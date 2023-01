Pixel 7 Pro vs. iPhone 14 Pro im Vergleich: Google gegen Apple

Auf der Suche nach einem neuen Smartphone lautet die Frage zunächst: Android oder iOS? In diesem Vergleich widmen wir uns den beiden aktuellen Pro-Modellen von Google und Apple. Dabei klären wir die Frage, für wen sich welches Modell am besten eignet.

Google und Apple haben aktuell jeweils zwei starke Pro-Modelle im Portfolio, die in allen Kategorien überzeugen können. Hier vergleichen wir das Pixel 7 Pro mit dem iPhone 14 Pro. Die Unterschiede liegen dabei – wie so oft – im Detail:

Kurzvergleich: Pixel 7 Pro vs. iPhone 14 Pro Geräte-Abbildung Hersteller Google Apple Modell Pixel 7 Pro iPhone 14 Pro Display und Gehäuse Display-Größe 6.7 Zoll 6.1 Zoll Auflösung 3120x1440 Pixel 2556x1179 Pixel Pixeldichte 512 ppi 460 ppi Technologie OLED OLED Frequenz 120 Hz 120 Hz Maße Größe 162.9x76.6x8.9 mm 147.5x71.5x7.85 mm Material Glas (Rückseite), Aluminium (Rahmen) Glas (Rückseite), Metall (Rahmen) Gewicht 212 g 206 g Leistungsmerkmale Chipsatz Google Tensor G2 A16 Bionic Taktrate Bis zu 3,4 GHz AnTuTu Klasse Oberklasse Oberklasse Installierter RAM 12 GB RAM 6 GB RAM Interner Speicher 128/256 GB 128/256/512/1000 GB Akkuleistung 5000 mAh Kapazität Lebensdauer der Batterie Videowiedergabe: Bis zu 23 h h Sicherheit Fingerabdruck Face ID Betriebssystem Android 13 (ab Werk) iOS 16 (ab Werk) Kamera Hauptkamera 50 (Weitwinkel), 12 (Ultraweitwinkel), 48 (Tele) 48 (Weitwinkel), 12 (Ultraweitwinkel), 12 (Tele) Frontkamera 10,8 (Ultraweitwinkel) MP 12 MP Konnektivität Anschlüsse USB-C Lightning Dual-SIM Ja Ja NFC Ja Ja 4G LTE Ja Ja 5G Ja Ja Preis UVP Ab 899 Euro (UVP) Ab 1299 Euro (UVP) Angebot Jetzt Kaufen Jetzt Kaufen

Design: Wiedererkennungswert auf beiden Seiten

Apple und Google setzen beide auf ein markantes Design: Das iPhone 14 Pro präsentiert sich mit extrem hochwertigen Materialien und der neuen Dynamic Island, die die Notch aus dem Vorgänger ersetzt. Das Pixel 7 Pro hat von Google einen auffälligen Kamerabalken spendiert bekommen, der sich einmal horizontal über die Rückseite des Handys zieht. Google setzt ebenfalls Glas und Metall ein, kann aber nicht ganz den Luxusstandard des iPhone 14 Pro erreichen.

(© 2022 CURVED ) Das ist das iPhone 14 Pro (© 2022 CURVED ) Die pillenförmige Aussparung ist etwas schmaler als die alte Apple-Notch (© 2022 Google ) Die Kamera des Google Pixel 7 Pro ist exzellent (© 2022 Google ) Das Google Pixel 7 Pro stellt seine Kamera mehr zur Schau ...

Leistung: Apple weiter König

Der Android-Erfinder geht seit zwei Generationen einen neuen Weg und setzt in seinen Google-Pixel-Handys inzwischen auf hauseigene Chips. Der Antrieb im Pixel 7 Pro nennt sich Tensor G2 und wurde – genau wie der Vorgänger – in Zusammenarbeit mit Samsung entwickelt. Flankiert wird der Chip von satten 12 GB Arbeitsspeicher, was für Multitasking-Fans besonders erfreulich ist. Unterm Strich kann das Pixel 7 Pro allerdings nicht ganz mit dem iPhone 14 Pro mithalten:

Der A16-Chip ist laut Apple der bisher schnellste Chip in einem Smartphone. Das wird von verschiedenen Benchmarks bestätigt, in denen der A16 den Tensor G2 bei weitem übertrifft. Hinzu kommt das starke Zusammenspiel mit iOS. Auch wenn der Google-Chip genügend Power für leistungshungrige Aufgaben mitbringt: In der Kategorie Leistung geht der Punkt an das iPhone 14 Pro.

Akku: Pixel-Smartphones überzeugen

Die Akkulaufzeit von Smartphones ist in den letzten Jahren in den Fokus der Entwickler gerückt. Auch Google und Apple können mit ihren aktuellen Modellen beeindruckende Laufzeiten vorzeigen: Das iPhone 14 Pro schafft "bis zu 23 Stunden Videowiedergabe" – beeindruckend. Das iPhone 14 Pro Max (Test hier) bietet mit bis zu 28 Stunden zwar eine noch längere Akkulaufzeit, hat aber aufgrund der Größe auch mehr Platz für den Akku zur Verfügung.

Nein, das ist kein USB-C: Apple arbeitet immer noch mit einem Lightning-Anschluss zum Aufladen des Handys (© 2022 CURVED )

Das Pixel 7 Pro bietet eine Akkulaufzeit von "mehr als 24 Stunden". Mithilfe des Extrem-Energiesparmodus könnt ihr die sogar auf über 72 Stunden strecken. Die reine Laufzeit ist also bei beiden Modellen im Vergleich sehr gut, während das Pixel 7 Pro noch einen Tick länger durchhält. Ähnliche Verhältnisse zeigen sich auch beim Thema Aufladen:

Ladegeschwindigkeiten im Vergleich iPhone 14 Pro Ladegeschwindigkeit: 20 W (Lightning), 15 W (MagSafe), 7,5 W (Qi)

Ladegeschwindigkeit: 20 W (Lightning), 15 W (MagSafe), 7,5 W (Qi) Pixel 7 Pro Ladegeschwindigkeit: 23 W (USB-PD), 23 W (Pixel Stand), 12 W (Qi)

Kamera: Beide auf Top-Niveau

Vorweg: Mit beiden Modellen bekommt ihr eine Smartphone-Kamera auf Top-Niveau. Während der Bokeh-Effekt vom iPhone 14 Pro etwas akkurater erscheint, ist das Sichtfeld der Ultraweitwinkellinse im Pixel 7 Pro etwas größer. Den größten Unterschied findet ihr beim Zoom: Während das iPhone 14 Pro "nur" einen dreifach optischen Zoom liefert, bietet das Pixel 7 Pro einen fünffach optischen Zoom. Im Gegensatz zu einem rein digitalen Zoom ist hier jeweils eine verlustfreie Vergrößerung möglich.

Das Duell auf Augenhöhe setzt sich im Videobereich fort: Beide Modelle haben eine starke Bildstabilisierung spendiert bekommen und liefern eindrucksvolle Belichtungswerte mit realistischen Farben. Bei 4K mit 60 fps ist bei beiden Handys in diesem Vergleich Schluss. Auch die Frontkameras liegen auf einem Niveau.

Hauptkameras im Vergleich iPhone 14 Pro : 48-MP-Weitwinkel, 12-MP-Telelinse und 12-MP-Ultraweitwinkel

: 48-MP-Weitwinkel, 12-MP-Telelinse und 12-MP-Ultraweitwinkel Pixel 7 Pro: 50-MP-Weitwinkel, 48-MP-Telelinse und 12-MP-Ultraweitwinkel

Die großen Linsen des iPhone 14 Pro (Bild) leisten viel (© 2022 CURVED )

Fazit: Pixel 7 Pro vs. iPhone 14 Pro

Das Duell zwischen Pixel 7 Pro und iPhone 14 Pro ist in vielen Bereichen ein Vergleich auf Augenhöhe. Während das iPhone 14 Pro mehr Leistung und iOS vorweisen kann, liefert das Pixel 7 Pro die etwas besseren Akku- und Kamerawerte. Letztendlich entscheidet vor allem das Betriebssystem darüber, welches Modell für euch das bessere ist: Android-Fans greifen zum Pixel 7 Pro, während iOS-Fans das iPhone wählen.

Der größte Unterschied liegt allerdings im Preis. Für das iPhone 14 Pro in der kleinsten Speichervariante zahlt ihr derzeit ab 1299 Euro (Stand: Januar 2023). Das Pixel 7 Pro bekommt ihr schon ab 860 Euro (Stand: Januar 2023). Wer in beiden Fällen sparen möchte, sollte zu einer Kombination mit einem günstigen Mobilfunktarif greifen. So verteilt ihr die Kosten auf mehrere Monate und profitiert von Rabatten.

