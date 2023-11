Das Wichtigste in Kürze

Im Paket des iPhone 15 liegt ein USB-C-Kabel bei

Apple bemüht sich CO2-neutral zu werden

Anderes Zubehör müsst ihr separat erwerben

Inhaltsverzeichnis

Wichtig: Das neue USB-C-Ladekabel liegt bei

Ihr habt vor, euch im CURVED-Shop das neue iPhone 15 mit Vertrag zu kaufen? Dann solltet ihr Folgendes wissen: Apple setzt bei seinen 2023er-Modellen nicht mehr auf Lightning-Anschlüsse. Stattdessen hat der Hersteller einen USB-C-Anschluss im iPhone 15 verbaut.

Das bedeutet, dass ihr ein passendes Kabel benötigt, um das Smartphone aufladen zu können. Mit dem alten Lightning-Stecker geht es nicht mehr, es sei denn, ihr verwendet einen Adapter.

Doch den braucht ihr zum Glück nicht, denn Apple hat ein schnellladefähiges USB-C-Kabel beigelegt. Es ist das einzige Zubehör, das im Lieferumfang des iPhone 15 enthalten ist.

Wenig Lieferumfang: Darum lässt Apple so viel weg

Apple ist bestrebt, bis 2030 CO2-neutral zu werden. Um dieses Ziel zu erreichen, beschränkt sich der Hersteller bei der Produktion nur noch auf das Nötigste. Zubehör wie zum Beispiel das Netzteil oder die Kopfhörer werden schon länger nicht mehr den iPhones beigelegt.

Das iPhone 15 (Bild) wird ohne Netzteil ausgeliefert (© 2023 Apple )

Apple begründet diese Entscheidung damit, dass die meisten Leute heutzutage ohnehin mindestens ein kompatibles Netzteil oder ein passendes Paar Kopfhörer besitzen. Immerhin gäbe es kaum noch Menschen, die noch nie zuvor ein Smartphone gekauft haben. Durch das Weglassen des Zubehörs spare der Hersteller massenhaft Rohstoffe ein, was wiederum dem Klima zugutekäme.

Die großen Verlierer sind bei diesem Kompromiss natürlich Smartphone-Einsteiger oder Leute, die kein kompatibles Netzteil zum Laden ihres iPhone 15 besitzen. Die müssen sich entweder ein Drittanbieter-Ladegerät oder bei Apple selbst den "20 W USB‑C Power Adapter" für 25 Euro dazukaufen.

Kein Netzteil: Welche sind kompatibel?

Das iPhone 15, iPhone 15 Pro und Co. sind allesamt schnellladefähig. Wollt ihr diese Funktion nutzen, dann benötigt ihr ein Netzteil, das mindestens 20 W Ladeleistung aufbringt.

Benutzt ihr ein Netzteil, das mehr Leistung erbringt, ist das kein Problem. Im Gegenteil – zumindest bei den Pro-Modelle könnte es einen kleinen Geschwindigkeitsvorteil bringen. Nicht zu empfehlen sind Ladegeräte, die weniger als 20 W liefern. Sie brauchen deutlich länger und können sehr heiß werden. besonders von Apples altem 5-W-Netzteil ist abzuraten.

Weiterhin solltet ihr bedenken, dass das im Lieferumfang des iPhone 15 enthaltene USB-C-Kabel auch auf USB-C endet. Ihr benötigt also ein relativ modernes Netzteil mit USB-C-Anschluss, sofern ihr das Kabel verwenden wollt. Ein älteres mit einer USB-A-Buchse ist nicht kompatibel – sofern ihr nicht umständlich einen Adapter zwischenschaltet.

Zubehörempfehlungen für das iPhone 15

Das iPhone 15 ist schon allein ein herausragendes Smartphone. Noch besser wird es durch verschiedenes Zubehör, das Apple zwar nicht beilegt, aber in seinem Shop anbietet. Hier ein paar Empfehlungen:

MagSafe – Sicher kabellos laden

Alle iPhone-15-Modelle beherrschen Wireless Charging. Um die Funktion nutzen zu können, benötigt ihr ein entsprechendes Ladepad. Am besten entscheidet ihr euch natürlich für Apples eigenes, das sogenannte "MagSafe Ladegerät". Beim Aufladen hält es euer iPhone mit Magneten in der Idealposition. Dabei erreicht es eine maximale Ladegeschwindigkeit von 15 W. Andere Qi-Ladegeräte von Drittanbietern sind kompatibel, laden das iPhone 15 aber nur mit maximal 7,5 W, was die Ladezeit stark erhöht.

AirPods – Für kabellosen Musikgenuss

Die Lautsprecher des iPhone 15 sind gut. Wer jedoch seine Musik in höchster Qualität genießen möchte, der sollte sich AirPods dazukaufen. Apple bietet die kabellosen Bluetooth-Kopfhörer in verschiedenen Varianten an. Besonders empfehlenswert sind die AirPods Pro.

4 Apples AirPods Pro (Bild) sind das perfekte Zubehör für alle Musikliebhaber (© 2022 CURVED )

Apple Watch – Die Uhr zum Handy

Eine Apple Watch ist die perfekte Ergänzung zum iPhone 15. Einmal verknüpft, zeigt sie euch alle wichtigen Daten direkt am Handgelenk an – und sieht dabei auch noch schick aus. Zusätzlich überwacht sie euren Gesundheitszustand und regt zu einem aktiveren Leben an. Besonders günstig und empfehlenswert ist zum Beispiel die Apple Watch S9 mit Vertrag aus unserem Shop.

Handyhülle – Mehr Schutz im Alltag

Wer in ein iPhone 15 investiert, möchte möglichst lange etwas von seinem Smartphone haben. Es empfiehlt sich daher, eine Schutzhülle zu kaufen. Die gibt es bei zahlreichen Drittanbietern oder aber auch bei Apple selbst. Mit dem Case ist das iPhone 15 vor kleineren Missgeschicken im Alltag sicher.

Deal 200 € sichern Apple iPhone 15

+ o2 Mobile M Boost 50+ GB

+ Apple AirPods Pro (2. Gen) mtl./36Monate: 52,99 einmalig: 1,00 € Jetzt kaufen Alle Apple Handys

Deal 200 € sichern Apple iPhone 15

+ o2 Mobile M Boost 50+ GB

+ Apple Watch S9 LTE (45mm, Aluminium, in Mitternacht) mtl./36Monate: 64,99 einmalig: 13,00 € Jetzt kaufen Alle Apple Handys