Die besten Isekai-Animes: Diese Serien solltet ihr nicht verpassen

Wenn ihr auch nicht genug von Hauptcharakteren bekommen könnt, die plötzlich in eine andere Welt transportiert werden, dann schaut euch unsere Empfehlungen der besten Isekai-Animes an. Diese beliebten Serien solltet ihr definitiv gesehen haben.

Inhaltsverzeichnis:

Gute Isekai-Animes: Unsere Auswahl

Es gibt so viele gute Isekai-Animes, dass es schwerfällt, sich bei der immer größer werdenden Auswahl für eine passende Serie zu entscheiden. Wir stellen euch in dieser Liste deshalb einige der unserer Meinung nach besten Isekai-Animes vor, die es aktuell gibt. Darunter findet ihr besonders beliebte Vertreter des Genres sowie Serien mit einem erfrischenden Spin in der klassischen Isekai-Story.

Apropos Klassiker: Wenn euch neben aktuellen Serien auch ältere Animes interessieren: "The Vision of Escaflowne" ist eine der ältesten Serien aus dem Isekai-Genre.

Wichtig: Die einzelnen Serien sind nicht nach Qualität sortiert. Alle vorgestellten Isekai-Animes sind einen Blick wert.

Info: Angaben zu Streaming-Diensten – Stand: Juni 2024

1. Mushoku Tensei: Jobless Reincarnation

"Mushoku Tensei: Jobless Reincarnation" ist wohl einer der beliebtesten Isekai-Animes der vergangenen Jahre mit der gerne genutzten Prämisse des Genres: Der Hauptcharakter stirbt in seiner eigenen Welt und wird in einer ihm unbekannten wiedergeboren. Mushoku Tensei kombiniert eine typische Fantasy-Welt und spannende Kämpfe mit einer interessanten Charakterentwicklung.

Mushoku Tensei erzählt die Geschichte von einem gescheiterten Mann mittleren Alters, der sein Leben bereut, als er plötzlich von einem LKW überfahren wird. Wenige Augenblicke später findet er sich als neugeborenes Baby mit dem Namen "Rudeus" in einer magischen Welt wieder. Er beschließt, seine neue Chance zu nutzen und sein Leben anders zu gestalten. Dabei hilft ihm nicht nur seine erhalten gebliebene Erinnerung, sondern auch die große magische Kraft, über die er schon früh verfügt.

Originaltitel: Mushoku Tensei: Isekai Ittara Honki Dasu

Mushoku Tensei: Isekai Ittara Honki Dasu Staffeln: 2 Staffeln

2 Staffeln Bewertung: 8,3 (IMDb)

8,3 (IMDb) Streaming: Crunchyroll

Jetzt "Mushoku Tensei - Jobless Reincarnation" Staffel 1 auf Blu-ray bestellen (Amazon)

Jetzt "Mushoku Tensei - Jobless Reincarnation" Manga bestellen (Amazon)

2. Re:Zero – Starting Life in Another World

"Re:Zero – Starting Life in Another World" ist ein richtig guter Isekai-Anime für alle, die gerne rätseln. Die Story beginnt so, wie man es vom Genre erwartet. Ein ahnungsloser Schüler wird in eine andere Welt transportiert. Mit fortschreitender Handlung wird die Geschichte immer rätselhafter, was fast süchtig macht und enorm zur Spannung beiträgt. Wer einen fesselnden und weniger vorhersehbaren Isekai-Anime sucht, sollte Re:Zero eine Chance geben.

Subaru Natsuki wird bei einem kurzen Trip zu einem kleinen Supermarkt plötzlich in eine ungewöhnliche Welt transportiert. Als er diese Welt erkundet, gerät er in eine brenzlige Lage und wird von einem Mädchen gerettet. Zum Dank will er ihr helfen. Allerdings ahnt Subaru noch nicht, dass sein Leben in der neuen Welt dadurch eine dunkle Wendung nehmen würde, die (vielfach) über den Tod hinausgeht ...

Originaltitel: Re:Zero kara Hajimeru Isekai Seikatsu

Re:Zero kara Hajimeru Isekai Seikatsu Staffeln: 2 Staffeln

2 Staffeln Bewertung: 8,0 (IMDb)

8,0 (IMDb) Streaming: Crunchyroll

Jetzt "Re:Zero – Starting Life in Another World" Staffel 1 Blu-ray auf Amazon bestellen

3. The Rising of the Shield Hero

"The Rising of the Shield Hero" ist ein Anime, der typische Isekai-Elemente mit einigen Elementen aus RPG-Spielen vereint. Die Serie startet mit einer klassischen Heldenstory in einer anderen Welt, die vor einer Katastrophe steht. Um stärker zu werden, muss der Held aufleveln, neue Fähigkeiten lernen und Partymitglieder finden.

In "The Rising of the Shield Hero" geht es um einen gewöhnlichen Studenten namens Naofumi, der plötzlich durch ein Buch als einer von vier legendären Helden in eine neue Welt beschworen wird. Als "Held des Schildes" soll er das Reich "Melromarc" zusammen mit den anderen Helden vor Wellen von vernichtenden Monstern retten.

Trotz seines Status erhält er von seinen vermeintlichen Verbündeten aber alles andere als Unterstützung. So macht er sich selbst auf den Weg, um Weggefährten zu finden und die ihm aufgetragene Aufgabe zu bewältigen.

Originaltitel: Tate no Yuusha no Nariagari

Tate no Yuusha no Nariagari Staffeln: 3 Staffeln

3 Staffeln Bewertung: 7,8 (IMDb)

7,8 (IMDb) Streaming: Crunchyroll

Jetzt "The Rising of the Shield Hero" Staffel 1 Blu-ray bei Amazon bestellen

4. Campfire Cooking in Another World with My Absurd Skill

Ein guter Isekai-Anime lässt sich nicht mit Essen und viel Humor kombinieren? Die Serie mit dem langen Namen "Campfire Cooking in Another World with My Absurd Skill" beweist das Gegenteil und macht genau das. Ein idealer Anime für alle, die vor allem eine lockere Geschichte "für zwischendurch" suchen. Sie passt in das Raster des Genres, nimmt es aber nicht zu ernst. Umgesetzt wurde der Anime vom Studio "MAPPA", das für exzellente Animationen bekannt ist.

Tsuyoshi Mukouda wird mit einigen anderen Menschen in eine andere Welt beschworen, die wieder einmal vor dem Unheil gerettet werden muss – so weit, so gut. Tsuyoshi hat als einzigartigen Skill allerdings keine Kampffähigkeit erhalten. Stattdessen beherrscht er in der Fantasy-Welt die Fähigkeit "Online-Supermarkt". Er plant also ein entspanntes Leben in der neuen Welt, bis er bemerkt, wie stark sein Skill tatsächlich ist.

Originaltitel: Tondemo Sukiru de Isekai Hourou Meshi

Tondemo Sukiru de Isekai Hourou Meshi Staffeln: 1 Staffel

1 Staffel Bewertung: 7 ,6 (IMDb)

,6 (IMDb) Streaming: Crunchyroll

5. Sword Art Online

Je nachdem, wie strikt man die Definition des Isekai-Genres auslegt, darf auch "Sword Art Online" nicht in dieser Auswahl fehlen. Für Viele ist dieser sehr erfolgreiche Anime ein Klassiker und ein berühmter Vertreter des Genres. Deshalb wollen wir euch diesen Tipp als einer der besten Isekai-Animes nicht vorenthalten. Das auf einem Roman basierende Werk hat mittlerweile auch Mangas, Filme, Spin-offs und Spiele hervorgebracht.

In Sword Art Online tauchen Spieler mit einem extrem fortschrittlichen VR-Headset tief in das "VRMMORPG"-Spiel "Sword Art Online" ein. Auch "Kirito" gehört zu den Spielern, die sich in der extrem echt wirkenden Welt "Aincrad" beweisen wollen. Der Spaß hört allerdings eines Tages auf. Plötzlich sind alle Spieler permanent in der Welt gefangen. Hinzu kommt: Wer im Spiel stirbt, ist auch im echten Leben verloren. Erst nachdem alle Level besiegt wurden, können die Menschen zurück in die echte Welt.

Originaltitel: Sword Art Online

Sword Art Online Staffeln: 4 Staffeln+

4 Staffeln+ Bewertung: 7,5 (IMDb)

7,5 (IMDb) Streaming: Cruncyhroll, Netflix, Amazon Prime

"Sword Art Online" Novel - Jetzt alle Bände auf Amazon ansehen

6. GATE

"GATE" wählt einen etwas anderen Ansatz als die typischen Isekai-Animes, da hier beide Welten und ihre Wesen bzw. Bewohner deutlich mehr mit einbezogen werden. Auch eine Art direkte Beschwörung fehlt in diesem Anime. Der Kampf zweier Nationen in einer anderen Welt ist dennoch richtig spannend. Hier treffen klassische (Armee-)Waffen auf magische Attacken.

In Japan bricht im modernen Tokio das Chaos aus, als sich im Stadtteil Ginza plötzlich ein Tor zu einer anderen Welt öffnet. Monster und andere Wesen strömen in die menschliche Welt und können nur mithilfe der japanischen Selbstverteidigungsstreitkräfte zurückgedrängt werden. Nach diesem Vorfall entsendet die Regierung einen Trupp unter der Führung des nerdigen Offiziers Youji Itami, um die andere Welt zu erkunden.

Originaltitel: Gate: Jieitai Kanochi nite, Kaku Tatakaeri

Gate: Jieitai Kanochi nite, Kaku Tatakaeri Staffeln: 2 Staffeln

2 Staffeln Bewertung: 7,5 (IMDb)

7,5 (IMDb) Streaming: aniverse (Prime Channel)

7. That Time I Got Reincarnated as a Slime

Auch als "Meine Wiedergeburt als Schleim in einer anderen Welt" bekannt, ist dieser Anime einer der wohl derzeit beliebtesten Vertreter des Genres. Er bedient viele Elemente, die in Isekai-Animes oft vorkommen. So stirbt der Hauptcharakter und wird in einer Fantasiewelt wiedergeboren. Hinzu kommt ein RPG-ähnliches Skill-System, das Gamer begeistern dürfte. Euch erwartet eine umfangreiche Story voll mit Action – dieser Anime wird nicht langweilig.

Als Satoru Mikami eines Tages erstochen wird, wacht er wenig später in einer unbekannten Welt auf. Eine menschliche Gestalt besitzt er allerdings nicht mehr, stattdessen ist er nun ein kleines Schleimmonster. Er entwickelt sich jedoch schnell weiter und findet so nicht nur viele Verbündete, sondern auch starke Feinde.

Originaltitel: Tensei Shitara Suraimu Datta Ken

Tensei Shitara Suraimu Datta Ken Staffeln: 3 Staffeln

3 Staffeln Bewertung: 8,1 (IMDb)

8,1 (IMDb) Streaming: Crunchyroll

"Meine Wiedergeburt als Schleim in einer anderen Welt" - Jetzt alle Mangas auf Amazon ansehen

8. Konosuba – God's blessing on this wonderful world!

Ein klassischer Isekai-Anime, der sich selbst nicht ganz so ernst nimmt. Natürlich stirbt hier der Hauptcharakter und kann in einer Fantasy-Welt wiedergeboren werden. Wenn ihr eine Mischung aus typischer Isekai-Action voll mit Magie, Monstern und vor allem viel Comedy sucht, dann schaut euch "Konosuba" an.

In "Konosuba" stirbt der Schüler "Kazuma" auf relativ peinliche Art und Weise. Bevor er in den Himmel geschickt wird, trifft er jedoch auf die arrogante Göttin "Aqua". Plötzlich steht er vor der Wahl zwischen einer alternativen Fantasiewelt und dem Aufstieg in den langweiligen Himmel. Neben seinen Erinnerungen darf er eine Sache in die unbekannte Welt mitnehmen. Als er unerwartet die Göttin selbst wählt, beginnt der chaotische Trip in eine neue Welt ...

Originaltitel: Kono Subarashii Sekai ni Shukufuku o!

Kono Subarashii Sekai ni Shukufuku o! Staffeln: 3 Staffeln (37+ Episoden)

3 Staffeln (37+ Episoden) Bewertung: 7,8 (IMDb)

7,8 (IMDb) Streaming: Netflix

9. Overlord

"Overlord" ist ein bei Fans beliebter Anime, der auf einem Roman basiert. Die Geschichte wurde bereits auch als Manga und in einem Film umgesetzt. Overlord ist ein guter Isekai-Anime für euch, wenn euch MMORPG-Spiele als Grundlage gefallen.

