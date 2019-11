Handy wird heiß: Das müsst ihr beachten

Wer kennt das nicht: Das Handy wird heiß und ihr befürchtet das Schlimmste. Wir verraten euch, was dahinter stecken könnte und wie ihr im Ernstfall handeln solltet, damit euer Smartphone keinen Schaden nimmt.

Smartphones erhitzen oft bei starker Beanspruchung oder beim Aufladen des Akkus

Anwendungen mit hohem Stromverbrauch können ebenfalls verantwortlich sein

Ein weitere mögliche Ursache ist die Suche nach einem WLAN

Euer Smartphone steckt voller technischer Komponenten, die anfällig für Hitze sind. Deswegen integrieren die Hersteller normalerweise Kühlmaßnahmen in ihre Geräte. Mitunter kommt es aber dennoch vor, dass sich euer Handy erwärmt. Dann gilt es zunächst, die Ursache zu identifizieren.

Handy wird heiß: Welche App ist schuld?

Zu einer Erwärmung kommt es häufig, wenn ihr anspruchsvolle Mobile Games zockt oder über einen längeren Zeitraum Videos streamt. Außerdem erhitzt der Akku beim Laden gerne. Nicht immer ist der Grund jedoch so offensichtlich. Als Erstes solltet ihr nachschauen, ob eine App verantwortlich sein könnte. Ein Indiz dafür ist ein hoher Stromverbrauch. Sowohl iOS als auch Android zeigen euch diesen auf Wunsch für einzelne Anwendungen an.

iPhone-Besitzer finden die entsprechende Übersicht unter "Einstellungen | Batterie". Folgt diesem Pfad und scrollt dann zu "Batterienutzung pro App". Android-Nutzer gelangen über "Einstellungen | Akku | Akkuverbrauch" zum Ziel. Je nach Hersteller kann der genaue Weg aber variieren.

Spitzenreiter beim Akkuverbrauch sollten Anwendungen sein, die ihr zuletzt auch intensiv genutzt habt. Stehen andere Apps ganz oben, solltet ihr diese genauer unter die Lupe nehmen. Sie könnten dafür verantwortlich sein, dass euer Handy heiß wird. Deinstalliert die Anwendungen und startet euer Smartphone neu. Ist das Problem anschließend behoben, habt ihr die Übeltäter gefunden.

Updates für Apps und euer Betriebssystem installieren

Wenn Apps überdurchschnittlich viel Strom verbrauchen, fällt das in der Regel auch deren Entwicklern auf. Früher oder später sollte ein Update das Problem daher adressieren – zumindest, wenn es sich um eine seriöse Anwendung handelt. Auch eine veraltete Version von iOS oder Android kann zu einem hohen Stromverbrauch und einer damit einhergehenden Hitze-Entwicklung führen. Haltet also regelmäßig Ausschau nach verfügbaren Aktualisierungen und installiert diese.

Handy kühl halten

Nicht immer ist die Software dafür verantwortlich, dass das Handy heiß wird. Manchmal trifft auch den Nutzer die Schuld. So solltet ihr euer Smartphone etwa von Wärmequellen fernhalten. Dabei kann es sich etwa um Heizkörper oder andere heiße Geräte handeln. An heißen Tagen stellen aber auch die Sonne oder ein heißes Armaturenbrett im Auto eine Gefahr dar.

WLAN-Suche kann dem Handy einheizen

Nicht nur Video-Streaming oder Mobile Games können euer Smartphone so stark belasten, dass es erhitzt. Auch die vergebliche Suche nach einem WLAN beansprucht Smartphone und Akku manchmal stark. Die Gefahr besteht immer dann, wenn ihr ein WLAN verlasst und noch kein neues in Reichweite ist. Denn euer Gerät versucht in der Folge kontinuierlich, eine neue Verbindung herzustellen. Deaktiviert euer WLAN daher am besten, wenn das nächste Netz noch lange auf sich warten lässt und euer Smartphone sich erwärmt.

Zusammenfassung: