Google Übersetzer in WhatsApp einrichten – so geht's

Direkt im Chat von WhatsApp Nachrichten übersetzen – das geht! Wir zeigen euch, wie ihr den Google Übersetzer in WhatsApp aktiviert und nutzt. Mit unserer Schritt-für-Schritt-Anleitung ist das praktische Feature schnell eingerichtet.

Vorbereitungen: Diese App benötigt ihr

Um den Google Übersetzer in WhatsApp nutzen zu können, müsst ihr diesen vorher konfigurieren. Das geht nur, wenn ihr die offizielle App von Google installiert habt. Die findet ihr hier:

Meldet euch in der Übersetzer-App mit eurem Google-Konto an. Bei einem Android-Smartphone fragt sie euch automatisch beim Starten, ob das verwendete Konto des Geräts genutzt werden soll. Das braucht ihr nur zu bestätigen. iPhones unterstützen die Funktion nicht.

Außerdem braucht ihr natürlich die WhatsApp-Anwendung auf dem Handy. Die habt ihr vermutlich bereits installiert. Falls nicht:

Schritt 1: "Tap To Translate" im Google Übersetzer aktivieren

Bevor ihr den Google Übersetzer in WhatsApp nutzen könnt, müsst ihr zunächst die Funktion "Tap To Translate" in der Übersetzer-App aktivieren. Und das geht so:

Öffnet die Google-Übersetzer-App. Tippt auf das Profilbild oben rechts in der Ecke. Wählt "Einstellungen" aus. Drückt auf "Tap To Translate". Aktiviert den Schieberegler bei "Tap to Translate verwenden" Schaltet außerdem "Unverankertes Symbol ein" und "Kopierten Text automatisch übersetzen" ein.

Schließt ihr danach die App, sollte das Google-Übersetzer-Symbol oben rechts am Bildschirmrand zu sehen sein. Wichtig: Drückt dort noch nicht drauf.

Tipp: Habt ihr ein Sprachpaket nicht heruntergeladen, benötigt das Smartphone eine Internetverbindung zum Übersetzen.

Schritt 2: Google Übersetzer in WhatsApp nutzen

Habt ihr die Funktion "Tap To Translate" in der Übersetzer-App aktiviert, könnt ihr jeden Textnachricht in alle möglichen Sprachen übersetzen. Dafür müsst ihr nur Folgendes tun:

Öffnet den Chat. Haltet die Chat-Blase gedrückt, die ihr übersetzen wollt. Tippt auf die drei Punkte oben rechts in der Ecke. Wählt "Kopieren" aus. Drückt auf das Übersetzer-Symbol am rechten Bildschirmrand. Falls nicht korrekt: Ändert die Zielsprache.

Nun zeigt euch die App die Übersetzung des kopierten Texts an. Um zurück zum Chat zu gelangen, tippt ihr auf den Bildschirm unterhalb der Übersetzerblase.

Google Übersetzer verbergen

Stört euch das Übersetzer-Symbol am rechten Bildschirmrand, könnt ihr die Blase auch ganz leicht verbergen, solange ihr sie nicht benötigt:

Tippt auf das Übersetzer-Symbol. Drückt auf die drei Punkte oben rechts. Wählt "Einstellungen" aus. Öffnet "Tap To Translate". Deaktiviert "Unverankertes Symbol ein".

Nun sollte die Blase am Displayrand verschwunden sein. Der Google Übersetzer ist aber nach wie vor aktiv. Ihr gelangt nun zu der Funktion, indem ihr vom oberen linken Bildschirmrand nach unten wischt. Tippt auf die Benachrichtigung "Tap To Translate ist aktiviert", um eine Übersetzung vorzunehmen.

Gboard: Alternative für iPhone-Nutzer

Wie oben bereits erwähnt, ist es auf dem iPhone nicht möglich, mit der Google-Übersetzer-App in WhatsApp zu übersetzen. Es gibt aber eine Alternative, die sowohl auf Android als auch auf dem iPhone funktioniert: die Google-Tastatur "Gboard". Ladet sie hier herunter:

Ladet die Tastatur herunter und richtet sie auf eurem Smartphone als Standardtastatur ein. Ist das erledigt, geht ihr zum Übersetzen wie folgt vor:

Öffnet den Chat in WhatsApp. Haltet die Chat-Blase gedrückt, die ihr übersetzen wollt. Kopiert die Mitteilung. Tippt auf das Textfeld, um die Tastatur aufzurufen. Drückt auf den Pfeil rechts, um weitere Gboard-Optionen zu öffnen. Tippt auf das "Google-Übersetzer-Symbol" Legt die Ausgangs- und Zielsprache fest. Haltet das Textfeld gedrückt. Fügt den kopierten Text ein.

Der Text wird nun automatisch in die Zielsprache übersetzt.

Eigener Übersetzer bald in WhatsApp integriert

Der Umweg, über den Google Übersetzer in WhatsApp Nachrichten zu übersetzen, könnte euch zukünftig erspart bleiben. In der Beta-Version "2.24.15.12." des Messengers wurde bereits vor einer Weile eine eigene Übersetzerfunktion entdeckt.

Wollt ihr einen Text übersetzen, braucht ihr in dieser WhatsApp-Variante nur noch einen Schieberegler umzulegen. Die Ende-zu-Ende-Verschlüsselung bleibt dabei erhalten, weil die Übersetzung auf dem Smartphone selbst stattfindet. Es ist also kein Server zwischengeschaltet. Voraussetzung ist aber, dass ihr vorab Sprachpakte herunterladet und installiert.