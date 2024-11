Die besten Hüllen für das Samsung Galaxy S24 FE: 8 Top-Cases im Vergleich

Welche Hüllen für das Samsung Galaxy S24 FE sind am besten? In unserer Übersicht findet ihr diverse empfehlenswerte Cases, die euer Handy effektiv schützen und gut aussehen.

Spigen Liquid Air: Gut und günstig

Das Spigen Liquid Air Case für das Galaxy S24 FE (© 2024 Samsung )

Das Spigen Liquid Air Case ist ein echter Klassiker und auch eine der besten günstigen Hüllen für das Galaxy S24 FE. Sie kombiniert einen niedrigen Preis mit schlankem Design und effektivem Schutz. Die texturierte Oberfläche sorgt für guten Grip und macht es unwahrscheinlicher, dass euch das Smartphone aus der Hand gleitet.

Hülle: Spigen Liquid Air

Farben: Schwarz, Abyss Green, Awesome Violet

Material: TPU

Besonderheiten: texturierte Seite/Rückseite für mehr Grip, schlank und leicht

Preis: ab 16,99 Euro



Spigen Tough Armor MagFit: Günstiger Top-Schutz

Das Spigen Tough Armor MagFit Case für das Galaxy S24 FE (© 2024 Spigen )

Für besonders besorgte Besitzer des Galaxy S24 FE hat Spigen ein besonders robuste, doppelschichtige Hülle im Portfolio: Das Spigen Tough Armor MagFit Case für das Galaxy S24 FE ist nicht nur stabil, sondern bietet auch einen Schutzrand für Display und Kamera. Darüber hinaus schützt die stoßdämpfende "Air Cushion"-Technologie die bei Smartphones empfindlichen Ecken optimal.

Als Bonus gibt es einen Standfuß zum Aufstellen und einen integrierten Magneten für Wireless Charging mit MagFit-kompatiblen Ladegeräten.

Hülle: Spigen Tough Armor MagFit

Farben: Schwarz

Material: Polycarbonat, TPU, Metall, Magnet

Besonderheiten: besonders robust, MagFit-Unterstützung, Standfuß

Preis: ab 24,99 Euro (UVP)



OtterBox Defender: Der ultrarobuste Klassiker

Das OtterBox Defender Case für das Galaxy S24 FE (© 2024 )

Die OtterBox Defender Cases sind bekannt für ihre exzellente Widerstandsfähigkeit. Die überaus stabile Hülle für das Galaxy S24 FE wurde siebenmal nach Militärstandard (MIL-STD-810G 516.6) getestet und tausenden von Stunden an Sturztests unterzogen.

Sie bietet dreischichtigen Schutz und erhöhte Kanten um Kamera und Display herum. Eine exzellente Wahl für alle, die ihr Galaxy S24 FE bestmöglich vor Schäden bewahren wollen.

Hülle: OtterBox Defender

Farben: Schwarz, Lila

Material: Silikon

Besonderheiten: extrem robust

Preis: ab 49,99 Euro



Spigen Ultra Hybrid: Preiswert und durchsichtig

Das Spigen Ultra Hybrid Case (Crystal Clear) für das Galaxy S24 FE (© 2024 Spigen )

Eine sowohl gute als auch leichte durchsichtige Hülle für das Galaxy S24 FE ist das Spigen Ultra Hybrid Case in der "Crystal Clear"-Ausführung. Für alle, die das attraktive Design des Handys nicht verstecken möchten.

Darüber hinaus gibt es das Spigen Ultra Hybrid Case für das Galaxy S24 FE auch mit MagFit-Unterstützung für magnetisches, kabelloses Aufladen. Auch diese Varianten sind transparent, bis auf den magnetischen Ring in Weiß.

Hülle: Spigen Ultra Hybrid

Farben: Crystal Clear (durchsichtig), MagFit Weiß

Material: Polycarbonat, TPU

Besonderheiten: optional mit MagFit

Preis: ab 26,92 Euro (UVP)



OtterBox Sleek: Transparent und stabil

OtterBox Sleek Case für das Galaxy S24 FE (© 2024 OtterBox )

Wer eine durchsichtige und besonders robuste Hülle für sein Galaxy S24 FE sucht, sollte sich das OtterBox Sleek Case anschauen. Es erfüllt den Militärstandard MIL-STD-810G 516.6 und schützt euer Samsung-Handy demnach besonders effektiv bei Stürzen, wie es bei etlichen Falltests unter Beweis gestellt hat. Die gute Griffigkeit trägt dazu bei, dass euch das Smartphone gar nicht erst aus der Hand fällt. Ein erhöhter Display-Rand bietet zusätzlichen Schutz für den Touch-Screen.

Hülle: OtterBox Sleek

Farben: Transparent

Material: Kunststoff

Besonderheiten: besonders robust

Preis: ab 24,99 Euro



Samsung Smart View Wallet Case: Klapp-Hülle mit Bildschirm-Cover

Samsung Smart View Wallet Case für das Galaxy S24 FE (© 2024 Samsung )

Viele Hüllen für das Galaxy S24 FE setzen auf einen erhöhten Rand, um das Display zu schützen. Samsungs Smart View Wallet Case bedeckt den Bildschirm dagegen fast komplett, mit Ausnahme des integrierten Sichtfensters.

Über die Aussparung lassen sich auf dem Always-on-Display des S24 FE unter anderem Datum, Uhrzeit, Akkustand oder Benachrichtigungen ablesen. Auch die Annahme von Anrufen und die Steuerung der Musikwiedergabe sind darüber möglich. Darüber hinaus gibt es innen ein Kartenfach.

Hülle: Samsung Smart View Wallet Case

Farben: Black, Blue, Mint, White

Material: Kunststoff

Besonderheiten: beidseitig (Flip-Case), Sichtfenster, Kartenfach

Preis: ab 32,99 Euro



Samsung Silicone Case: Samsungs günstigste Hülle

Samsung Silicone Case für das Galaxy S24 FE (© 2024 Samsung )

Das Silicone Case ist die günstigste offizielle Samsung-Hülle für das Galaxy S24 FE. Sie ist in fünf verschiedenen matten Farben erhältlich und ermöglicht so einen individuellen Look nach eurem Geschmack. Das schlanke Case ist griffig und fühlt sich dank weichem Silikon angenehm in der Hand an. Gleichzeitig schützt das Samsung Silicone Case euer Galaxy S24 FE effektiv vor Kratzern und Sturzschäden.

Hülle: Samsung Silicone Case

Farben: Black, Blue, Gray, Mint, Yellow

Material: Silikon

Besonderheiten: günstigste Samsung-Hülle

Preis: ab 20,99 Euro



Samsung Standing Grip Case: Mit Standfuß und Haltehilfe Samsung Standing Grip Case für Galaxy S24 FE (© 2024 Samsung )

Auch das Samsung Standing Grip Case für das Galaxy S24 FE ist aus weichem Silikon gefertigt. Die Besonderheit ist das integrierte Band auf der Rückseite. Es kann wahlweise beim Halten des Handys behilflich sein oder als Standfuß fungieren. Zieht ihr den sogenannten Standing Grip aus, kommt dahinter ein schöner Farbakzent zum Vorschein, der den Look interessanter macht.

[infobox title="" link="" alignment=""]

Hülle: Samsung Standing Grip Case

Farben: Blue Black, Gray, Yellow

Material: Silikon

Besonderheiten: ausziehbares Band zum Halten und Aufstellen

Preis: ab 33,90 Euro

