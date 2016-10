iPhone 6-Display ohne Reaktion: "Touch Disease" erkennen und behandeln

Die seit 2014 im Handel erhältlichen Apple-Smartphones iPhone 6 und iPhone 6 Plus haben offenbar mit einem Problem zu kämpfen: Bei einigen Nutzern stellt das Touch-Display des Smartphones seine Arbeit ein. Wir klären Euch auf, wie Ihr dieses mittlerweile als "Touch Disease" bekannte Problem rechtzeitig erkennt, was die Ursache sein könnte und wie Ihr mit diesem Defekt umgeht.

Touch-Disease erkennen

Ob Euer iPhone 6 oder 6 Plus vom "Touch Disease" betroffen ist, lässt sich relativ schnell erkennen – auch wenn der Touchscreen noch funktioniert. Betroffene Geräte besitzen am oberen Displayrand einen grauen flackernden Streifen. Nachdem dieses Problem aufgetreten ist, folgt meist schon der Defekt, durch den Euer Touch-Display fortan nicht mehr auf Eingaben reagiert.

Problem beheben

Wenn Ihr ein iPhone 6 mit einem nicht mehr reagierenden Touch-Display besitzt, solltet Ihr auf keinen Fall versuchen, das Problem selbst zu lösen. Von dieser Maßnahme raten selbst die Reparatur-Profis von iFixit ab. Ihr solltet Euch daher professionelle Hilfe besorgen. Wenn Euer Gerät noch über eine gültige Garantie verfügt, solltet Ihr zunächst einen Apple Store besuchen. Die Reparatur dort könnte allerdings teuer werden.

Ihr könnt auch einen unabhängigen Reparatur-Shop aufsuchen, der vermutlich etwas günstiger als eine Abwicklung im Apple Store ist. Da es sich um eine komplexe Reparatur handelt, habt Ihr keine Garantie darauf, dass Euer iPhone 6 oder 6 Plus letztendlich funktionstüchtig aus der Prozedur hervorgeht. Außerdem könnte dieser Schritt dafür sorgen, dass Apple weitere Reparaturen am Gerät nicht mehr durchführt.

Mögliche Ursache

Der "Touch Disease" ist kein Fehler, der vom Bildschirm Eures Smartphones ausgeht. Es bringt also nichts, einfach nur das Display Eures iPhone 6 Plus zu tauschen. Die Ursache findet sich vermutlich auf der Hauptplatine selbst. Der Touchscreen wird nämlich von zwei Touch-Chips gesteuert. Diese wandeln Eure Gesten in Informationen um, die das iPhone verarbeiten kann. Die graue flackernde Leiste sowie der "Touch-Disease" an sich sollen auftreten, da es bei den Chips zu Kontaktstörungen mit der Hauptplatine kommt. Ursache dieser Störungen könnte die Biegsamkeit des Smartphones sein, die als "Bendgate" bekannt ist: Dadurch ist es offenbar möglich, dass sich die Chips nach und nach ablösen.

Zusammenfassung: