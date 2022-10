Samsung Galaxy S23 Akku: Endlich mehr Kapazität? Alle Infos im Überblick

Bis zum Release des Galaxy S23 wird es noch etwas dauern. Deshalb haben wir vorab die Gerüchte zu potenziellen Upgrades für die S22-Nachfolger zusammengetragen. Erfahrt hier, wie es um den Akku der Galaxy-S23-Reihe steht. Lest bei uns alle Gerüchte zur Akkukapazität des Galaxy S23, S23 Plus und S23 Ultra.

Der Produktzyklus des Galaxy S22 neigt sich langsam dem Ende zu und die Nachfolger kündigen sich mit immer wieder aufkommenden Gerüchten an. Neben dem Galaxy S23 erwarten wir ein Galaxy S23 Plus sowie ein Galaxy S23 Ultra. Das besonders große Top-Modell dürfte in diesem Jahr erneut in puncto Akkulaufzeit die Nase vorn haben. Beim Akku des Galaxy S23 hoffen vermutlich einige Fans auf ein Upgrade. Die Gerüchteküche gibt Anlass zu leichtem Optimismus. Ein paar Daten zu den Kapazitäten sind bereits durchgesickert.

Unsere Empfehlung

200 € Cashback Samsung Galaxy S22 Ultra 5G

+ o2 Free M 20 GB 100 € Cashback-Vorteil (Auszahlung 4 Wochen nach Aktivierung)

100 € Wechselbonus (erfolgreiche Rufnummernmitnahme erforderlich*)

20 GB LTE & 5G Datenvolumen (mit bis zu 300 MBit/s) mtl./36Monate: 49,99 € einmalig: 1,00 € Jetzt kaufen Alle Samsung Angebote

Galaxy S23: Akkukapazität des Standardmodells soll größer werden

In unserem Test des Galaxy S22 konnte das kleine Standardmodell aus Samsungs aktuellen Flaggschiffreihe eine respektable Ausdauer beweisen, im Vergleich zu den physisch größeren Geschwistern (Galaxy S22 Plus und S22 Ultra) ist es mit einer Akkukapazität von nur 3700 mAh jedoch klar im Nachteil. Glaubt man aktuellen Gerüchten zum Galaxy-S23-Akku, könnt ihr euch beim Nachfolger auf ein Upgrade freuen. Laut Twitter-Nutzer Yogesh Brar soll die Standardausführung des Galaxy S23 einen größeren 3900-mAh-Akku erhalten.

Sollte Samsung zudem tatsächlich in allen Modellen auf effizientere Qualcomm-Chipsätze statt hauseigene Prozessoren setzen, könnte die Akkulaufzeit des Galaxy S23 einen Sprung machen. An die 4000 mAh des Galaxy S21 würde man zumindest auf dem Papier allerdings weiterhin nicht heranreichen. In Sachen Ladegeschwindigkeit zeichnen sich zum aktuellen Zeitpunkt keine Neuerungen ab. Fast Charging soll erneut mit maximal 25 Watt möglich sein.

Samsung Galaxy S23

(rumoured)



- 6.1" FHD+ sAMOLED, 120Hz

- Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 SoC

- Rear Cam: 50MP (OIS) + 12MP (UW) + 10MP (Tele)

- Front Cam: 10MP

- 8GB RAM

- 128/256GB storage

- Android 13, OneUI 5

- 3,900mAh battery, 25W wired, 15W wireless charging — Yogesh Brar (@heyitsyogesh) October 18, 2022

Auch interessant: Samsung Galaxy S23 Farben: Welche Optionen werden wir bekommen?

Galaxy S23 Plus: Akku könnte ebenfalls zulegen

Auch bei der größeren Plus-Variante kann man Gerüchten zufolge mit einer verbesserten Laufzeit rechnen. Der Akku des Galaxy S23 Plus soll nämlich auf eine Kapazität von 4700 mAh ansteigen. Das aktuelle Plus-Modell kommt auf 4500 mAh. Wie das Standardmodell könnte die Plus-Variante auf dem Datenblatt etwas zulegen. Das ältere Galaxy S21 Plus (4800 mAh) würde die kommende Plus-Variante aber weiterhin nicht übertreffen. Wie groß der Sprung sein wird, hängt auch hier teilweise vom verbauten Prozessor ab. Die Schnellladefunktion soll Samsung erneut auf maximal 45 Watt begrenzen.

Galaxy S23 Ultra: Lässt Samsung alles beim Alten?

Samsungs persönlicher Smartphone-Superlativ wird wahrscheinlich das Galaxy S23 Ultra. In dieses Gerät packt der südkoreanische Hersteller bekanntlich das größte Display, die beste Kamera und die neueste Technik – was sich im Preis dieses Galaxy S23 widerspiegeln dürfte. Das beste Galaxy-S-Modell hat in der Regel auch die größte Ausdauer. Beim Akku des Galaxy S23 Ultra soll es allerdings keine aufregenden Neuerungen geben. Insider rechnen erneut mit einem 5000-mAh-Akku, der mit maximal 45 Watt geladen werden kann. Lediglich der verbaute Prozessor könnte beim Ultra-Modell also für eine längere Laufzeit sorgen.

Deal 200 € Cashback Samsung Galaxy S22 Ultra 5G

+ o2 Free M 20 GB mtl./36Monate: 49,99 einmalig: 1,00 € Jetzt kaufen Alle Samsung Angebote

Deal 200 € Cashback Samsung Galaxy S22 Plus 5G

+ o2 Free M 20 GB mtl./36Monate: 49,99 einmalig: 1,00 € Jetzt kaufen Alle Samsung Angebote