Buckelige Samsung-Handys und MIUI 11 Updates – unsere Highlights der Woche

Ob Huawei Mate 20 Pro, Google Pixel 4 oder iPhone SE 2 – auch in dieser Woche drehte sich bei CURVED mal wieder alles um die spannendsten News und Gerüchte aus der Smartphone-Welt. Unsere Redakteurin Claudia hat die interessantesten Highlights für euch zusammengefasst.

Manchmal hätte ich sie ja am liebsten alle auf einmal auf meinem Schreibtisch – die tollen Smartphones, von denen wir euch berichten – und könnte den ganzen Tag lang nach Herzenslust damit rumspielen, sie miteinander vergleichen oder in freier Natur Fotos damit knipsen. Geht es euch auch so?

Genug geträumt, denn jetzt ist erst einmal Zeit für unsere Kurznews, Testberichte und Tipps der Woche!

News-Highlights der Woche: Die fünf CURVED-Artikel mit den meisten Leserbewertungen

Für Empörung bei euch sorgte die Nachricht, dass Samsung offenbar an einer Reverse Notch arbeitet, die nicht ins Display hinein, sondern aus dem Gehäuse des Smartphones herausragt. Displayfläche freihalten – gut und schön, aber wer will schon ein buckeliges Handy?

arbeitet, die nicht ins Display hinein, sondern aus dem Gehäuse des Smartphones herausragt. Displayfläche freihalten – gut und schön, aber wer will schon ein buckeliges Handy? Für Begeisterung sorgte die News über den offiziellen Release-Termin für das MIUI 11 Update . Kein Wunder, denn wer hat nicht gerne die aktuellste Benutzeroberfläche auf seinem Xiaomi-Smartphone. Den genauen Termin für das Update erfahrt ihr hier.

. Kein Wunder, denn wer hat nicht gerne die aktuellste Benutzeroberfläche auf seinem Xiaomi-Smartphone. Den genauen Termin für das Update erfahrt ihr hier. Wo wir gerade bei Updates sind: Auch Android 10 für das Huawei Mate 20 Pro wird ausgerollt. Oder doch nur die Beta-Version? Hier findet ihr die Antwort.

wird ausgerollt. Oder doch nur die Beta-Version? Hier findet ihr die Antwort. Wer ein iPhone haben möchte, muss dafür bekanntermaßen etwas tiefer in die Tasche greifen. Schon seit längerem kursieren Gerüchte über eine Neuversion des verhältnismäßig günstigen iPhone SE. Könnte der Traum von einem iPhone SE 2 nun endlich wahr werden?

Das Google Pixel 4 ist offiziell. Wann der Release stattfindet, was das Pixel 4 kann und was es kosten wird, könnt ihr hier nachlesen.

Review der Woche: Xiaomi Mi Band 4 – der günstige Fitnesstracker

Das Xiaomi Mi Band 4 ist mit knapp 35 Euro sehr günstig. Aber taugt es auch was? Unser Redakteur Martin hat sich das Fitness-Armband für euch angelegt und in einem 16 Tage Dauertest seinen Puls, Schlafphasen, Kalorienverbrauch und Workouts aufzeichnen lassen. Ob der Fitnesstracker mit dem AMOLED-Farbdisplay im Review zu überzeugen wusste, lest ihr hier.

Ratgeber der Woche: Wie ihr Bloatware und Spionage-Apps loswerdet und euch selber Emojis erstellt

Da startet man sein neu erworbenes Smartphone zum ersten Mal und stellt mit Entsetzen fest, dass werksseitig nicht nur nützliche Apps wie beispielsweise Google-Dienste vorinstalliert sind, sondern auch reichlich Bloatware, die nicht nur Speicherplatz in Anspruch nimmt, sondern ein Sicherheitsrisiko darstellen kann. Oft lassen sich die unerwünschten Anwendungen nicht auf herkömmliche Art deinstallieren. Wie ihr sie trotzdem loswerdet, verrät euch Tobias.

Ihr habt euch gar eine Spionage-App eingefangen oder hegt den Verdacht, über euer Handy von einer anderen Person überwacht zu werden? Hier erfahrt ihr, wie ihr herausfindet, ob euch jemand ausspioniert. In einem weiteren Ratgeber erklären wir euch, wie ihr Samsung Pass verwendet.

Wer liebt sie nicht, die kleinen bunten Emojis bei WhatsApp und Co.? Wie ihr euch selbst unter Android oder iOS Sticker erstellen und eurem Chat damit eine ganz persönliche Note aufdrücken könnt, erklärt euch Viktoria in diesem Tutorial.

Ihr habt ein Huawei P30 Lite, aber noch kein passendes Case oder Kopfhörer dazu? Welches Zubehör ihr euch unbedingt anschaffen solltet, erfahrt ihr hier.

Gerätevergleich der Woche: Galaxy Note 10 versus S10

Im Samsung-Portfolio jagen sich gleich mehrere Spitzenmodelle gegenseitig den Rang ab. In unserem dieswöchigen Vergleichstest stellt unser Redakteur Jörg das Galaxy Note 10 dem Galaxy S10 gegenüber. Welches der beiden Flaggschiffe dabei die Nase vorn hat, lest ihr hier.

