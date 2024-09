Apple hat im September 2024 neue iPhones auf den Markt gebracht. Die gute Nachricht: Auch in diesem Jahr gibt es das Standard- und das Plus-Modell wieder in mehreren Farbvarianten – von dezent bis knallig. Hier stellen wir euch die Farben des iPhone 16 und iPhone 16 Plus vor.

iPhone 16 und iPhone 16 Plus: Die Farben im Überblick

Insgesamt könnt ihr euch zwischen fünf Farbvarianten entscheiden. In diesen Farben sind das iPhone 16 und iPhone 16 Plus erhältlich:

Ultramarin

Blaugrün

Pink

Weiß

Schwarz

Das iPhone 16 in allen Farben (© 2024 Apple )

Bis auf Schwarz sind alle Farben "neu". Das iPhone 15 gibt es zwar ebenfalls in Blau, Grün und Pink – die Farbtöne sind aber deutlich blasser. Mit dem iPhone 16 und iPhone 16 Plus feiern die satteren Farbvarianten also ihr großes Comeback.

Deutlich weniger bunt geht es in der Apple-Welt bei den Pro-Modellen zu: Denn die Farbpalette des iPhone 16 Pro und iPhone 16 Pro Max ist sehr viel dezenter gewählt.

Übrigens: Apple veröffentlicht sein neues Standardmodell im Herbst gerne in insgesamt fünf Farben, bevor sich im darauffolgenden Frühling ein sechster Farbton hinzugesellt. Bei der iPhone-15-Serie ist Apple von dieser Strategie (leider) abgewichen – ob sich das bei der aktuellen Generation wieder ändert? Wir sind gespannt!

Fazit: Welche Farbe passt zu euch?

Welche Farbe des iPhone 16 oder iPhone 16 Plus zu euch passt, hängt ganz von euren Vorlieben ab – also ob ihr es lieber zeitlos und zurückhaltend (Weiß oder Schwarz) oder bunt und auffällig (Pink, Ultramarin oder Blaugrün) mögt.

(© 2024 CURVED )

Auch eure künftige iPhone-16-Hülle sollte bei euren Überlegungen eine Rolle spielen. Schließlich wollt ihr bestimmt sicherstellen, dass das Case zum neuen iPhone passt.