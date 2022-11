Galaxy S22 laden: Optionen und Geschwindigkeiten aller Modelle

Wie jedes Smartphone müsst ihr auch das Samsung Galaxy S22 laden. Doch bei den drei verfügbaren Modellen verliert man schnell die Übersicht, welche Geschwindigkeiten und Möglichkeiten die jeweiligen Geräte bieten. Wir fassen euch deshalb alles zum Laden des Galaxy S22 zusammen.

Inhaltsverzeichnis

Für Smartphone-Nutzer ist es die nervigste Aktion des Tages: das Laden des Handys. Deshalb suchen viele nach Geräten, die möglichst schnell aufladen oder den Ladevorgang auch kabellos absolvieren können. Auch Samsung will die Ladepause für Kunden kurz halten und hat seinen aktuellen Geräten Fast Charging verpasst. Bei den Modellen des Samsung Galaxy S22 gibt es allerdings Unterschiede.

Galaxy S22 laden: Diese Möglichkeiten habt ihr

Das Samsung Galaxy S22 hat einen 3700-mAh-Akku. Damit ist es das Modell der Reihe, dass die geringste Kapazität bietet. Dennoch gibt es einige Vorzüge, die auch die größeren Varianten bieten. So lädt das Samsung-Handy per USB-C-Kabel und passendem Netzteil mit bis zu 25 W Fast Charging auf. Wollt ihr das S22 von null auf hundert Prozent aufladen, dauert das in etwa 1,5 Stunden – das zeigt auch unser Test des Galaxy S22. Das Netzteil muss allerdings separat erworben werden.

Entscheidet ihr euch hingegen für ein kabelloses Ladepad für euer Samsung Galaxy S22, müsst ihr etwas weniger Leistung in Kauf nehmen. So könnt ihr das Galaxy S22 induktiv laden und dabei maximal 15 W Ladeleistung erreichen. Ebenso kabellos funktioniert die Reverse-Charging-Funktion. Damit wird das Samsung Galaxy S22 zur Powerbank und lädt andere Geräte kabellos mit 4,5 W Ladegeschwindigkeit wieder auf.

Alle Galaxy-S22-Modelle setzen auf einen USB-C-Anschluss (© 2022 CURVED )

Galaxy S22 Plus: Ladeoptionen zusammengefasst

Das Samsung Galaxy S22 Plus ist etwas größer als das Standardmodell der Reihe. Dementsprechend hat auch ein größerer Akku Platz im Gerät. Hier bekommt ihr 4500 mAh geboten. Die Unterschiede hören da aber nicht auf: Das Plus-Modell lässt sich per USB-C-Kabel mit bis zu 45 W laden. Das ist ein deutlicher Sprung nach oben. In der Praxis braucht das Plus-Modell eine gute Stunde um von null auf hundert Prozent zu kommen – das zeigt auch unser Test des Galaxy S22 Plus.

Ebenso wie das Galaxy S22 lädt die Plus-Variante kabellos mit 15 W. Auch der Power-Bank-Modus mit 4,5 W ist mit an Bord. Gerade aufgrund der höheren Akkukapazität könnte diese Funktion deutlich häufiger als beim Standardmodell zum Einsatz kommen.

Galaxy S22 Ultra: Ladegerät und Geschwindigkeit

Das Flaggschiff von Samsung bekommt auch die größte Akkukapazität spendiert. So bietet das Samsung Galaxy S22 Ultra 5000 mAh. Das ist aber auch schon der gravierendste Unterschied zu den anderen Modellen. Denn mit einem entsprechenden Ladegerät für das Samsung Galaxy S22 Ultra kommt ihr ebenfalls kabelgebunden auf 45 W. Unser Test des Galaxy S22 Ultra zeigt, dass das Modell eine gute Stunde braucht, um von null auf hundert Prozent Akkuladung zu kommen.

Induktives Laden beim Samsung Galaxy S22 Ultra ist weiterhin auf 15 W ausgelegt. Die Reverse-Charging-Funktion bleibt ebenfalls bei maximal 4,5 W beim Laden anderer Geräte. Aber auch hier könnte sich der Griff zum leistungsfähigeren Akku des Ultra-Modells lohnen, wenn ihr die Funktion häufiger nutzen wollt.

Ausblick auf den Nachfolger des Galaxy S22

Obwohl es noch eine Weile dauern wird, bis der Nachfolger des Samsung Galaxy S22 auf den Markt kommt, gibt es schon erste Gerüchte dazu. So auch zum Akku des Samsung Galaxy S23, der wohl etwas mehr Kapazität mit sich bringen könnte.

Galaxy S22 laden: Häufig gestellte Fragen

Welches Samsung-Handy lädt am schnellsten?

Das Samsung Galaxy S22 und Galaxy S22 Plus laden jeweils mit 45 W per Kabel. Damit sind diese beiden Samsung-Handys mit der schnellsten Ladegeschwindigkeit ausgestattet.

Hat das Samsung Galaxy S22 Ultra ein Ladegerät?

Samsung legt seinen Premium-Smartphones mittlerweile keinen Ladeadapter mehr bei. Ein Ladegerät für das Samsung Galaxy S22 Ultra müsst ihr separat erwerben.

Bietet das Galaxy S22 Ultra induktives Laden?

Induktives Laden ist beim Samsung Galaxy S22 Ultra möglich. Die maximale Ladeleistung liegt mit entsprechendem Ladepad bei 15 W.

