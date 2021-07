Vom praktischen Kompakten bis zum XXL-Handy: Wie groß sind eigentlich iPhone 12 mini und iPhone 12 Pro Max im Vergleich zum Standard-Modell? Wir haben alle Maße aufgelistet und liefern euch das iPhone 12 im Größenvergleich.

Apple bringt seit einigen Jahren immer auch eine etwas größere Version des iPhones auf den Markt, seit dem iPhone 12 gibt es zusätzlich noch ein mini-Modell. So ergibt sich bei den aktuellen Modellen eine Größenreihenfolge von iPhone 12 mini, iPhone 12 (Pro) und iPhone 12 Pro Max.

Wichtigster Faktor für die iPhone-12-Größe ist die Display-Diagonale in Zoll. Wir listen zuerst alle wichtigen Abmessungen auf, damit ihr wisst, welches Modell euch am besten in der Hand liegt. Anschließend geht es in den Direktvergleich.

iPhone 12 mini: Der Handschmeichler

Den Anfang macht das Modell mit der kompaktesten Größe. Das iPhone 12 mini ist das aktuell dünnste, leichteste und kleinste 5G-Flaggschiff auf der Welt. Es ist sogar noch ein bisschen handlicher als das iPhone SE, der Bildschirm ist durch das randlose Design allerdings etwas größer. Besonders im Vergleich mit anderen modernen Flaggschiffen, die ähnliche Leistung liefern, überrascht auch das Gewicht von nur 133 g. Auch bei längerer Nutzung lässt es sich dadurch angenehm halten.

Bildschirmdiagonale: 5,4 Zoll

Höhe: 131,5 mm

Breite: 64,2 mm

Tiefe: 7,4 mm

Gewicht: 133 g

Gerade einmal 12,5 cm ist das iPhone 12 mini hoch (© 2021 CURVED )

iPhone 12: Größe und Abmessungen

Wer weniger auf ein besonders kompaktes Smartphone Wert legt, findet vielleicht mit der Größe des iPhone 12 (zum Test) die richtige Alternative. Es bietet mit seinem 6,1-Zoll-Display zwar deutlich mehr Bildschirmfläche, bleibt dabei aber weiterhin noch sehr handlich. Die Tiefe variiert unter den Modellen nicht.

Bildschirmdiagonale: 6,1 Zoll

Höhe: 146,7 mm

Breite: 71,5 mm

Tiefe: 7,4 mm

Gewicht: 162 g

Mit 6,1 Zoll gehört das iPhone 12 zu den handlicheren Smartphones 2020 (© 2020 )

iPhone 12 Pro: Größe gleicht dem iPhone 12

Die iPhone-12-Größe variiert nicht von der des iPhone 12 Pro (zum Test). Beide Modelle nutzen die gleiche Plattform und sind deswegen in den Abmessungen identisch. Das iPhone 12 Pro ist jedoch einige Gramm schwerer als das iPhone 12. Verantwortlich dafür sind unter anderem der Rahmen aus Edelstahl und das größere Kameraelement. Hier sind die kompletten Daten:

Bildschirmdiagonale: 6,1 Zoll

Höhe: 146,7 mm

Breite: 71,5 mm

Tiefe: 7,4 mm

Gewicht: 187 g

Das iPhone 12 Pro misst in der Diagonale 6,1 Zoll (© 2021 CURVED )

iPhone 12 Pro Max: Größer und noch besser

Das iPhone 12 Pro Max rangiert am oberen Ende der Größenskala. Wer gern ein paar Zentimeter mehr haben möchte, bekommt hier das größte Display des iPhone-Line-ups. Das Gewicht nimmt hier allerdings deutlich zu. Mit 226 g ist es noch einmal wesentlich schwerer als die kleineren Geschwister. Die Größe des iPhone 12 Pro Max schafft aber gleichzeitig Platz für einen größeren Akku und auch die Kamera hat in der Max-Variante ein Upgrade bekommen.

