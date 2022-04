Fernseher mit Netflix: Diese Modelle machen Streaming einfach

Netflix gehört heutzutage zum Fernseher dazu, wie es früher der Kabelanschluss tat. Entsprechend ist bei vielen Smart-TVs die Netflix-App ab Werk vorinstalliert. Wir stellen euch einige Modelle vor, die ohne weiteres Zubehör besonders gut für ausgiebige Binge-Watching-Sessions geeignet sind.

Bei der Suche nach dem perfekten Fernseher mit Netflix müssen einige Anforderungen erfüllt sein. Zuerst sollte der TV natürlich die Netflix-App nativ unterstützen, das ist inzwischen aber bei nahezu allen aktuellen Modellen der Fall. Wichtiger ist also eher die Bildqualität sowie die Entscheidung zwischen OLED und LCD. Auch um den Sound solltet ihr euch Gedanken machen, falls ihr nicht sowieso ein zusätzliches Surround-System, eine Soundbar oder gute Stereo-Lautsprecher euer Eigen nennt.

[Anzeige] Teurer TV? So spart ihr bei Netflix

Auch der Preis wird bei eurer Suche nach dem passenden TV vermutlich eine Rolle spielen. Neben dem Fernseher fallen zusätzlich die monatlichen Abo-Gebühren für Netflix an. Hier könnt ihr allerdings mit Auch der Preis wird bei eurer Suche nach dem passenden TV vermutlich eine Rolle spielen. Neben dem Fernseher fallen zusätzlich die monatlichen Abo-Gebühren für Netflix an. Hier könnt ihr allerdings mit O2 TV L + Netflix ordentlich sparen. Denn aktuell gibt es zum TV-Dienst Netflix-Guthaben in Höhe von 155,88 Euro geschenkt, ausreichend für ein volles Jahr im Netflix Standard-Abo. Um dieses Guthaben zu erhalten, müsst ihr O2 TV L für 9,99€/Monat buchen. Damit erhaltet ihr Zugriff auf über 90 TV-Sender in HD, die ihr Zuhause, unterwegs und im EU-Ausland anschauen könnt. So habt ihr neben Netflix auch Zugriff auf klassische Fernsehinhalte, ganz ohne Kabel- oder Satellitenanschluss und Extra-Receiver.

Inhaltsverzeichnis

Netflix Recommended TV: Wieso ihr darauf nicht achten müsst

Wenn ihr euch ein wenig im Netz umguckt, dann läuft euch bei einigen SmartTVs auch das Prädikat "Netflix Recommended TV" über den Weg. Dies vergibt Netflix direkt an Fernseher, die bestimmte Kriterien erfüllen. Entsprechend bekommt ihr damit auf jeden Fall ein Modell, über das ihr Netflix schauen könnt.

Hier erfahrt ihr alles über die Netflix-Kosten

Das Problem: Netflix hat bislang nur in den Jahren 2019 und 2020 diese Auszeichnung verliehen. Neuere Fernseher können also noch besser sein, auch wenn sie nicht diesen “offiziellen Segen” von Netflix erhalten haben. Ihr müsst auf “Netflix Recommended TV” also nicht unbedingt bei eurer Suche nach dem passenden Gerät achten. Wenn ihr dennoch einen Blick auf die offizielle Liste riskieren wollt: Hier findet ihr die Empfehlungen aus 2020.

Netflix in höchster Bildqualität: LG OLED TV C1

Wenn euch satte, lebensechte Farben und ein hoher Kontrastumfang beim Streamen wichtig sind, dann ist ein OLED-Fernseher mit Netflix die richtige Wahl. Bei der OLED-Technologie kann jeder einzelne Pixel die eigene Helligkeit sowie Farbe kontrollieren und so ein perfektes Schwarz abbilden.

Der LG OLED TV 65C17LB (hier kaufen) bietet dazu laut Hersteller eine hundertprozentige Farbtreue. Ihr seht Inhalte demnach so, wie es die Filmemacher beabsichtigt haben. Dazu kommt eine knackscharfe 4K-Auflösung, mit der ihr noch mehr Details in Filmen und Serien entdeckt (sofern der Inhalt in 4K verfügbar ist).

Natürlich hat dieser Fernseher die Netflix-App direkt mit an Bord. Und über die Schnellwahltasten der mitgelieferten Fernbedienung könnt ihr auch schnell zu euren Lieblingsstreamingdiensten wechseln. Oder aber ihr nutzt einfach die Sprachsteuerung per Google Assistant oder Amazon Alexa, die den LG OLED TV 65C17LB auch direkt zur Steuerzentrale eures Smart Homes machen kann.

Unterschied durch Nanopartikel: LG 55NANO759PA NANOCELL TV

Nicht nur durch OLEDs lassen sich kräftige Farben auf dem Fernseher darstellen. Das beweist der LG 55NANO759PA NANOCELL TV mit seiner Schicht aus Nanopartikeln. Diese filtern Unreinheiten aus dem RGB-Licht und sorgen damit für “reine” Farben, von denen ihr auch bei einem Betrachtungswinkel von bis zu 30 Grad profitiert. Ihr müsst also nicht unbedingt in einer Linie mit eurem Fernseher sitzen, um das perfekte Bild zu genießen.

Unsere Empfehlung Anzeige

2 GBEXTRA

Daten

LG 55NANO759PA

+ BLAU Allnet XL 8 GB + 2 GB Blau Aktion! +2 GB Extra Daten (Eine Aktion von Blau)

10 GB LTE Datenvolumen (mit bis zu 25 MBit/s)

Allnet Telefon & SMS Flatrate (in alle deutsche Netze) mtl./24Monate: 22,99 einmalig: 25,00 € zum Shop

Dieser Fernseher mit Netflix, YouTube und weiteren Apps setzt als Betriebssystem LG webOS 6.0 ein. Damit habt ihr direkten Zugriff auf Sprachassistenten und natürlich Unterstützung für bekannte Streaming-Dienste wie Netflix, Amazon Prime Video und Apple TV. Die schicke Benutzeroberfläche sorgt mit KI-Empfehlungen dafür, dass ihr euren Lieblingscontent flotter findet.

Dank 55 Zoll Displaydiagonale beim Modell LG 55NANO759PA NANOCELL TV ist die Benutzeroberfläche schön groß und übersichtlich. Da gleichzeitig der Bildschirmrahmen sehr schmal ist, nimmt der Fernseher aber nicht zu viel Platz im Raum ein. Durch die 4K-Auflösung bekommt ihr außerdem eine hohe Pixeldichte und damit ein gestochen scharfes Bild.

Kristallklares Bild mit dem Samsung TV GU60AU7199UXZG

Samsungs Smartphones sind unter anderem für ihre sehr guten Displays bekannt. Und das nicht zu Unrecht, wie der Hersteller in unserem Galaxy S22 Ultra Test bewies. Da ist es also gar nicht abwegig, dass die Südkoreaner auch größere Bildschirme im Angebot haben. Praktischerweise gibt es auch Samsung-Fernseher mit Netflix und weiteren Smart-TV-Funktionen. Einer davon ist der Samsung TV GU60AU7199UXZG, ein 60 Zoll großer 4K-TV.

Auch bei diesem Fernseher liegt ein besonders Augenmerk auf einer guten Farbwiedergabe. Hier kommen aber nicht OLED oder Nanopartikel zum Einsatz, sondern Samsungs PurColor-Technologie. Diese sorgt laut dem Hersteller für die Darstellung einer größeren Farbpalette und damit einem ansprechenderen Bild. Für besonders viel Kontrast und Dynamik unterstützt der Fernseher außerdem HDR, wovon besonders Szenen mit hohen Helligkeitsunterschieden profitieren.

Auch bei den Smart-TV-Funktionen, die für einen Fernseher mit Netflix besonders wichtig sind, kann der Samsung TV GU60AU7199UXZG mithalten. Hier sorgt zum Beispiel der Crystal Processor 4K von Samsung für 4K Upscaling. Das bedeutet, euer TV kann niedriger aufgelösten Inhalte in 4K anzeigen um ein schärferes Bild zu liefern. Das ist besonders praktisch, wenn ihr durch euer Netflix-Abo sonst nur Full-HD oder gar SD zur Verfügung hättet. Allerdings bleibt die Qualität gerade beim Upscaling von SD deutlich hinter nativem 4K zurück.

Übrigens: Auf dem Smart TV zockt es sich auch gut. Sichert euch hier eine günstige Nintendo Switch.

Unsere Empfehlung Anzeige

100 € Cashback

Nintendo Switch Oled

+ o2 Free M 20 GB 100 € Cashback-Vorteil (Auszahlung 4 Wochen nach Aktivierung)

20 GB LTE & 5G Datenvolumen (mit bis zu 300 MBit/s)

Allnet Telefon & SMS Flatrate (in alle deutsche Netze) mtl./36Monate: 34,99 einmalig: 1,00 € zum Shop

Fernseher mit Netflix: Das müsst ihr beachten

Zunächst einmal sei gesagt: Mit den meisten aktuellen Smart TVs seid ihr auf der sicheren Seite, wenn ihr einfach nur einen Fernseher mit nativer Netflix-Unterstützung sucht. Möchtet ihr aber auch Premium-Features wie 4K und HDR nutzen, dann müsst ihr etwas genauer hinschauen.

Eine gute Alternative zu Netflix ist o2 TV. Hier verraten wir euch, wie ihr o2 TV auf dem Fernseher schauen könnt.

Alle in dieser Übersicht genannten Modelle bringen diese Funktionen mit, aber auch hier gibt es technische Unterschiede. Eine wichtige Entscheidung ist die zwischen OLED und LCD. LC-Panels sind inzwischen sehr ausgereift und bieten oftmals eine höhere maximale Helligkeit als OLED-Displays. Dafür können OLED beim Dynamikumfang punkten und bieten somit ein lebendigeres Bild.

Auch der Preis spielt eine Rolle. Gerade OLED-Fernseher gehen schnell ins Geld. LCD-TVs sind hier in der Regel aber günstiger und können ebenso ein gutes Bild bieten – wenn auch nicht mit Schwarzwerten auf OLED-Niveau. Wer ohnehin seinen Handytarif aktualisieren will, sollte auch nach TV-Angeboten mit Vertrag Ausschau halten. Hier könnt ihr in der Regel beim Kauf von einem Fernseher mit Netflix sparen.