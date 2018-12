Google Home: So spielt ihr eigene Musik ab

Damit Google Home Musik abspielt, müsst ihr nicht unbedingt einen kostenpflichtigen Streaming-Dienst nutzen. Wer große Musik-Sammlungen besitzt, kann diese in digitaler Form auch in Googles Play-Music-Cloud hochladen und sie von dort aus per Google Home abspielen.

Eigene Musik mit Google Play Music abspielen

Google Play Music bietet zwar ein Abonnement, das Zugriff auf Millionen Songs gewährt, die Musik-Plattform ist aber auch kostenlos verwendbar. Auch wer nicht monatlich zahlt, darf in Googles Cloud seine eigene Musik ablegen – und selbstverständlich bei Bedarf auch Alben, Songs und Sammlungen kaufen. Aber aufgepasst: Auch für die Nutzung der kostenlosen Version von Google Play Music ist es nötig, ein Zahlungsmittel wie eine Kreditkarte anzugeben.

Ist die Musik erst einmal in Googles Cloud, steht sie quasi direkt auch eurem Google-Home-Lautsprecher zur Verfügung. Ihr müsst lediglich dafür sorgen, dass die Musik in die Cloud gelangt und dass ihr an dieser Stelle sowie bei der Verwendung von Google Home die gleichen Google-Konten verwendet. Im Folgenden zeigen wir euch, wie ihr Songs hochladet und sie dann per Google-Home-Sprachbefehl wiedergebt.

Songs hochladen und sortieren

Um Musik von eurem PC, aus iTunes oder auch von einer CD auf euren Cloud-Speicher bei Google Play Music zu laden, müsst ihr euch im Chrome-Browser mit eurem Google-Konto anmelden und die Webseite des Streaming-Dienstes aufrufen. Seid ihr eingeloggt, findet ihr oben links den Bereich "Eigene Musik" und dort die Schaltfläche für den Upload. Bevor die ersten Songs in die Cloud geladen können, muss euer Browser womöglich noch eine Play-Music-Erweiterung laden. Dies geschieht aber automatisch.

Damit ihr es bei der Wiedergabe eurer Musik etwas einfacher habt, solltet ihr die hochgeladenen Songs noch sortieren. Google erstellt auch automatisch Playlists, habt ihr aber eine eigene Vorstellung von einer optimalen Zusammenstellung, dann helft ruhig ein bisschen nach. Eigene Playlists könnt ihr ebenfalls im Bereich "Eigene Musik" auf der Webseite von Google Play Music erstellen. Achtet dabei auf kurze und prägnante Titel, an die ihr euch später auch erinnert und die ihr problemlos per Sprachbefehl aufrufen könnt.

Sprachbefehle zur Steuerung

Ist die eigene Musik erst einmal in der Cloud und nach Belieben sortiert, ist die Wiedergabe der Songs über Google Home und Google Home Mini simpel. Wie üblich müsst ihr vor jeden der folgenden Befehle ein "Ok Google..." oder "Hey Google..." stellen, um den smarten Lautsprecher auf euch aufmerksam zu machen: