"Apex Legends" – Battle Pass zu Season 1: Diese Belohnungen erwarten euch

Nach langer Anlaufzeit ist der erste "Battle Pass" für "Apex Legends" erschienen. Gleichzeitig läutet Respawn Season 1 ("Wildes Grenzland") ein. Die neue Saison hält über 100 Belohnungen für euch bereit, wenn ihr euch den Battle Pass zulegt. Doch lohnt sich das auch?

Der kostenpflichtige Battle Pass zu Season 1 von "Apex Legends" ist im Spiel für 950 Apex-Coins erhältlich, was etwa 9,50 Euro entspricht. Mit dem Kauf erhaltet ihr automatisch jeweils einen "Wildes Grenzland"-Skin für Wraith, Mirage und Lifeline. Auch ohne den Kauf könnt ihr den Battle Pass aufleveln, erhaltet dann aber nur die kostenlosen Belohnungen. Der Stufenaufstieg erfolgt über Erfahrungspunkte, die ihr in gewohnter Weise erhaltet. Herausforderungen wie in "Fornite" gibt es nicht. Kauft ihr den Battle Pass nachträglich, werden eure bereits erreichten XP berücksichtigt.

Nächster Battle Pass freispielbar

Mit dem Battle Pass erhaltet ihr auf jedem erreichten Level Belohnungen. Ohne Pass bekommt ihr nur auf jedem zweiten Leben neue Items – aber keine der Premium-Rewards. Alle Belohnungen verbleiben auch nach Season 1 in eurem Besitz – anders als etwa beim Event Pass in "PUBG". Nach Ende der Saison (18. Juni 2019) wird es aber keine Möglichkeit mehr geben, die Items zu erhalten.

Insgesamt gibt es über 100 Level, die es zu erreichen gilt. Wenn ihr alle davon knackt, erhaltet ihr ausreichend Apex Coins für den Battle Pass zu Season 2. Aller Voraussicht nach ist es durch die einmalige Investition also möglich, alle folgenden Pässe kostenlos freizuspielen. Alternativ könnt ihr die Münzen auch verwenden, um die neue Legende Octane zu kaufen.

Coins, Skins, Tracker und Co.

Welche Belohnungen hält Season 1 von "Apex Legends" also für euch bereit? Neben Apex Coins warten Apex Packs verschiedener Seltenheitsstufen, Waffen- und Charakter-Skins, Battle-Pass-XP-Boosts, Statistik-Tracker, Legenden-Sprüche, Abzeichen und Bannerrahmen auf euch. Kostenlos lassen sich folgende Inhalte freispielen: Ein "Wildes Grenzland"-Skin für die neue Legende Octane, fünf Apex Packs und insgesamt 18 Tracker.

"Apex Legends": Mit dem Battle Pass erhaltet ihr jeweils ein Skin für Wraith... (© 2019 EA / Respawn)

Lifeline... (© 2019 EA / Respawn)

Mirage... (© 2019 EA / Respawn)

...und Octane (© 2019 EA / Respwan)













Leider machen die Abzeichen und Tracker einen großen Teil der freispielbaren Inhalte aus. Beide beziehen sich nur auf Season 1. Viele Spieler sind dagegen in erster Linie an neuen Skins für ihre Lieblingscharaktere interessiert. Leider führt Season 1 von "Apex Legends" nur die vier bereits erwähnten ein:

Revolutionär-Skin für Lifeline

Überlebender-Skin für Wraith

Gesetzloser-Skin für Mirage

Messenger-Skin für Octane

Highlights ab Level 100

Wenn euer Lieblingscharakter ein anderer ist, geht ihr also leer aus. Hinzu kommt, dass die meisten Waffen-Skins für unseren Geschmack wenig beeindruckend aussehen. Ausnahme sind die beiden legendären Havoc-Skins, die ihr auf Level 100 ("The Silver Storm") beziehungsweise 110 ("The Golden Idol") erhaltet. Das Besondere daran: Es handelt sich jeweils um einen mehrstufigen Skin im Drachen-Look, der mit zunehmenden Kills sein Aussehen verändert.

Auf Battle-Pass-Level 110 erhaltet ihr einen goldenen Havoc-Skin (© 2019 EA / Respawn)

Auf Stufe zwei (drei Kills) glühen die Augen des Drachens. Die dritte Stufe (fünf Kills) lässt Rauch aus seinen Nasenlöchern entweichen. Allerdings gilt auch hier: Wenn die Havoc nicht zu euren bevorzugten Gewehren zählt, habt ihr nicht allzu viel von den einzigen legendären Waffen-Skins in Season 1. Wie ihr in unserem Ratgeber zu den Waffenaufsätzen in "Apex Legends" nachlesen könnt, entfaltet die Havoc erst mit dem Turbolader ihr volles Potenzial.

Auf Level 110 erhaltet ihr außerdem ein animiertes "Wildes Grenzland"-Abzeichen. Ob diese Belohnungen für euch Grund genug für den Kauf des Battle Pass sind, müsst ihr nun selbst entscheiden. Die Möglichkeit, gleich den nächsten Pass freizuspielen, dürfte das Angebot aber auch für Spieler interessant machen, denen die Items von Season 1 nicht allzu sehr zusagen.