Der Anime erzählt die Geschichte von "Momonga" im VR-Online-Spiel "Yggdrasil". Dieser will als letzter Verbleibender seiner Gilde "Ainz Ooal Gown" der Abschaltung des Spielservers beiwohnen. Diese läuft allerdings nicht nach Plan, als die einst virtuelle Welt plötzlich deutlich realistischer wird und auch die Chat- oder Abmeldefunktionen verschwinden. Unter dem Namen seiner Gilde entschließt sich Momonga, der Herrscher dieser neuen Welten zu werden.

Originaltitel: Overlord

Overlord Staffeln: 4 Staffeln

4 Staffeln Bewertung: 7,7 (IMDb)

7,7 (IMDb) Streaming: Amazon Prime, aniverse (Prime Channel)

Jetzt alle Mangas von "Overlord" auf Amazon ansehen

10. Parallel World Pharmacy

Zum Abschluss wollen wir euch noch einen etwas anderen Isekai-Anime vorstellen. In "Parallel World Pharmacy" wird der Hauptcharakter zwar wiedergeboren, aber es geht weniger ums Kämpfen gegen Feinde, sondern mehr um das Besiegen von bekannten Krankheiten in einer Welt ohne moderne Medizin. Ein erfrischend anderer Ansatz innerhalb des Genres.

Der medizinische Forscher "Kanji Yakutani" stirbt plötzlich durch Überarbeitung und wird in einer neuen Welt ohne moderne Medizin als Sohn eines Mediziners wiedergeboren. Mit seinem Wissen aus dem früheren Leben und einer besonderen Fähigkeit kämpft er nun gegen ihm bekannte Krankheiten und versucht, Medizin auch für das einfache Volk zugänglich zu machen.

Originaltitel: Isekai Yakkyoku

Isekai Yakkyoku Staffeln: 1 Staffel

1 Staffel Bewertung: 7,1 (IMDb)

7,1 (IMDb) Streaming: Crunchyroll

Jetzt "Parallel World Pharmacy" Band 1 auf Amazon bestellen

Tipp – Animes mit diesen Tablets unterwegs genießen:

Isekai-Animes: Welche Serien zählen dazu?

Unter dem Genrebegriff "Isekai" versammeln sich mittlerweile viele Animes. Einige Fans nutzen die Bezeichnung eher etwas lockerer, andere ziehen hingegen strikte Grenzen bei der Definition. Deshalb wollen wir den Begriff kurz erläutern.

Das japanische Wort "Isekai" kann mit "andere Welt", "Anderswelt", "Alternativwelt" oder auch "Jenseits" übersetzt werden. Rein basierend auf dieser Bedeutung lassen sich alle Animes, die eine Person in eine neue Welt versetzen und dort die Haupthandlung beginnen, als Isekai-Anime bezeichnen. Meist sind Fantasiewelten gemeint, die sich von der "normalen Welt" stark unterscheiden.

Sword Art Online: Nicht alle zählen den Anime zum Isekai-Genre (© 2024 YouTube / Crunchyroll Store Australia )

Hinzu kommt die Ursache für den Transport in diese andere Welt. In der Regel stirbt der Hauptcharakter und wird wiedergeboren. Alternativ wird er durch ein anderes Phänomen in eine neue Welt transportiert oder beschworen und ist dort meist gefangen. Viele der Hauptfiguren bekommen zudem enorme Fähigkeiten. Oft verwandelt sich so ein erfolgloser Arbeitsloser oder ein Nerd in einen Helden, der bewundert wird.

Abgegrenzt vom Isekai-Genre werden bei strikter Definition gerne Animes, die sowohl in der "echten Welt" als auch im neuen Fantasieuniversum spielen. Betroffen sind vor allem Animes mit MMORPG-Aspekten. Ausnahmen bilden meist Geschichten, in denen der Aufenthalt im virtuellen Spiel permanent oder "echt" wird.

Tipp: Wenn euch unsere Liste der unserer Meinung nach besten Isekai-Animes nicht reicht: Bei uns könnt ihr noch mehr über aktuelle Animes erfahren.

Weitere Artikel zum Thema Animes: