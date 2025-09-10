Aktuelle Handy-Deals
iPhone Air Größe: So flach ist die Apple-Flunder

iPhone 17 Air alle Fraben
Das iPhone 17 Air in allen verfügbaren Farbvarianten (© 2025 Apple )
profile-picture

Christoph Groth

Artikel aktualisiert 10.09.25

Die Apple Keynote ist über die Bühne und das iPhone Air offiziell – das bislang flachste Smartphone der Kalifornier. Das Gerät nimmt aber nicht nur in Sachen Größe eine Vorreiterrolle ein.

iPhone Air Größe – ein Strich in der Landschaft

Apple gibt die offizielle iPhone-Air-Größe mit 156,2 x 74,7 x 5,64 mm an. Es ist also das "dünnste iPhone aller Zeiten". Es ist sogar dünner als Samsung Galaxy S25 Edge (5,8 mm).

Auf die Waage bringt es 165 Gramm – ein echtes Leichtgewicht, aber kein Rekord: Den hält das iPhone SE mit 144 Gramm. Ein bisschen geschummelt hat Apple aber bei der Dicke des iPhone Air, denn der Kamerabuckel wird in dem Wert nicht berücksichtigt, was jedoch eine übliche Vorgehensweise von Smartphone-Herstellern ist.

Um Platz im Gehäuse zu sparen, haben die Apple-Designer auch gleich komplett auf einen SIM-Kartenslot verzichtet. Das iPhone Air funktioniert also ausschließlich mit eSIM. Zwar wurden auch Varianten des iPhone 17, iPhone 17 Pro und iPhone 17 Pro Max ohne SIM-Kartenslot angekündigt, das allerdings nur für manche Regionen, zu denen Deutschland nicht gehört. Solltest du Fragen haben, findest du bestimmt Antworten in unserem Ratgeber zum Thema eSIM.

iPhone Air Größe: Diese Hardware hat Apple ins Korsett gezwängt

Trotz ultradünnem Gehäuse steckt im iPhone Air jede Menge performanter Hardware, die sich vor den Schwestermodellen nicht zu verstecken braucht. Konkret sind folgende Komponenten verbaut:

Geräte im Vergleich

Geräte-Abbildung Platz 1
Apple iPhone Air
Hersteller
Apple
Modell
iPhone Air
Zur Produktübersicht
Aktuelle Deals
Display und Gehäuse
Display-Größe 6.5 Zoll
Auflösung 1260x2736 Pixel
Pixeldichte 460 ppi
Technologie OLED
Frequenz bis 120 Hz
Display-Schutz Ceramic Shield 2
Maße Größe 156.2x74.7x5.64 mm
Material Ceramic Shield (Rückseite), Titan (Rahmen)
Farben Space Schwarz, Wolkenweiß, Lichtgold, Himmelblau
Gewicht 165 g
Wasserdicht IP68
Leistungsmerkmale
Chipsatz A19 Pro
Taktrate
AnTuTu
Klasse Oberklasse
Installierter RAM 12 GB RAM
Interner Speicher 256 / 512 / 1000 GB
Akkuleistung 3149 mAh Kapazität
Akkulaufzeit
Wireless Charging Ja (20 W) h
Sicherheit Face ID
Betriebssystem iOS 26 (ab Werk)
Update-Zeitraum
Kamera
Hauptkamera 48 (Weitwinkel)
Frontkamera 18 MP
Konnektivität
Anschlüsse USB-C
microSD Nein
Dual-SIM Ja
NFC Ja
4G LTE Ja
5G Ja
Preis
UVP Ab 1199 Euro (UVP)

Der Verkaufsstart des iPhone Air erfolgt am 19. September 2025. Vorbestellungen nimmt Apple ab dem 12. September entgegen.

