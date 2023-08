Handy wird heiß: Ursachen und Tipps im Überblick

Das Wichtigste in Kürze

Smartphones erhitzen oft bei starker Beanspruchung oder beim Aufladen des Akkus

Anwendungen mit hohem Stromverbrauch können ebenfalls verantwortlich sein

Eine weitere mögliche Ursache ist die Ortung verfügbarer WLAN-Verbindungen

Das Handy wird heiß und ihr befürchtet das Schlimmste? Wir zeigen euch, was dahinter stecken könnte und wie ihr im Ernstfall handeln solltet, damit euer Smartphone keinen Schaden nimmt.

Inhaltsverzeichnis

Unsere Empfehlung

Apple iPhone 14 Pro Max

+ o2 Mobile M Boost 50+ GB 5 GB Daten-Upgrade jedes Jahr (automatisch und ohne Aufpreis)

Mit CONNECT-Funktion (bis zu 10 SIM-Karten für die Nutzung des Datenpakets)

50+ GB LTE & 5G Datenvolumen (mit bis zu 300 MBit/s) mtl./36Monate: 49,99 € einmalig: 1,00 € Jetzt kaufen Alle Apple Handys

Handy wird heiß: Ist eine App schuld?

Normalerweise kommt es zu einer Akku-Erwärmung, wenn ihr:

anspruchsvolle Mobile Games zockt.

über einen längeren Zeitraum Videos streamt.

das Handy aufladet.

GPS und WLAN-Suche anhabt.

Es kann jedoch auch eine App verantwortlich sein. Ein Indiz dafür ist ein hoher Stromverbrauch. Ihr könnt diesen sowohl bei iOS als auch bei Android für einzelne Anwendungen einsehen. Geht dafür wie folgt vor:

Akkuverbrauch auf dem iPhone checken

Öffnet die Einstellungen. Tippt auf "Batterie". Scrollt zu "Aktivität pro App".

Akkuverbrauch auf dem Android-Handy checken

Je nach Hersteller kann der genaue Weg etwas variieren.

Öffnet die Einstellungen. Tippt auf "Akku". Öffnet "Akkuverbrauch".

Egal, ob iPhone oder Android-Handy: Spitzenreiter beim Akkuverbrauch sollten Anwendungen sein, die ihr zuletzt auch intensiv genutzt habt. Stehen andere Apps oben, solltet ihr diese genauer untersuchen.

Im Zweifelsfall deinstalliert ihr die Anwendungen und startet euer Smartphone neu. Ist das Problem anschließend behoben, habt ihr die Übeltäter gefunden.

Updates für Apps und euer Betriebssystem installieren

Wenn Apps überdurchschnittlich viel Strom verbrauchen, fällt das in der Regel auch deren Softwareentwicklern auf. Früher oder später sollte ein Update das Problem daher adressieren – zumindest, wenn es sich um eine seriöse Anwendung handelt. Schaut also immer mal wieder bei Google Play bzw. Apples App Store rein und prüft, ob ein Update für die Anwendung bereitsteht.

Aber auch eine veraltete Version von iOS oder Android kann zu einem hohen Energieverbrauch und einer damit einhergehenden Hitze-Entwicklung führen. Haltet also regelmäßig Ausschau nach verfügbaren Aktualisierungen und installiert diese.

Am besten aktiviert ihr die automatischen Updates unter Android und iOS.

WLAN-Suche und GPS abschalten

Die vergebliche Suche nach einem WLAN beansprucht Smartphone und Akku manchmal stark. Die Gefahr besteht immer dann, wenn ihr ein WLAN verlasst und (noch) kein neues in Reichweite ist. Denn euer Gerät versucht in der Folge kontinuierlich, eine neue Verbindung herzustellen. Belastend ist auch das GPS (Standort). Solange ihr es nicht für die Navigation braucht, empfehlen wir es abzuschalten.

