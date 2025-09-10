iPhone Air Größe: So flach ist die Apple-Flunder

Die Apple Keynote ist über die Bühne und das iPhone Air offiziell – das bislang flachste Smartphone der Kalifornier. Das Gerät nimmt aber nicht nur in Sachen Größe eine Vorreiterrolle ein.

iPhone Air Größe – ein Strich in der Landschaft

Apple gibt die offizielle iPhone-Air-Größe mit 156,2 x 74,7 x 5,64 mm an. Es ist also das "dünnste iPhone aller Zeiten". Es ist sogar dünner als Samsung Galaxy S25 Edge (5,8 mm).

Auf die Waage bringt es 165 Gramm – ein echtes Leichtgewicht, aber kein Rekord: Den hält das iPhone SE mit 144 Gramm. Ein bisschen geschummelt hat Apple aber bei der Dicke des iPhone Air, denn der Kamerabuckel wird in dem Wert nicht berücksichtigt, was jedoch eine übliche Vorgehensweise von Smartphone-Herstellern ist.

Um Platz im Gehäuse zu sparen, haben die Apple-Designer auch gleich komplett auf einen SIM-Kartenslot verzichtet. Das iPhone Air funktioniert also ausschließlich mit eSIM. Zwar wurden auch Varianten des iPhone 17, iPhone 17 Pro und iPhone 17 Pro Max ohne SIM-Kartenslot angekündigt, das allerdings nur für manche Regionen, zu denen Deutschland nicht gehört. Solltest du Fragen haben, findest du bestimmt Antworten in unserem Ratgeber zum Thema eSIM.

iPhone Air Größe: Diese Hardware hat Apple ins Korsett gezwängt

Trotz ultradünnem Gehäuse steckt im iPhone Air jede Menge performanter Hardware, die sich vor den Schwestermodellen nicht zu verstecken braucht. Konkret sind folgende Komponenten verbaut:

Geräte im Vergleich Geräte-Abbildung Platz 1 Hersteller Apple Modell iPhone Air Zur Produktübersicht Aktuelle Deals Display und Gehäuse Display-Größe 6.5 Zoll Auflösung 1260x2736 Pixel Pixeldichte 460 ppi Technologie OLED Frequenz bis 120 Hz Display-Schutz Ceramic Shield 2 Maße Größe 156.2x74.7x5.64 mm Material Ceramic Shield (Rückseite), Titan (Rahmen) Farben Space Schwarz, Wolkenweiß, Lichtgold, Himmelblau Gewicht 165 g Wasserdicht IP68 Leistungsmerkmale Chipsatz A19 Pro Taktrate AnTuTu Klasse Oberklasse Installierter RAM 12 GB RAM Interner Speicher 256 / 512 / 1000 GB Akkuleistung 3149 mAh Kapazität Akkulaufzeit Wireless Charging Ja (20 W) h Sicherheit Face ID Betriebssystem iOS 26 (ab Werk) Update-Zeitraum Kamera Hauptkamera 48 (Weitwinkel) Frontkamera 18 MP Konnektivität Anschlüsse USB-C microSD Nein Dual-SIM Ja NFC Ja 4G LTE Ja 5G Ja Preis UVP Ab 1199 Euro (UVP)

Der Verkaufsstart des iPhone Air erfolgt am 19. September 2025. Vorbestellungen nimmt Apple ab dem 12. September entgegen.

