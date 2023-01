Pixel 7 Pro vs. Pixel 6 Pro im Vergleich: Wo hat sich Google verbessert?

Google hat seine Smartphone-Serie in die nächste Generation geschickt. Aber was genau macht der Hersteller beim Pixel 7 Pro anders als beim Pixel 6 Pro? Unser direkter Vergleich verrät, ob sich das Upgrade lohnt.

Inhaltsverzeichnis

Kurzvergleich: Pixel 6 Pro vs. Pixel 7 Pro Geräte-Abbildung Hersteller Google Google Modell Pixel 6 Pro Pixel 7 Pro Display und Gehäuse Display-Größe 6.7 Zoll 6.7 Zoll Auflösung 3120x1440 Pixel 3120x1440 Pixel Pixeldichte 512 ppi 512 ppi Technologie OLED OLED Frequenz 120 Hz 120 Hz Maße Größe 163.9x75.9x8.9 mm 162.9x76.6x8.9 mm Material Glas (Rückseite), Metall (Rahmen) Glas (Rückseite), Aluminium (Rahmen) Gewicht 210 g 212 g Leistungsmerkmale Chipsatz Google Tensor Google Tensor G2 Taktrate Bis 2.80 GHz Bis 2.85 GHz AnTuTu 712.788 Punkte Klasse Oberklasse Oberklasse Installierter RAM 12 GB RAM 12 GB RAM Interner Speicher 128 / 256 GB 128 / 256 GB Akkuleistung 5003 mAh Kapazität 5000 mAh Kapazität Lebensdauer der Batterie - h Sicherheit Fingerabdruck Fingerabdruck Betriebssystem Android 12 (ab Werk) Android 13 (ab Werk) Kamera Hauptkamera 50 (Weitwinkel) + 48 (Tele) + 12 (Ultraweitwinkel) 50 (Weitwinkel) + 12 (Ultraweitwinkel) + 48 (Tele) Frontkamera 11.1 MP 10,8 (Ultraweitwinkel) MP Konnektivität Anschlüsse USB-C USB-C Dual-SIM Ja Ja NFC Ja Ja 4G LTE Ja Ja 5G Ja Ja Preis UVP Ab 849 Euro (UVP) Ab 899 Euro (UVP) Angebot Jetzt Kaufen Jetzt Kaufen

Wer solides Handwerk und das cleane Android mag, wird die Pixel-Serie lieben. Im Vergleich zum Pixel 6 Pro hat Google beim Pixel 7 Pro an einigen Stellschrauben gedreht. Welche das sind, lest ihr hier. Gemeinsamkeiten lassen wir hingegen überwiegend aus. Diese findet ihr aber direkt hierüber in den Datenblättern.

Design und Display: Es sind Details

Der reine Blick auf das Datenblatt lässt bei Design und Display keine relevanten Unterschiede zwischen dem Pixel 6 Pro und Pixel 7 Pro erkennen. Es gibt sie aber. Darunter die Abmessungen. Diese sind beim 7er zwar nur minimal kleiner, aber im Alltag durchaus bemerkbar. Das Handy liegt anders in der Hand.

Pixel 6 Pro : 163,9 x 75,9 x 8,9 mm, 210 g

: 163,9 x 75,9 x 8,9 mm, 210 g Pixel 7 Pro: 162,9 x 76,6 x 8,9 mm, 212 g

Das 6,7 Zoll große AMOLED-Display des Pixel 7 Pro ist an den Seiten weniger stark gebogen und zudem etwas heller, was laut XDA Developers bei maximaler Helligkeit allerdings ordentlich am Akku zieht. Führt man den Vergleich Pixel 6 Pro vs. Pixel 7 Pro an der Gehäuseseite fort, findet man weitere Kleinigkeiten, die anders sind. So haben die Designer die Tasten in der Höhe etwas verschoben und die Antennen neu angeordnet.

Die größten Unterschiede findet ihr auf der Rückseite. Beim Pixel 6 Pro setzt Google noch auf ein zweifarbiges Design. Dies ist beim Pixel 7 Pro Geschichte. Nun ist farblich alles einheitlich gehalten. Zudem ist der Übergang von der Gehäuseseite zur Kameraleiste feiner, wodurch der Geräterücken edler aussieht.

Das Pixel 6 Pro hat eine mehrfarbige Rückseite (© 2023 Google )

Kamera: Neuer Autofokus

Beim Kamera-Setup hat sich von Pixel 6 Pro zu Pixel 7 Pro nicht viel getan. So ist das Weitwinkel bei beiden Geräten identisch. Es handelt sich um den GN1 Sensor von Samsung. Bei den anderen beiden Objektiven gibt es immerhin kleinere Unterschiede:

Ultraweitwinkel

Pixel 6 Pro : 12 MP, f/2.2, 114 Grad Sichtfeld, 1,25 μm Pixelgröße

: 12 MP, f/2.2, 114 Grad Sichtfeld, 1,25 μm Pixelgröße Pixel 7 Pro: 12 MP, f/2.2, 125,8 Grad Sichtfeld, 1,25 μm Pixelgröße, Autofokus

Google hat beim Pixel 6 Pro das Sichtfeld etwas vergrößert. Ihr bekommt so nun 21 Prozent mehr Motiv auf euer Foto. Ganz neu ist hier der Autofokus. Dies soll sich insbesondere bei der Aufnahme von Makro-Fotos auszahlen. Wichtig zu wissen: Die maximale Auflösung und das größtmögliche Sichtfeld erreicht ihr nur bei aktivierter RAW-Format-Option. Die Einstellung ist standardmäßig deaktiviert.