Bildschirmdiagonale: 6,7 Zoll

Höhe: 160,8 mm

Breite: 78,1 mm

Tiefe: 7,4 mm

Gewicht: 226 g

Das iPhone 12 Pro Max ist das größte der neuen Apple-Smartphones (© 2021 CURVED )

iPhone 12: Größenvergleich der Modelle

Damit ihr ein Gefühl dafür bekommt, wie sich die Größen der verschiedenen iPhone-12-Modelle voneinander unterscheiden, haben wir für euch einige Grafiken erstellt. Sie zeigen die Größe des iPhone 12 anhand einer direkten Gegenüberstellung der jeweiligen Modelle.

Hier könnt ihr sehr gut einschätzen, wie viel größer beispielsweise das Pro Max gegenüber den anderen Smartphones der Reihe ist. Auf der anderen Seite erhaltet ihr auch einen Eindruck davon wie klein das 12 mini im Vergleich zu den anderen Modellen ist.

(© 2021 CURVED ) Das iPhone 12 und das iPhone 12 Pro sind gleich groß (© 2021 CURVED ) Das iPhone 12 mini ist wesentlich kleiner als das iPhone 12 Pro Max (© 2021 CURVED ) Das iPhone 12 Pro Max ist auch ein gutes Stück größer als das iPhone 12 (Pro)

iPhone 12 und iPhone 12 Pro

Wie vorher schon beschrieben, sind das iPhone 12 und das iPhone 12 Pro gleich groß. Hier ist der Unterschied vor allem am Kameramodul auf der Rückseite zu sehen. Wer zwischen den beiden Modellen schwankt, wird dies in den meisten Fällen vermutlich nicht aufgrund der Größe, sondern wegen der technischen Ausstattung tun. Durch den Einsatz von Edelstahl ist das iPhone 12 Pro allerdings rund 25 Gramm schwerer.

iPhone 12 (Pro) und iPhone 12 Pro Max

Ein Größenunterschied ist zwischen dem Premium-Flaggschiff iPhone 12 Pro Max und dem Standardmodell (sowie dem iPhone 12 Pro) klar zu erkennen. Auch wenn sich beide Smartphones für den Mediengenuss eignen, hat der 6,7-Zoll-BIlschirm der Max-Version hier deutliche Vorteile. Wer unterwegs also den vollen Bildschirmgenuss bei Filmen oder Games haben möchte, der greift zum größten Modell der Serie.

Wenn ihr genau wissen wollt, in welchen Bereichen sich die Modelle noch unterscheiden, helfen wir euch mit unserem Vergleich "iPhone 12 vs. iPhone 12 Pro Max" weiter. Dort haben wir unter anderem auch Design, Leistung, Kamera und Akkulaufzeit in einer direkten Gegenüberstellung verglichen.

iPhone 12 mini und iPhone 12 Pro Max

Nun aber die wichtigste Frage: Wie "mini" ist das iPhone 12 mini und wie riesig ist das Pro Max im direkten Vergleich? Die Bilder zeigen einen deutlichen Größenunterschied zwischen dem kleinsten und dem größten Modell der iPhone 12-Reihe.

Wer sein Smartphone gerne mit einer Hand bedient, der ist beim Mini-Ableger genau richtig. Auch technisch gibt es kaum Abstriche gegenüber dem Standard-Modell. Wer natürlich das Größte und Beste von allem haben möchte, der kommt um die Max-Version nicht drum herum, wie auch unser Test zum iPhone 12 Pro Max zeigt.

Unser Kollege Sebastian ist hingegen sehr angetan von der Größe des iPhone 12 mini und schrieb in seinem "iPhone 12 mini"-Test Folgendes: "Seit dem iPhone 5S beziehungsweise dem iPhone SE (2016) hatte ich nicht mehr so ein gutes Gefühl während der Bedienung gehabt."