in der Hand bzw. auf der Couch eignen, ist der Formfaktor für längeres mobiles Arbeiten zu klein geraten. Deswegen verzichtet Apple bei den Pro-iPads künftig auf das 9.7er-Modell und ersetzt es durch das iPad Pro 10.5. Dessen knapp 11 Zoll erinnern an die kleine Ausführung des Macbook Airs.

Die Rückseite des iPad Pro 10.5 (© 2017 CURVED)

Der Lightning-Anschluss und zwei Lautsprecher auf der Unterseite (© 2017 CURVED)

Zwei weitere Lautsprecher auf der Oberseite (© 2017 CURVED)

Der Smart Connector für das Smart Keyboard (© 2017 CURVED)













Look & Feel: handlich dank schmaler Ränder

Mit 6,1 Millimetern ist es schmaler als das große iPad Pro 12.9, das 6,9 Millimeter misst, und wiegt mit 469 Gramm als WLAN-Ausführung bzw. 477 Gramm in der LTE-Ausführung deutlich weniger als das große iPad Pro mit 713 bzw. 723 Gramm. Beim Hands-on nach der WWDC-Keynote macht das Tablet eine gute Figur. So ist es deutlich handlicher als das 12.9er-Modell, allerdings empfiehlt sich meiner Meinung nach die Benutzung mit der Smart-Keyboard-Hülle mit integrierter Tastatur oder zumindest einem Case, um das Tablet aufzustellen.

Dank schmalerer Ränder ist es übrigens gar nicht mal so viel größer. So maß das nun eingestellte 9.7er-Modell 240 x 169,5 Millimeter. Das iPad Pro 10.5 kommt auf 250,6 x 174,1 Millimeter.

Das Display: schnellere Reaktionszeiten und flüssigeres Bild

Das Retina-Display verfügt über eine Auflösung von 2224 x 1668 mit einer Pixeldichte von 264 ppi. Zum Vergleich: Das iPad Pro 12.9 erzielt eine Auflösung von 2732 x 2048 Pixeln bei 264 ppi. Der Bildschirm verfügt, wie im bisherigen 9.7er-Modell, über eine weitere Antireflexionsbeschichtung. Auch hier kommt das True-Tone-Feature zum Einsatz. Neu ist eine Technologie namens "ProMotion", die die Bildwiederholfrequenz im Vergleich zum Vorgängermodell verdoppelt. Bildwiederholraten von bis zu 120Hz sollen flüssiges Scrollen, höhere Reaktionsfähigkeit und fliessendere Bewegungen liefern.

Im ersten Hands-on merkt man tatsächlich beim Scrollen einen Unterschied. Im Vergleich zu den Vorgängermodellen ist es problemlos möglich, auch während des Scrollens in Safari zu lesen. In Kombination mit der neuen Displaytechnologie arbeitet auch Apple Pencil flotter und soll eine Latenz von 20 Millisekunden erreichen. Selbst habe ich nicht mit dem Stylus auf dem neuen Apple-Tablet gemalt, aber den Mitarbeitern vor Ort dabei zugeschaut. Wenn ich mich noch korrekt an den Einsatz im iPad Pro 9.7 zurückerinnere, dann kommt mir das Zeichnen auf dem neuen Pro-iPad tatsächlich noch ein Stück unmittelbarer vor. Beim ausführlichen Test werde ich zu gegebener Zeit auch beide Modele miteinander vergleichen.

Die Hardware: viel Potenzial

Die Rechenarbeit erledigt der neue A10X. Der leistungsstarke 64-Bit-Chipsatz verfügt über eine Sechskern-CPU und eine Zwölfkern-Grafikeinheit. Damit soll das Gerät bis zu 30 Prozent mehr CPU-Performance und eine 40 Prozent schnellere Grafikleistung als der A9X-Chipsatz bieten.

Damit ist das Tablet nicht nur für alltägliche Aufgaben gewappnet, sondern angesichts der starken Hardware eigentlich unterfordert. Der schnelle Chipsatz liebt anspruchsvolle Anwendungen, wie etwa CAD-Programme und Bildbearbeitungssoftware.

Nach den ersten Minuten mit dem neuen iPad Pro 10.5 kommen mir dieselben Gedanken wie schon mit dem iPad Pro 12.9, als es auf den Markt kam: iOS so denkt man, fordert die Maschine nicht in dem Maße, als dass sie im Alltag wirklich zeigen könnte, was in ihr steckt.

Die Software: nützliche Pro-Features in iOS 11

Man wünscht sich ein Pro-iOS, mit mehr Funktionen als iOS und in der Nähe eines für Tablets optimierten macOS. Dann könnte ich mein iPad in der Redaktion in ein Dock stecken und es zusammen mit Tastatur und Monitor als Notebook-Ersatz nutzen. Und zu Hause wiederum könnte ich darauf Filme schauen, ein Buch lesen oder mein Lieblingsspiel spielen. Ausreichend Performance ist schließlich vorhanden.

Das ist natürlich nur Wunschdenken. Eine Art Pro-iOS wird es für iPad-Pro-Nutzer dennoch geben. Denn Apple hat seinen Profi-Tablets eine ganze Reihe Sonderfeatures in iOS 11 spendiert:

ein neues individuell anpassbares Dock, das schnellen Zugriff auf häufig verwendete Apps und Dokumente von jedem Bildschirm aus bietet;

verbessertes Multitasking, einschließlich eines neu gestalteten App-Umschalters, der Spaces auf iOS bringt, sodass es einfacher ist, zwischen Apps oder Paaren aktiver Apps zu wechseln, die in Split View und jetzt Slide-Over verwendet werden.

die neue "Dateien"-App. Ein Dateimanager, der alles an einem Ort hält, egal ob Dateien lokal, in iCloud Drive oder über andere Anbieter wie Box, Dropbox gespeichert sind;

Multi-Touch-Drag & Drop, das über das gesamte System hinweg verfügbar ist, um von überall auf dem Bildschirm Text, Fotos und Dateien von einer App in eine andere zu verschieben;

ein neuer Dokumenten-Scanner in Notizen, mit dem Benutzer einzelne oder mehrseitige Dokumente scannen können, der Schatten entfernt und Bildfilter zur Verbesserung der Lesbarkeit verwendet, und

eine tiefergehende Integration von Apple Pencil mit Unterstützung für direkte Skizzen, um Text in Notizen und Mail zu schreiben, um Dokumente einfach zu signieren, PDFs zu kommentieren oder auf Screenshots zu zeichnen, sowie eine neue Direkte Notizen-Funktion, die Notizen aus dem Sperrbildschirm durch einfaches Tippen mit Apple Pencil auf das Display öffnet.

Einige dieser neuen Features konnte ich beim Hands-on bereits ausprobieren. Sie sorgen bei mir dafür, dass ich wieder verstärkt Lust darauf bekomme, das iPad Pro tatsächlich in meinen täglichen Workflow zu integrieren. Allein die Möglichkeit, Inhalte zwischen Apps per Drag&Drop zu verschieben und Programme im Split-View zu nutzen, dürfte viel Zeit und Aufwand sparen. Auch das "Markup"-Feature, mit dem man etwa Webseiten schnell screenshoten und diese Screenshots mit handschriftlichen Notizen versehen und diese wiederum als Pdfs verschicken kann, funktionierte in der Developer Preview schon relativ gut.

Die weiteren technischen Features übernimmt der 10,5-Zöller ebenfalls vom kleinerem Modell. So verfügt das Tablet ebenfalls über vier Lautsprecher und einen Smart Connector, an den etwa das Smart Keyboard andocken kann. Die Facetime-Kamera auf der Front schießt Selfies mit sieben Megapixeln und Videos mit 720p, während Ihr Fotos mit der rückseitigen Kameras in zwölf Megapixeln aufnehmen und Videos in 4K drehen könnt.

Preise und Verfügbarkeit

Apple bringt das Tablet mit 64, 256 und 512 GB ab dem 12. Juni 2017 in den Handel. Die kleinste Ausführung kostet dann 729 Euro, für das nächstgrößere Modell werden 829 Euro fällig. Die größte Ausführung kostet 1049 Euro.

Vorläufiges Fazit

Größer ist besser. So sagt man. Doch beim iPad Pro könnte es heißen: Mittelgroß ist am besten. Während ich die 9,7 Zoll etwa beim neuen, günstigen iPad als Couch-Gadget sinnvoll fand, waren sie mir beim iPad Pro immer ein wenig zu klein. Obwohl das Tablet mehr als ausreichend Rechenpower mitbrachte, lud der etwas zu kleine Formfaktor nicht zum Tippen längerer Texten unterwegs ein. Gleichzeitig war das große iPad Pro 12.9 hervorragend geeignet für Serien und Filme oder als digitaler Zeichenblock für Kreative, hatte für mich aber in der Bedienung Nachteil gegenüber einem gleich großen Macbook.

Vom iPad Pro 10.5 verspreche ich mir den perfekten Kompromiss aus Mobilität, Leistung und Ergonomität. Ob es dieser Erwartung auch gerecht werden kann und wie sich die Pro-Features in iOS 11 im Alltag schlagen, das wird demnächst ein ausführlicher Test zeigen.