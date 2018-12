iPhone Xs (Max) und iPhone Xr: Das müsst ihr beim kabellosen Laden beachten

Statt über den Lightning-Anschluss könnt ihr euer iPhone Xs, iPhone Xs (Max) oder iPhone Xr auch kabellos laden. Das ist nicht nur komfortabel, sondern bietet sich beispielsweise auch dann an, wenn euer Lightning-Kabel oder -Anschluss kaputt ist.

Diese Ladematten funktionieren

Damit das kabellose Laden funktioniert, benötigt ihr neben einem iPhone 8 oder einem Modell der X-Reihe ein kompatibles Ladegerät. Statt um einen Stecker mit Anschluss für euer Mobilgerät handelt es sich dabei für gewöhnlich um Matten. Sie werden wie gewöhnliche Netzteile mit der Steckdose verbunden und ihr müsst euer iPhone nur noch darauf ablegen, damit der Ladevorgang startet.

Das iPhone Xs, Xs (Max) und Xr arbeiten nach dem Qi-Standard für kabelloses Laden. Apple selbst bietet nach Stand von Ende 2018 in seinen Stores einige Modelle von Logitech, mophie und Belkin an. Eine eigene Lösung namens Apple AirPower ist seit 2017 geplant aber noch nicht erhältlich. Apple zufolge seien alle Qi-zertifizierten Ladevorrichtungen von der Liste des Wireless Power Consortium kompatibel. Habt ihr ein bestimmtes Modell im Auge, gleicht es ihr es also am besten mit der Übersicht ab.

So schnell könnt ihr aufladen

Eine Sache sollte jedem beim Kauf einer Ladevorrichtung zum kabellosen Aufladen eines iPhones klar sein: Der Vorgang wird zwar komfortabler, weil ihr nicht mehr ein Kabel an euer Mobilgerät anschließen müsst. Die Ladedauer verringert sich jedoch nicht. Seit iOS 11.2 lassen sich dafür vorgesehene iPhone-Modelle mit einer passenden Ladematte auch mit 7,5 Watt Leistung kabellos aufladen. Selbst dann lädt ein iPhone aber nur etwa so schnell voll auf wie mit dem Standard-Netzteil, das jedem iPhone beiliegt.

Zwar bietet das Standard-Netzteil von Apple nur 5 Watt Leistung, doch geht bei der direkten Übertragung per Kabel nicht so viel Energie verloren wie bei der kabellosen Technik. Von der Ladedauer mit Schnellladenetzteil und passendem Lightning-USB-C-Kabel ist die kabellose Ladefunktion des iPhone Xs, Xs (Max) oder Xr noch weit entfernt.

Darum solltet ihr die Vibration ausstellen

Je nach Ladematte ist es mehr oder weniger wichtig, dass euer iPhone über den kompletten Ladevorgang hinweg in der gleichen Position verharrt. Wird der Vibrationsalarm aktiviert, kann es je nach Oberfläche der Ladestation sein, dass euer iPhone Xs, Xs (Max) oder Xr sich bewegt und auf diese Weise das Laden unterbrochen wird. Im schlimmsten Fall rutscht es sogar von der Matte und fällt zu Boden.

iPhone im Auto kabellos laden

Gerade für Menschen, die beispielsweise beruflich viel mit dem Auto unterwegs sind, kann eine kabellose Ladevorrichtung für das iPhone im Auto praktisch sein. Solltet ihr diesen Aspekt bei der Wahl eures nächsten Wagens berücksichtigen wollen oder eine entsprechende Funktion nachrüsten lassen, kann eine Übersicht von Apple helfen. Sie listet auf, welche Hersteller kabellose Ladegeräte verbauen, die nach dem Qi-Standard arbeiten.