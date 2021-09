Wie groß ist das iPhone 12 mini von Apple und wie groß fällt das Display aus? Wir stellen das Modell vergleichbaren Modellen gegenüber und geben euch ein Gefühl für das Gerät, ohne es in den Händen halten zu müssen.

Liebhaber von kleinen, handlichen Smartphone-Modellen hatten im Herbst 2020 einen Grund zum Jubeln. Apple überraschte bei dem Release der neuen iPhone-12-Generation neben dem iPhone 12, iPhone 12 Pro und Pro Max auch mit einer kleineren Variante - dem iPhone 12 mini. Wir haben die Größe des Mini-Modells für euch genauer unter die Lupe genommen und verraten, wie kompakt das iPhone 12 mini wirklich ist.

Inhaltsverzeichnis

Das iPhone 12 mini und die 12. Generation

Neben spannender Technik und neuen Features überzeugt einer der führenden Smartphone-Hersteller mit der Entwicklung vier verschiedener Größenmodelle aus der iPhone-12-Reihe. Ebenfalls überzeugend wirkt das Portfolio in puncto Individualität und Kundenorientierung. Das neue iPhone 12 mini unterscheidet sich von seinen Mitstreitern vor allem in der Handlichkeit. Das kleine iPhone bringt ein 5,4 Zoll großes Display mit. Zudem ist es 131,5 mm hoch, 64,2 mm breit und 7,4 mm tief. Mit 133 Gramm fällt das Modell in die Klasse der Leichtgewichte.

Das iPhone 12 mini ist nochmal kleiner als das handliche iPhone 12 (© 2021 CURVED )

Das iPhone 12 mini ist damit das kleinste iPhone nach der fünften Generation und siedelt sich innerhalb der Apple-Familie vor dem etwas größeren iPhone SE der zweiten Generation an. Doch das iPhone mini glänzt neben dem iPhone SE 2020 nicht nur durch modernste Technik und neue Funktionen. Auch wenn die Gehäusemaße des iPhone SE etwa 6 mm höher und 3 mm breiter ausfallen, besticht das iPhone 12 mini mit einem größeren OLED-Display. 5,4 Zoll im Vergleich zu 4,7 Zoll machen einen deutlichen Unterschied aus - und das, obwohl das iPhone mini kleiner ist. Ganz schön smart.

Der Handschmeichler: So liegt das iPhone 12 mini in der Hand

Bei der Frage, ob das neue iPhone 12 mini "handlich" ist, kommt es natürlich in erster Linie auf die individuelle Wahrnehmung sowie die Größe eurer Hände an. Dennoch – die durchschnittliche Handspanne eines erwachsenen Menschen liegt bei circa 20 cm. Mit einer Höhe von circa 13 cm und einer Breite von circa 6 cm stellt das iPhone 12 mini somit definitiv ein Größenmodell dar, das von vielen als handlich wahrgenommen werden sollte. Auch kleinere Hände können das iPhone 12 mini ganz entspannt halten, ohne dass die Finger verkrampfen – ein echter Handschmeichler eben.

Weiteres "Mini" im Vergleich

Für alle Android-Liebhaber haben wir uns im Vergleich zum iPhone 12 mini (hier mit Vertrag) nach ähnlich kompakten Mini-Handys im Android-Bereich umgeschaut. Das Samsung Galaxy S21 stellt hierbei eine gute Alternative dar. Mit Abmessungen von 15,2 x 6,9 x 0,8 cm und einem 6,2 Zoll großen Display verfügt das Galaxy S21 (hier mit Vertrag) zwar über ein längeres jedoch auch schlankeres Gehäuse und wird damit von einigen Nutzern ebenfalls als besonders handlich eingestuft.

Auch das Galaxy S21 ist im Vergleich zu seinen Schwestern angenehm handlich (© 2021 CURVED )

Im Hinblick auf Akku, Kamera und Sicherheit überzeugt aber das iPhone 12 mini. In puncto Display-Schärfe, Kontrast und Farbdarstellung können beide Smartphones überzeugen. Das Samsung-Modell bietet eine erhöhte Bildwiederholfrequenz, was Animationen flüssiger erscheinen lässt. Nichtsdestotrotz können beide Geräte vor allem durch ihre Kompaktheit überzeugen. Hier entscheidet vor allem, welches Betriebssystem ihr bevorzugt.

Auf die Technik kommt es an: Mini aber oho

Ihr seid Fans von kleinen Smartphones und möchtet bei der Funktionalität dennoch keine Abstriche machen? Dann Müsst ihr das auch nicht. Das iPhone 12 mini ist sehr kompakt und glänzt zeitgleich mit moderner Technik. Der A14-Bionic-Prozessor sorgt für eine starke Leistung. Auch der Akku und die Kamera können überzeugen.

Mit dem o2 Free M erhaltet ihr das iPhone 12 mini jetzt inklusive viel Datenvolumen und Allnet-Flat besonders günstig. Das kompakte Smartphone gibt es in sechs verschiedenen Farben. Von klassischem Weiß und Schwarz über auffälliges Violett, Grün, Blau bis hin zum "Product Red" in Rot. Hier greift ihr zu einem Mini mit "Oho"-Effekt.