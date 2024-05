Demon Slayer Staffel 5: Release, Story, Cast & mehr

Die wichtigsten Infos:

Starttermin: Offiziell unbekannt (Schätzung: Herbst 2025)

Offiziell unbekannt (Schätzung: Herbst 2025) Folgenanzahl: Offiziell unbekannt

Offiziell unbekannt Start deutsche Synchro: Unbekannt

Unbekannt Wo zu sehen: Crunchyroll (wahrscheinlich)

Noch können Fans von Demon Slayer (Kimetsu no Yaiba) wöchentlich neue Folgen der vierten Staffel des beliebten Animes sehen. Doch wie sieht es mit der Fortsetzung danach aus? Erfahrt bei uns, wann Demon Slayer Staffel 5 kommen könnte und welche Infos aktuell noch in der Gerüchteküche kursieren.

Ihr könnt nicht bis zur nächsten Staffel warten und wollt direkt wissen, wie es weitergeht?

-> Jetzt bei Amazon: Demon Slayer – Alle Mangas der Reihe kaufen

Inhaltsverzeichnis

Um eine mögliche Verwirrung bei der Staffel-Zählung zu vermieden: Bei den aktuell laufenden Episoden handelt es sich nicht um Staffel 5 von Demon Slayer. Seit dem 12. Mai 2024 läuft nach der üblichen Zählweise die vierte Season des Animes auf Crunchyroll. Verwirrung entsteht für einige Fans möglicherweise durch die andere Zählung bei den Streaming-Diensten Netflix und Crunchyroll.

Die Story ist im Manga in einzelne Abschnitte (engl.: "arcs") unterteilt, die in der Anime-Adaption übernommen wurden. Netflix und Cruncyhroll nutzen diese verschiedenen Handlungsbögen (engl.: story arcs) als Staffel-Unterteilung im eigenen Streaming-Angebot. Die zweite Staffel behandelt in insgesamt 18 Folgen aber aber gleich zwei Arcs (Mugen Train Arc + Entertainment District Arc), weshalb die Anbieter insgesamt auf eine andere Staffelzahl kommen, als es Arcs gibt. Bis die fünfte Season von Demon Slayer kommt, wird es also noch etwas dauern.

Release: Wann kommt Demon Slayer Staffel 5?

Ein Release-Datum für Demon Slayer Staffel 5 gibt es aktuell noch nicht. Da die vierte Season in Japan gerade erst angelaufen ist und diese in Deutschland gleichzeitig bei Curnchyroll im Simulcast ausgestrahlt wird, müsst ihr noch eine ganze Weile auf die nächste Season warten.

Auch wenn es noch keine offiziell Bestätigung der fünften Staffel von Demon Slayer gibt, ist eine Fortsetzung sehr wahrscheinlich. Das Abenteuer rund um Tanjirou und Nezuko ist noch nicht zu Ende erzählt: Die Manga-Vorlage von Koyoharu Gotouge bietet noch etwas Material. Zudem ist der Anime sehr beliebt – was ebenfalls für eine Fortsetzung spricht.

Der potenzielle Starttermin der fünften Season wird vom Ende der vierten Staffel abhängen. Diese soll angeblich insgesamt 11 Episoden umfassen und dürfte beim aktuellen Tempo ungefähr Mitte Juli enden. Nehmen wir nun die Zeit zwischen den bereits erschienenen Staffeln als Anhaltspunkt, könnte euch Staffel 5 etwas über ein Jahr nach dem Ende der laufenden Season erwarten.

Ein Start im Herbst 2025 wäre denkbar. Bestätigt ist natürlich noch nichts und einige Gerüchte lassen auch ein paar Zweifel an einer neuen Staffel aufkommen.

(© 2024 YouTube / Cruncyhroll Deutschland ) Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Hashira Training Arc Offizieller Trailer Wir leiten dich jetzt zu YouTube weiter. Jetzt ansehen auf

Filme statt Folgen: Keine fünfte Season für Demon Slayer?

Möglicherweise haben die Macher und das zuständige Animationsstudio "ufotable" aber auch andere Pläne. Ein auf dem chinesischen sozialen Netzwerk "Weibo" mittlerweile gelöschtes Gerücht deutete Filme anstelle einer fünften Staffel von Demon Slayer an. Das große Finale, das vermutlich aus den letzten beiden Arcs bestehen wird, könnte sich alternativ also auf der Kinoleinwand abspielen.

Es ist natürlich auch möglich, dass der Film oder die Filme nur unterstützend zum Anime erscheinen und größtenteils als eine Art Rekapitulation der bereits bekannten Geschehnisse dienen.

Wie steht's um die deutsche Synchro für Staffel 5?

Da wir noch keine offizielle Ankündigung zur neuen Season haben, ist zum jetzigen Zeitpunkt ebenfalls noch nicht bekannt, wann die deutsche Synchro für Demon Slayer Staffel 5 anlaufen könnte.

Sollte es eine Fortsetzung geben, müsst ihr wahrscheinlich etwas Geduld mitbringen. Die dritte Staffel der Serie bekam rund ein halbes Jahr nach dem offiziellen Start eine deutsche Synchronfassung. Auch wenn andere Serien auf Crunchyroll teilweise bereits zum Release oder rund zwei Wochen nach der ersten Folge alternative Sprachausgaben bekommen, halten wir dies aktuell für unwahrscheinlich.

Die laufende vierte Staffel könnte hier etwas Klarheit schaffen. Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Artikels gibt es nach zwei ausgestrahlten Episoden noch keine deutsche Fassung.

Was kommt noch in der laufenden Staffel? Wer jetzt schon erfahren möchte, welche Abenteuer in der vierten Season warten, kann die Manga-Bücher ab Band 15 (Kapitel 128) lesen. Schaut am besten in einem Buchhandel in der Manga-Ecke vorbei oder bestellt die Bände einfach online - z. B. auf Amazon.

Jetzt bei Amazon: Demon Slayer – Alle Mangas der Reihe einzeln kaufen

Komplett-Paket bei Amazon: Demon Slayer Band 9-16 im Bundle Wer jetzt schon erfahren möchte, welche Abenteuer in der vierten Season warten, kann die

Cast: Wer ist in der nächsten Season von Demon Slayer dabei?

Die Umsetzung des Animes dürfte auch bei einer nächsten Staffel wieder vom Studio "ufotable" übernommen werden. Aber auch ein Wechsel ist von Season zu Season möglich, wie es unter anderen beim Serien-Hit "Attack on Titan" passiert ist. Die Serie wurde nach der dritten Staffel vom bekannten Studio "MAPPA" produziert.

Bei den Synchronsprechern gehen wir davon aus, dass die Hauptcharaktere erneut mit den Stimmen auftreten werden, die wir bereits in unser Herz geschlossen haben (Zenitsu!). Drastische Änderungen wären hier eine Überraschung. Der Cast dürfte in Staffel 5 von Demon Slayer also wie folgt aussehen:

Japanischer Cast (Auszug):

Tanjirou Kamado: Natsuki Hanae

Nezuko Kamado: Akari Kito

Inosuke Hashibira: Hiro Shimono

Zenitsu Agatsuma : Yoshitsugu Matsuoka

: Yoshitsugu Matsuoka Giyuu Tomioka: Takahiro Sakurai

Muzan Kibutsuji: Toshihiko Seki

weitere...

Deutscher Cast (Auszug):

Tanjirou Kamado: Constantin von Jascheroff

Nezuko Kamado: Julia Meynen

Inosuke Hashibira: Dennis Schmidt-Foß

Zenitsu Agatsuma : Dirk Petrick

: Dirk Petrick Giyuu Tomioka: Nico Sablik

Muzan Kibutsuji: Norman Matt

weitere...

Sobald es offizielle Informationen zur nächsten Staffel gibt, werden wir sicherlich auch weitere Details zu den Synchronsprechern und eventuell neuen Charakteren erfahren.

Mehr zum Thema Anime:

Story: Wie geht es für Tanijirou und Nezuko weiter?

Über die Story von Demon Slayer wollen wir an dieser Stelle nicht zu viel verraten. Sehr wahrscheinlich ist, dass sich der Anime an der Manga-Vorlage orientieren wird. Abgesehen von möglichen Filler-Parts oder Spin-off-Folgen wird der Anime in der fünften Staffel sicherlich in den finalen Showdown der Geschichte übergehen.

Konkret bedeutet das: Der sogenannte "Infinity Castle Arc" und der "Sunrise Countdown Arc" kommen auf euch zu. Ob beide Abschnitte in der Season behandelt werden, muss sich noch zeigen. Klar ist: Der Kampf um seine Schwester neigt sich für Tanjirou dem Ende zu.

Wollt ihr jetzt schon erfahren, wie es in der fünften Staffel und den finalen Kapiteln weitergeht? Dann solltet ihr das Manga ab Band 16 weiterlesen:

Nezuko wird im Showdown sicherlich eine wichtige Rolle spielen (© 2024 YouTube / Cruncyhroll Deutschland )

Wie viele Staffeln wird es geben?

Aktuell gehen Gerüchte davon aus, dass die fünfte Staffel von Demon Slayer die letzte sein wird. Sollten die Macher die Geschichte tatsächlich im Serienformat zu Ende erzählen, müsste die Season also zwei Arcs umfassen. Diese könnten in zwei Cours (zwei Folgenblöcke mit einer Pause dazwischen) als eine vollständige Season ausgestrahlt werden. Auch zwei kürzere Staffeln wären denkbar. Lange dürfte Demon Slayer jedoch trotz des Erfolges nicht mehr fortgeführt werden, da das Material begrenzt ist.

Für weitere Staffeln müsste man die Geschichte in eine neue Richtung weiterentwickeln und sich vom Manga entfernen. In der Vergangenheit haben dies manche Animes bereits erfolgreich geschafft (z. B. Fullmetal Alchemist).

-> Das Finale im Bundle bei Amazon: "Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba" – Band 17-23 kaufen