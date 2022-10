Samsung Galaxy S23 Release: Wann erscheint das Flaggschiff-Smartphone?

Noch ist der Release des Samsung Galaxy S23 einige Zeit entfernt. Allerdings können wir schon jetzt einen Zeitrahmen einschätzen und Leaks zurate ziehen. Wann das Galaxy S23 erscheinen könnte, haben wir euch hier zusammengefasst.

Auch wenn das Samsung Galaxy S22 ein hervorragendes Smartphone ist: Viele Fans warten schon jetzt gebannt auf den Release des Samsung Galaxy S23 bzw. Galaxy S23 5G. Wollt ihr nicht mehr so lang warten, empfehlen wir einen Blick in den CURVED-Shop. Dort findet ihr die besten Samsung-Handys mit Vertrag in einem günstigen Tarif-Bundle. Zudem haben wir bei uns die wichtigsten Gerüchte zum Samsung Galaxy S23 im Überblick zusammengetragen. Doch wann kommen das neue Smartphone nun raus? Die Vorgänger geben Hinweise zum Erscheinungsdatum. Neben dem Standardmodell erwarten euch außerdem sehr wahrscheinlich ein Galaxy S23 Plus und ein Galaxy S23 Ultra.

Samsung Galaxy S23: Release-Termin noch unbekannt

Wann das Samsung Galaxy S23 rauskommt, ist aktuell nicht offiziell bekannt. Denkbar wäre sogar, dass der Hersteller intern auch noch keinen genauen Termin definiert hat. Doch einige Gerüchte und der bekannte Fahrplan des Galaxy S21 oder S22 erlauben es uns, eine Prognose abzugeben.

Hält sich Samsung an das Erscheinungsdatum der Vorgänger, findet die Vorstellung des Galaxy S23 im Frühjahr 2023 statt. Möglicherweise im Januar oder Februar bekommen wir die neuen Geräte erstmals zu Gesicht. Kurze Zeit später sollte dann auch der Release des Galaxy S23 stattfinden.

Mittlerweile gibt es aber auch Gerüchte, dass Samsung auf den bisherigen Fahrplan pfeift und stattdessen einen früheren Veröffentlichungstermin anstrebt. Leaker behaupten, dass Samsung das Galaxy S23 schon vor Ende 2022 präsentiert und zum Weihnachtsgeschäft auf den Markt bringen will. Damit würde der Hersteller dem größten Konkurrenten (Apple) die Stirn bieten.

Neben dem Standardmodell dürften auch Samsung Galaxy S23 Plus und S23 Ultra erscheinen. Wie bei den hier abgebildeten Vorgängern. (© 2022 CURVED )

Samsung Galaxy S23 Plus und S23 Ultra: Release im Dreierpack

Wie schon bei den Vorgängern sollten Galaxy S23, Galaxy 23 Plus und das Galaxy S23 Ultra zum gleichen Zeitpunkt vorgestellt werden. Das Erscheinungsdatum des Galaxy S23 Ultra oder S23 Plus wird sich mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht vom Standardmodell unterscheiden. Diesem Trend ist Samsung bislang immer treu geblieben. Noch gibt es keinerlei Hinweise darauf, dass sich das mit der neuen Generation ändert.

Sollten sich die Gerüchte um einen vorzeitigen Release-Termin des Galaxy S23 bewahrheiten, wäre ein gestaffelter Launch dennoch möglich. Dann könnte Samsung den Fokus auf eines der Geräte legen und erst wenige Wochen später die anderen beiden Versionen veröffentlichen. Doch das ist aktuell nur Spekulation.

Häufig gestellte Fragen

Wann erscheint das Samsung Galaxy S23?

Das Samsung Galaxy S23 soll voraussichtlich im Frühjahr 2023 auf den Markt kommen. Genauso wie die anderen Modelle der Smartphone-Reihe.

Wie viel kostet das Samsung Galaxy S23?

Noch ist zum Preis des Samsung Galaxy S23 wenig bekannt. Wir haben aber bereits erste Spekulationen anhand der vorherigen Generationen getroffen.

Lohnt sich das Warten auf das Samsung Galaxy S23?

Laut ersten Leaks dürfte der Unterschied zwischen Galaxy S23 und den Vorgängern recht gering ausfallen. Einzig eine 200-MP-Kamera, die von vielen Leakern vorausgesagt wird, könnte das Warten rechtfertigen.