WLAN deaktivieren

Der einfachste Weg, um das WLAN eines Smartphones zu deaktivieren, ist bei Android und iOS fast identisch:

Zieht die Benachrichtigungsleiste (Android) bzw. das Kontrollzentrum (iOS) von oben rechts auf dem Startbildschirm herunter. Tippt auf das WLAN-Symbol.

GPS deaktivieren

Habt ihr ein Android-Handy, dann könnt ihr in der Benachrichtigungsleiste auch direkt den Standortdienst ausschalten. Bei einem iPhone geht ihr stattdessen wie folgt vor:

Öffnet die Einstellungen. Tippt auf "Datenschutz und Sicherheit". Wählt "Ortungsdienste" Deaktiviert den Schieberegler bei "Ortungsdienste".

Handy kühl halten – Gefahrenquelle und Tipps für heiße Sommertage

Nicht immer trägt die Software die Schuld daran, dass das Handy heiß wird. Manchmal spielen auch die äußeren Umstände eine Rolle.

Haltet euer Smartphone von folgenden Gefahrenquellen fern:

direkte Sonneneinstrahlung

Heizungen

geschlossene Autos bei hohen Außentemperaturen

Solltet ihr an einem besonders heißen Sommertag draußen nicht auf das Smartphone verzichten können, empfehlen wir, es immer im Schatten und/oder einer Tasche aufzubewahren. Lasst ihr es irgendwo liegen, könnt ihr es mit einer Mütze oder einem Handtuch bedecken, um es vor Sonneneinstrahlung zu schützen.

Nehmt ihr das Smartphone beispielsweise mit an den Strand, könnt ihr einen Kühlakku in der Tasche dazulegen, um Abkühlung zu verschaffen. Passt nur auf, dass das Gerät nicht nass wird. Steckt den Kühlakku am besten in eine Plastiktüte, um Schäden durch das Wasser zu vermeiden. Legt das Handy niemals direkt daneben.

Fazit: Was bei einem heißen Handy zu tun ist

Sollte das Smartphone ohne ersichtlichen Grund heiß werden, prüft ihr am besten alle Apps auf einen hohen Stromverbrauch.

Deinstalliert oder aktualisiert die Anwendungen, die zwar kaum genutzt werden, aber trotzdem einen hohen Verbrauch haben.

Schaltet das WLAN und das GPS aus, wenn ihr es unterwegs nicht benötigt.

Haltet das Smartphone von direkter Sonneneinstrahlung und besonders warmen Orten fern.

Häufig gestellte Fragen

Wie kann man ein Handy schnell abkühlen?

Legt das Handy nicht in den Kühlschrank oder das Gefrierfach. Lasst es an einem kühlen, schattigen Ort liegen. Ihr könnt es auch in eine Tasche mit Kühlakku tun, aber seht zu, dass dieser isoliert in einem abgegrenzten Fach liegt, sodass Kondenswasser dem Smartphone keinen Schaden zufügen kann.

Wie kann man sehen, welche Apps im Hintergrund laufen?

Beim iPhone: Tippt doppelt auf den Home-Button oder wischt vom unteren Rand nach oben. Nun seht ihr alle aktiven Apps.

Beim Android-Handy: Folge diesem Pfad: Einstellungen | "Apps" | "Alle" | "Aktiviert".

Sollte man Apps im Hintergrund schließen?

Nein – tatsächlich empfiehlt es sich, Apps im Hintergrund offen zu lassen. Das Betriebssystem kann so schneller auf sie zugreifen, wenn ihr sie aktiv nutzen möchtet. Ist eine App geschlossen, muss sie komplett neu gestartet werden, was den Energieverbrauch abermals ankurbelt.

Deal 7 GBEXTRA

Daten Google Pixel 7a

+ Blau Allnet Plus 8 GB + 7 GB mtl./24Monate: 26,99 einmalig: 1,00 € Jetzt kaufen Alle Google Handys

Deal 5 GBEXTRA

Daten Samsung Galaxy S23

+ Blau Allnet XL 5 GB + 5 GB mtl./24Monate: 44,99 einmalig: 25,00 € Jetzt kaufen Alle Samsung Handys