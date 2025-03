iPhone 14: Wie lange gibt es noch Updates?

Das iPhone 14 erschien im Jahr 2022 und wird noch im Jahr 2025 drei Jahre alt. Quasi inoffiziell hat Apple das Handy bereits durch das iPhone 16e abgelöst, das sich insbesondere am Design der 14. Generation bedient hat. Dafür ist das iPhone 14 aber vielerorts günstiger zu finden als die aktuellen Modelle. Aber lohnt sich das auch auf lange Sicht? Hier klären wir, wie lange das iPhone 14 noch Updates erhalten könnte.

iPhone 14: So lange bekommt ihr mindestens noch Updates

Anders als Samsung spricht Apple keine Update-Versprechen aus. Demnach ist nicht offiziell bekannt, wie lange das iPhone 14 noch Updates erhalten wird. Ein Blick auf die Geräte der letzten Jahre zeigt aber: Mindestens fünf Jahre lang sollte das Handy neue iOS-Updates erhalten. So lange hat das Unternehmen zumindest in der Vergangenheit Aktualisierungen für iPhones verteilt, ehe Schluss war.

Demnach dürfte das iPhone 14 mindestens bis 2027 große Updates erhalten – nach iOS 21 wäre dann aber Schluss.

Wer jetzt noch zu dem Smartphone greift, hat also noch drei Aktualisierungen vor sich bzw. etwas weniger als drei Jahre (die derzeit aktuellste Version ist iOS 18). Üblicherweise rollen große iOS-Updates immer im Herbst aus. Das Update-Ende für das iPhone 14 wäre also voraussichtlich im September 2027 erreicht.

-> Jetzt bei Blau sichern: iPhone 14 inklusive Tarif im Deal

Die iPhone-14-Reihe setzt noch auf den Lightning-Anschluss. Ab dem iPhone 15 wurde dieser durch USB-C ersetzt. (© 2022 CURVED )

Kürzerer Update-Zeitraum wegen Apple Intelligence?

Eine Sache gibt es aber zu bedenken: Jedes Modell ab iPhone 15 Pro oder neuer kommt bereits mit der Haus-KI Apple Intelligence – da gilt auch für das günstige iPhone 16e. Vermutlich ist Apple Intelligence der nächste große Wurf des Herstellers. Je nachdem, wie groß und erfolgreich die KI in den kommenden Jahren noch wird, könnte sich das auf den Update-Zeitraum auswirken.

Es ist demnach nicht auszuschließen, dass die Apple Intelligence bei künftigen iOS-Versionen so tief ins Betriebssystem verankert wird, dass die Aktualisierung nur noch für kompatible iPhones erscheint. Schon mit iOS 19 plant das Unternehmen nämlich große Designänderungen am mobilen Betriebssystem. Vielleicht nur ein Anfang von weiteren starken Veränderungen. Es besteht also die Chance, dass für das iPhone 14 auch früher als fünf Jahre das Update-Ende kommt.

Lese-Tipp: Lohnt sich dieser Deal zum iPhone 14?

Bislang scheint Apple Intelligence aber nicht der erhoffte große Hebel zu sein, den sich das Unternehmen erhofft hat. Auch in Deutschland ist die Begeisterung bislang eher verhalten – denn hierzulande starten die KI-Features erst im April 2025.

Fazit: Sollte man noch ein iPhone 14 kaufen?

Auch 2025 ist das iPhone 14 ein immer noch flottes Gerät. Es knipst gute Fotos und ist in jeder Hinsicht alltagstauglich. Wer also für wenig Geld ein iPhone sucht, kann über den Kauf nachdenken. Doch spätestens ab 2027 steht dann euer nächster Smartphone-Kauf vor die Tür. Wenn euch das bewusst ist: Feuer frei, kauft euch das iPhone 14.

Wenn ihr euer iPhone hingegen möglichst lange benutzen wollt und die maximale Update-Sicherheit sucht, solltet ihr eher zur neuesten Generation greifen – etwa zum iPhone 16. Wenn euch die Nachteile bewusst sind, kann auch das noch iPhone 16e eine Option sein. Beide Modelle bieten zumindest Apple Intelligence. Was spätestens dann wichtig wird, sollte Apple die Kompatibilität zur Grundvoraussetzung für neue iOS-Updates machen.

Aktuelle Angebote zum iPhone 16 & iPhone 16e

Beliebter Allrounder Apple iPhone 16 Das iPhone 16 bietet viel Leistung, eine gute Dualkamera, Kamerataste und mehr – und ist der ideale Allrounder, wenn es kein Pro-Modell sein muss. Mehr Details: iPhone 16 Technische Daten inkl. Top-Tarif (30+ GB)

inkl. Airpods 4 ANC ab 49,49 € Zum o2-Shop inkl. Spar-Tarif (25 GB) ab 38,99 € Zum Blau-Shop ohne Vertrag ab 819,00 € Zu Amazon

Kompakt mit langer Akkulaufzeit Apple iPhone 16e Das iPhone 16e ist das günstigste Modell der Reihe – hat aber einen stärkeren Akku als das iPhone 16. Jetzt mehr erfahren: iPhone 16e Technische Daten inkl. günstigem Tarif (25 GB) ab 29,99 € Zum Blau-Shop inkl. Top-Tarif (30+ GB) ab 34,99 € Zum o2-Shop inkl. Vodafone-Tarif (65 GB) ab 44,99 € Zum Logitel-Shop

Wie findet ihr das? Stimmt ab! gefällt mir gefällt mir nicht