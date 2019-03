Samsung Galaxy S10 Plus im Test: Top-Smartphone mit einem Minus-Punkt

Das Galaxy S10 Plus mit einer Dualkamera im Display-Loch.

Das Samsung Galaxy S10 Plus kann man zwar nicht falten, aber ansonsten lässt das Smartphone mit Triple-Kamera, Endlos-Display mit Loch und Fingerabdrucksensor sowie potenter Hardware eigentlich keine Wünsche offen. Unser Test des neuen Top-Smartphones.

Das Galaxy S10 Plus ist Glas-Sandwich mit Metall geworden. Vorder- und Rückseite bestehen aus Glas, der Rahmen aus Metall. Das sieht edel aus, aber richtig griffig wird as Smartphone dann doch erst mit einer Hülle. Ohne ist es eine ganz schön flutschige Flunder, wozu auch das Display seinen Teil beiträgt. Vor Wasser braucht ihr euch aber keine Sorgen machen. Samsung hat für das Smartphone eine IP68-Zertifizierung erhalten. Diese bestätigt einen 30-minütigen Aufenthalt in zwei Meter Wassertiefe ohne bleibende Schäden.

Schönes Display mit Loch und Fingerabdrucksensor

Denn das Infinity-O-Display ist an den Rändern gebogen. Das sieht schick und randlos aus, geht aber Zulasten der Griffigkeit. Ich hätte lieber einen besseren Halt. Zwar nutzt Samsung die abgerundeten Kanten noch für die "App-Anzeige", die man mit einer Wischgeste von rechts aufruft und Apps direkt startet. Aber sobald das Smartphone in einer Hülle steckt, wird das schwer.

Oben und unten bleibt aber auch beim Galaxy S10 Plus ein schmaler Rand. Eine sogenannte Notch für die Frontkamera gibt es aber trotzdem nicht. Stattdessen schneidet Samsung ein kleines Loch in das Display. Dafür steht das "O" im Namen des Bildschirms. Die Frontkamera liegt damit auf einer Höhe mit der Anzeige der Uhrzeit und den Hinweisen auf Benachrichtigungen. Falls es euch nicht gefällt, dass das Display um die Frontkamera herum reicht, könnt ihr das Loch mit einem schwarzen Balken, in dem sich dann die gesamte Benachrichtigungsleiste befindet, ausblenden.

Rückseite aus Glas. (© 2019 CURVED)

Drei Kameras auf der Rückseite (© 2019 CURVED)

6,4 Zoll misst das Display. (© 2019 CURVED)

Das Galaxy S10 Plus hat eine Dual-Frontkamera (© 2019 CURVED)

Metallrahmen (© 2019 CURVED)

USB-C- und 3,5-mm-Anschluss. (© 2019 CURVED)





















In der Diagonalen misst das Display des Samsung Galaxy S10 Plus 6,4 Zoll – quasi durch das Kamera-Loch hindurch gemessen. Statt eines Super-AMOLED- kommt bei Samsung außerdem zum ersten Mal ein sogenanntes Dynamic-AMOLED-Display zum Einsatz.