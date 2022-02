Samsung Galaxy S22 Farben: Alle Varianten im Überblick

Keine Klagen über fehlende Auswahl: Bei den Samsung Galaxy S22 Farben liefert der Hersteller ab. Welche Varianten Samsung euch zur Verfügung stellt und aus welchem Material die Geräte sind.

Inhaltsverzeichnis

Unsere Empfehlung Anzeige

100 € Cashback

Samsung Galaxy S22 Ultra 5G

+ o2 Free M 20 GB

+ Samsung Galaxy Buds Pro 100 € Cashback-Vorteil (Auszahlung 4 Wochen nach Aktivierung)

0,00 € Anschlusspreis (gilt für alle Angebote mit o2 Tarif)

20 GB LTE & 5G Datenvolumen (mit bis zu 300 MBit/s) mtl./24Monate: 59,99 einmalig: 1,00 € zum Shop

Samsung Galaxy S22 Farben: Wunderschöner Neuling

Das Galaxy S22 setzt auf ein schlankes Design mit einem markanten Kameragehäuse. Auf den ersten Blick sieht das neue Modell dem Galaxy S21 (zum Test) sehr ähnlich. Rückseite und Kamera-Modul haben künftig aber nicht mehr eine klare Farbabstufung, sondern gehen bei den meisten Varianten fast nahtlos ineinander über. Aber für welche Farben hat sich Samsung entschieden? Das neue Samsung-Handy (hier mit Vertrag) gibt es in vier verschiedenen Farben:

Phantom Black

Phantom White

Pink Gold

Green

Im Vergleich zur früheren Generation ist das einstige Grau nun dunkler und zu einem Schwarz geworden. Weiß und Pink bleiben hingegen erhalten, während die lilafarbene Variante einer grünen (und besonders schicken) Optik weichen musste.

Tipp: Hier könnt ihr das Galaxy S22 5G mit Vertrag bestellen

Die nicht Samsung-exklusiven Farben des Galaxy S22 und Galaxy S22+ (© 2022 Samsung )

Samsung Galaxy S22+ Farben: Gleich wie beim Standardmodell

Das Galaxy S22+ ist eine größere Ausführung des Basismodells. Beide Geräte unterscheidet nur sehr wenig (mehr dazu im großen Galaxy-S22-Vergleich) und sind weitgehend baugleich. Daher verwundert es nicht, dass ihr das Plus-Modell in den gleichen Grundfarben bestellen könnt wie den kleinen Bruder. Hier noch mal alle Samsung Galaxy S22+ Farben auf einen Blick:

Phantom Black

Phantom White

Pink Gold

Green

Tipp: Hier könnt ihr das Galaxy S22+ 5G mit Vertrag bestellen

Samsung Galaxy S22 Ultra Farben: Mehr als nur edel

Einst hielt es Samsung bei den Ultra-Modellen seiner Galaxy-S-Serie relativ schlicht und edel. Letzteres trifft auf das Galaxy S22 Ultra auch zu. Nun bringt der Hersteller aber Varianten mit mehr Farbe ins Spiel. Neben zwei klassischen Tönen (Schwarz und Weiß) gibt es das absolute Top-Modell auch in einem schicken Grün oder in einem dunklen Rot. Insbesondere die Burgundy-Ausführung ist ein echter Hingucker und auch bei Samsung der Favorit:

Phantom Black

Phantom White

Burgundy

Green

Tipp: Hier könnt ihr das Galaxy S22 Ultra 5G mit Vertrag bestellen

Die Galaxy S22 Ultra Farben auf einen Blick (© 2022 )

Exklusive Farben für Galaxy S22 bekannt

Im Laufe des Jahres wird Samsung erfahrungsgemäß weitere Farben für das Galaxy S22 veröffentlichen. Hierzu liegen bislang allerdings noch keine Informationen vor. Dafür findet ihr im Online-Shop des Herstellers schon jetzt ein paar exklusive Farbausführungen:

Graphite

Sky Blue

Violet

Cream (nur für S22 und S22+)

Red (nur für S22 Ultra)

Design, Material und Farbwahl

Mit Blick auf das Design hat sich beim Galaxy S22 und Galaxy S22+ nur wenig getan. Beide Modelle ähneln ihren Vorgängern – auch wenn das Galaxy S21 und Galaxy S21+ (zum Test) andere Abmessungen haben. Nur das neue Ultra kommt in einem komplett neuen Look daher und ist eine Hommage an die Galaxy-Note-Serie.

Da werden Erinnerungen wach, denn das Note pausiert der Hersteller mutmaßlich nicht nur – die Reihe ist wohl eingestellt. Neben dem kantigen Design ist auch die Rückseite komplett neu. Hier gibt es kein eigenes Kamera-Modul mehr, stattdessen sitzen alle Objektive in einer einzelnen Aussparung.

Unsere Empfehlung Anzeige

100 € Cashback

Samsung Galaxy S22 5G

+ o2 Free M 20 GB

+ Samsung Galaxy Buds Pro 100 € Cashback-Vorteil (Auszahlung 4 Wochen nach Aktivierung)

0,00 € Anschlusspreis (gilt für alle Angebote mit o2 Tarif)

20 GB LTE & 5G Datenvolumen (mit bis zu 300 MBit/s) mtl./24Monate: 49,99 einmalig: 1,00 € zum Shop

Sehr gute Nachrichten gibt es auch zu den Materialien. Wo Premium draufsteht, steckt beim Galaxy S22 auch Spitzenklasse drin. Denn statt eines Plastik-Gehäuses sind bei allen Modellen sowohl die Front- als auch die Rückseite aus Gorilla Glass Victus+. Ein robuster Aluminium-Rahmen schützt ebenfalls vor Stürzen. Samsung spricht daher von der widerstandsfähigsten Galaxy-S-Serie, die es je gab.

Fazit zu den Samsung Galaxy S22 Farben

Samsung deckt beim Galaxy S22 eine relativ breite Farbpalette ab. Euch steht insgesamt also eine relativ große Auswahl zur Verfügung. Erfreulich ist insbesondere, dass der Hersteller nun auch beim Galaxy S22 Ultra ein breiteres Angebot liefert. Einige Varianten gibt es abermals exklusiv im Samsung Shop.

Über mangelnde Auswahl dürftet ihr euch also wohl kaum beschweren, und wenn euch vom Galaxy S22 Farben fehlen, hier ein kleiner Tipp: Vielleicht findet ihr bei den Schutzhüllen ein passendes Design.