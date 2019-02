Fitbit Versa macht Probleme? Das könnt ihr tun

Die Fitness-Smartwatch Fitbit Versa konnte in unserem Test im Sommer 2018 eine gute Bewertung erzielen. Als hochtechnisches Gadget ist das Wearable aber auch nicht vor technischen Tücken gefeit. Wir erklären euch, wie ihr einige dieser Probleme schnell lösen könnt.

Synchronisiert nicht

Ihr erholt euch gerade von eurem Training und wartet vergeblich darauf, dass sich die Fitbit Versa mit eurem Fitbit-Dashboard in der App synchronisiert? Gerade nach getaner Arbeit ist es sehr unbefriedigend, wenn die Fortschritte nicht gespeichert und sichtbar werden. Um sicherzugehen, dass ihr alles richtig macht, solltet ihr folgende Schritte ausprobieren.

Im Normalfall sollte die Fitness-Smartwatch ihre Daten abgleichen, sobald ihr die Fitbit-App öffnet. Probiert also einmal aus, die App auf dem Gerät zu starten, mit dem ihr das Wearable verbunden habt

Stellt ihr hierbei fest, dass die Fitbit-App nicht mehr auf eurem Smartphone, PC oder Tablet installiert ist oder nicht startet, dann installiert sie neu und richtet das Gadget neu ein

Sind Smartphone und Fitbit Versa gar nicht miteinander verbunden, stellt die Bluetooth-Verbindung zwischen ihnen wieder her

Verbindet sich eure Fitness-Smartwatch versehentlich mit dem falschen Gerät in der Nähe, deaktiviert auf diesem am besten Bluetooth

Das gekoppelte Gerät muss über eine Internetverbindung verfügen

Ist GPS auf dem verbundenen Smartphone deaktiviert? Aktiviert es und bestätigt, dass euer Gadget auf die Standortdaten zugreifen darf. Auch dies kann die Synchronisierung behindern

Neustart durchführen

Hat keiner der Tipps zum Synchronisieren geholfen oder ihr habt ein ganz anderes Problem mit eurer Fitbit Versa, dann kann auch ein Neustart helfen. Haltet dazu die hintere (linke) und untere Taste für etwa zehn Sekunden gedrückt, bis das Logo des Herstellers zu sehen ist. Die Fitness-Smartwatch sollte sich nun selbst neustarten, verbinden und synchronisieren.

Die Fitbit Versa verfügt über drei Buttons (© 2018 CURVED)

Versa zurücksetzen und Updates installieren

Wenn gar nichts mehr geht und nicht einmal ein Neustart hilft, dann könnt ihr auch die Fitbit Versa in den Werkszustand zurückversetzen. Dafür tippt ihr in der "Einstellungen"-App der Uhr auf "Über" und "Zurücksetzen auf die Werkseinstellungen" oder "Benutzerdaten löschen". In einem separaten Ratgeber erklären wir euch, wie ihr die Fitbit Versa anschließend neu einrichtet.

Nicht nur auf Computern und Smartphones schleichen sich hin und wieder Software-Fehler ein. Fitbit arbeitet daher stetig am Betriebssystem Fitbit OS und an seinen Apps und korrigiert Bugs. Weist euch die Fitbit-App also darauf hin, dass ein neues Update verfügbar ist, dann ladet es herunter und installiert es. Ebenso solltet ihr auch mit Software-Aktualisierungen für euer Smartphone, euren PC oder euer Tablet verfahren.

Zusammenfassung: