Endlich hat Samsung die Hüllen fallen lassen und das neue Galaxy 23 vorgestellt. An seiner Seite: die Schwestermodelle Galaxy S23+ und S23 Ultra. Letzteres punktet mit einer spektakulären 200-MP-Kamera. Das ist aber nicht die einzige gute Nachricht.

Für Samsung-Fans geht mit der Galaxy-S23-Serie ein lange gehegter Wunsch in Erfüllung. Der Hersteller stattet alle Modelle auch hierzulande mit Qualcomm-Chips aus, genauer gesagt dem Snapdragon 8 Gen 2. In der Vergangenheit verbaute Samsung in seinen Flaggschiffen in einigen Regionen meist hauseigene Exynos-Prozessoren. Dadurch waren die Modelle meist etwas schwächer und ineffizienter. 2023 ist das nicht der Fall: Wer sich für eines der neuen Samsung-Handys entscheidet, bekommt den wohl besten Antrieb für Android-Smartphones im Jahr 2023.

Galaxy S23 Ultra mit 200-MP-Kamera

Zweites Highlight der Galaxy-S23-Vorstellung war die 200-MP-Kamera, mit der das Ultra-Modell ausgestattet ist. Verglichen mit dem Vorgängermodell hat sich die Auflösung der Hauptkamera also nahezu verdoppelt. Wie beim Galaxy S22 Ultra kommt die hohe Auflösung standardmäßig dem Pixel-Binning zugute.

Die Galaxy-S23-Ultra-Kamera löst mit 200 MP auf (© 2023 Samsung )

Heißt: Mehrere Pixel verbinden sich jeweils zu einem größeren, um die Bildqualität zu verbessern, vor allem im Dunkeln. Wer möchte kann die Rekordauflösung aber auch für enorm detailreiche Fotos verwenden. Die restlichen Objektive der Quad-Kamera scheint das S23 Ultra von seinem Vorgänger zu übernehmen. Hier seht ihr das Setup im Überblick:

200-MP-Hauptlinse: f/1,7, 1/1,3"-Bildsensor



f/1,7, 1/1,3"-Bildsensor 12-MP-Ultraweitwinkel: f/2,2, 1/2,55"-Bildsensor



f/2,2, 1/2,55"-Bildsensor 10-MP-Tele: f/2,4, 1/3,52"-Bildsensor, 3x-Zoom



f/2,4, 1/3,52"-Bildsensor, 3x-Zoom 10-MP-Tele: f/4,9, 1/3,52"-Bildsensor, 10x-Zoom

Wie gut die Kamera des Galaxy S23 Ultra in der Praxis ist, wird in Kürze unser Test zeigen. Wir gehen davon aus, dass die Bildqualität nicht nur durch die neue 200-MP-Kamera, sondern auch durch den Snapdragon 8 Gen 2 einen Sprung nach vorn macht. Das könnte auch auf die neue Frontkamera (f/2,2) zutreffen, die nun überraschenderweise niedriger auflöst (12 MP statt 40 MP).

Davon abgesehen ähnelt das Flaggschiff weitgehend dem Galaxy S22 Ultra (Test hier). So unterscheidet sich das erneut kantige Design nur in kaum wahrnehmbaren Nuancen – wobei Gehäuse und Display nun von Gorilla Glass 2 geschützt sind. Auch die restliche Ausstattung kommt uns bekannt vor.

Darunter ein 6,8 Zoll großes, kurviges Dynamic AMOLED Display (QHD+) mit einer dynamischen Bildwiederholrate von 1 bis 120 Hz. Oder ein 5000 mAh starker Akku, der sich mit bis zu 45 W aufladen lässt. Und auch der im Gehäuse verstaubare S-Pen ist wieder mit von der Partie und im Lieferumfang enthalten.

Galaxy S23 Ultra: alle (regulären) Farben (© 2023 )

Alles in allem ein beeindruckendes Komplettpaket, das anscheinend keine Wünsche offenlässt – und ab 1399 Euro erhältlich ist (alle Galaxy S23-Preise im Überblick). Das Galaxy S23 Ultra steht mit wahlweise 8 oder 12 GB RAM und 256 oder 512 GB internem Speicher zur Auswahl – wie die gesamte S23-Reihe in den Farben Schwarz (Phantom Black), Beige (Cotton Flower), Grün (Botanic Green) und Lavendel (Misty Lilac). Beim Kauf direkt über Samsung sind möglicherweise noch einige weitere Varianten erhältlich.

Vorbestellungen für alle Galaxy-S23-Modelle sind ab sofort möglich, der reguläre Verkauf startet am 17. Februar 2023.

Galaxy S23 und S23+: Was ist der Unterschied?

Neben dem neuen S23 Ultra hat Samsung auch das Galaxy S23 und S23+ vorgestellt. Ersteres ist das ab 949 Euro erhältliche Basismodell und der günstigste Einstieg in die Serie. Das Design gleicht dem des Vorgängers, abgesehen von einem Detail: Die Objektive auf der Rückseite sind nun direkt in das kompakte Gehäuse eingelassen, statt in einem aufgesetzten Kamera-Modul untergebracht, wie noch beim Galaxy S22.

Das Galaxy S23 (rechts) und S23+ (Mitte) im Vergleich mit dem S23 Ultra (links) (© 2023 )

Auch sonst hat sich im Vergleich zum Vorjahr wenig geändert. Größte Neuerung ist der bereits erwähnte Qualcomm-Chipsatz Snapdragon 8 Gen 2. Außerdem ist das Galaxy durch Gorilla Glass Victus 2 etwas robuster und der Akku etwas stärker (3900 mAh, aufladbar mit bis zu 25 W). Darüber hinaus gibt es laut Datenblatt keine nennenswerten Unterschiede zur Ausstattung des Galaxy S22 (Test hier). Das gilt auch für die Triple-Kamera, die ihr hier im Überblick seht:

50-MP-Hauptlinse: f/1,8, 1/1,56"-Bildsensor



f/1,8, 1/1,56"-Bildsensor 12-MP-Ultraweitwinkel: f/2,2, 1/2,55"-Bildsensor



f/2,2, 1/2,55"-Bildsensor 10-MP-Tele: f/2,4, 1/3,94"-Bildsensor, 3x-Zoom

Für Selfies steht eine 12-MP-Frontkamera (f/2.2) zur Verfügung. Das Dynamic AMOLED Display misst 6,1 Zoll in der Diagonale und hat eine Bildwiederholrate von 48 bis 120 Hz.

Das auf dem Galaxy Unpacked Event ebenfalls vorgestellte Galaxy S23+ ist bis auf wenige Ausnahmen eine 6,6 Zoll große Ausführung des Basismodells. Einzige weitere Unterschiede sind der stärkere Akku (4700 mAh), das schnellere Aufladen (bis zu 45 W) und die leicht variierende Speicherauswahl: Das S23 gibt es mit 128 GB oder 256 GB Speicher, das S23+ mit 256 oder 512 GB. In allen Konfigurationen sind 8 GB RAM verbaut. Mit einem Einstiegspreis von 1199 Euro ist das große Modell deutlich kostspieliger.

Häufig gestellte Fragen

Was ist besser – das S23 oder das 23+?

Das Galaxy S23 ist eines der kompaktesten Android-Flaggschiffe auf dem Markt. Das S23+ bietet dagegen ein richtig großes Display. Einzige weitere Unterschiede sind die bessere Ausdauer und das schnellere Aufladen des Plus-Modells. Insgesamt ist das Galaxy S23+ das etwas bessere Modell – es sei denn, ihr bevorzugt handliche Smartphones.

Wann kommt das S23 heraus?

Vorbestellungen nimmt Samsung ab dem 1. Februar entgegen. In den Handel gelangen S23 und Co. am 17. Februar 2023.

Ist beim Galaxy S23 ein Ladekabel dabei?

Ja, Samsung liefert alle Galaxy-S23-Modelle mit einem USB-C-Ladekabel aus. Ein Netzteil ist allerdings nicht im Lieferumfang enthalten. Für die maximale Ladegeschwindigkeit ist ein ausreichend starker Schnellladeadapter notwendig.