Das Pixel 7 Pro sieht sehr edel aus und punktet mit optimierter Kamera (© 2023 Google )

Teleobjektiv

Pixel 6 Pro : 48 MP, f/3.5, 23,5 Grad Sichtfeld, 0,8 μm Pixelgröße, 4-facher optischer Zoom, bis zu 20-facher Super-Resolution-Zoom

: 48 MP, f/3.5, 23,5 Grad Sichtfeld, 0,8 μm Pixelgröße, 4-facher optischer Zoom, bis zu 20-facher Super-Resolution-Zoom Pixel 7 Pro: 48 MP, f/3.5, 20,6 Grad Sichtfeld, 0,7 μm Pixelgröße, 5-facher optischer Zoom, bis zu 30-facher Super-Resolution-Zoom

Beim Tele findet ihr den wichtigsten Unterschied zwischen Pixel 6 Pro und Pixel 7 Pro in den Zoom-Möglichkeiten – die beim jüngeren Modell sowohl bei der optischen (also verlustfreien) als auch Hybrid-Vergrößerung besser ist. Ihr könnt euer Motiv nun also näher und detailreicher heranholen.

Die kleinen Unterschiede bei Sichtfeld und Pixelgröße sind wohl dadurch zu erklären, dass Google beim 6er noch auf Sonys IMX586 Sensor setzt und für das Pixel 7 Pro auf den GM1 von Samsung umgestiegen ist. Die qualitativen Unterschiede gelten als kaum erwähnenswert. Bei der Selfiekamera verspricht Google hingegen deutlich mehr Details. Weitere Kamera-Unterschiede verraten wir euch im nächsten Punkt.

Leistung: Tensor G2 punktet mehrfach

Im Pixel 6 Pro hat Google erstmals einen eigenen Antrieb verbaut. Im jüngeren Modell steckt dessen zweite Generation, die mehr Leistung verspricht. Die Performance soll das Pixel 7 Pro insbesondere bei längeren Sessions länger halten können, da Google ein optimiertes Wärmemanagement liefert.

Pixel 6 Pro : Google Tensor

: Google Tensor Pixel 7 Pro: Google Tensor G2

Die bessere Leistung bemerkt ihr auch beim Fotografieren. Aufnahmen gelingen nun schneller und auch Bilder bei Nacht sollen dank des Chipsatzes nun besser klappen, da ihr das Handy nicht mehr so lange ruhig halten müsst.

Was Videoaufnahmen angeht, liefert euch die aktuelle Generation des Google-Pixel-Handys einen Kinomodus, wie ihr ihn etwa vom iPhone 14 Pro kennt. Auch dies macht der Tensor G2 möglich, im Gegensatz zu dessen Vorgänger. Der Chipsatz errechnet eine besondere Hintergrundunschärfe, wie ihr sie aus Hollywoodfilmen kennt.

Das Pixel 7 Pro hat seinem Vorgänger auch einen schnelleren Fingerabdrucksensor und eine Gesichtserkennung voraus. Ihr entsperrt das 7er also deutlich flotter als das Pixel 6 Pro. Zudem gibt es ein integriertes VPN das fünf Jahre lang kostenlos ist. Ihr könnt euch also verschlüsselt mit dem Internet verbinden und unter Umständen regionale Beschränkungen umgehen. Softwareseitig gibt es beim Pixel 7 Pro zudem zusätzlich eine Husten- und Schnarcherkennung, die Google in eine Schlafanalyse einfließen lassen kann.

Auch interessant:

Akku: Bis zu 72 Stunden

Im direkten Vergleich zwischen Pixel 6 Pro und Pixel 7 Pro hat das aktuellere Modell einen minimal kleineren Akku:

Pixel 6 Pro : 5003 mAh

: 5003 mAh Pixel 7 Pro: 5000 mAh

Warum Google beim 6er keine glatte Zahl angibt, wie üblich, ist unklar. Beide Akkus dürften gleich sein. Durch optimiertes Energiemanagement verspricht der Hersteller aber eine längere Akkulaufzeit:

Pixel 6 Pro : Bis zu 48 Stunden im Extrem-Energiesparmodus

: Pixel 7 Pro: Bis zu 72 Stunden im Extrem-Energiesparmodus

Fazit: Pixel 6 Pro vs. Pixel 7 Pro

Wer ein Pixel 6 Pro hat, dem ist ein Upgrade zum Pixel 7 Pro nicht zu empfehlen. Dafür sind die Neuerungen einfach zu gering. Solltet ihr hingegen von einem älteren Gerät wechseln wollen, macht ihr mit beiden Modellen keinen Fehler. Letztendlich dürfte eure Wahl allerdings auf das Pixel 7 Pro fallen – dank des attraktiven Preises. Die UVP liegt bei beiden Geräten bei 899 Euro.

Denn das ältere Pixel 6 Pro ist auf den ersten Blick zwar schon stärker im Preis gesunken. Google preist das Pixel 7 Pro allerdings seit Marktstart mit enorm guten Angeboten und attraktiven Gratis-Zugaben an. So könnt ihr spannende Deals abstauben – und euch zusätzlich im Vergleich zum Pixel 6 Pro mehr Performance, eine längere Akkulaufzeit, etwas bessere Bilder und spannende Neuerungen bei der Kamera-Software sichern.

