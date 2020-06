PS5-Release und -Vorbestellung: Wann ihr sie zu welchem Preis kaufen könnt

Kurz nach der Vorstellung der ersten PS5-Spiele war von Sony noch kein offizielles Wort über den finalen Preis der PlayStation 5 und der PS5 in der Digital Edition zu hören. Dafür gibt es mittlerweile aber sehr konkrete Hinweise darauf, wann ihr sie vorbestellen können werdet – und auch dazu, wie die Preise der beiden Konsolen zum PS5-Release ausfallen dürften.

Die Gerüchte um den PS5-Preis, den Release der PlayStation 5 und auch zum Spiele-Lineup zum Start geraten immer mehr durcheinander. Wir bieten euch an dieser Stelle daher einen geordneten Überblick darüber, welcher Erscheinungstermin aktuell am wahrscheinlichsten ist, welches Datum sich Vorbesteller freihalten sollten und auch, wie viel Geld ihr für den Kauf der PS5 zurücklegen solltet. Sobald es offizielle Angaben seitens Sony gibt, erfahrt ihr es hier natürlich auch sofort.

PS5-Preise: Konsole mit und ohne Blu-ray-Laufwerk bei 499 und 399 Euro?

Wie wir seit dem offiziellen Reveal der ersten PlayStation-5-Spiele wissen, erscheint Sonys neue Konsole in mehreren Varianten. Wer die PS5 kaufen will, muss sich also entscheiden, ob er oder sie ein Exemplar mit oder ohne Blu-ray-Laufwerk erstehen möchte. Für eine Konsole mit Laufwerk erwarteten wir bisher einen Preis von etwa 500 Euro. Mittlerweile gibt es mehrere Hinweise, die diese Annahme untermauern:

Mitte Juni, kurz nach der Vorstellung des PlayStation-5-Designs und der ersten Spiele, ging bei Amazon-Frankreich kurzzeitig ein Angebot für die PlayStation 5 online. Dieses nannte nicht nur den Preis von 499,99 Euro, sondern es bestätigte auch den von uns erwarteten Release-Termin, wie ihr weiter unten lesen könnt. Die Digital Edition, also die Konsole ohne Blu-ray-Laufwerk wurde für 399,99 Euro geführt.

Der auf die Games-Branche spezialisierte Analyst Michael Pachter erklärte bereits im Mai in einem Interview mit dem Videospiele-Experten Geoff Keighley, dass er einen PS5-Preis von 500 Dollar erwartet. Der Preis in Deutschland entsprach bei den Vorgängermodellen zum Release bisher immer 1:1 dem US-Preis, nur eben in Euro.

Auch wenn der ehemals "PSErebus" genannte PlayStation-Leak-Experte IronManPS5 auf Twitter zuletzt mit einigen Angaben falsch lag: Schon Ende 2019 nannte er sowohl den von Amazon-Frankreich geführten PS5-Preis als auch den dort angegebenen PS5-Release-Stichtag.

PlayStation 5 kann möglicherweise ab 7. Juli vorbestellt werden

Schon vor einiger Zeit hatten wir darüber berichtet, dass auch beim PS5-Release das gleiche Problem auf Gamer zukommen könnte, wie bei einigen der letzten Konsolen-Verkaufsstarts: Die Geräte sind rasch ausverkauft, die Lieferung einer PS5 zu Weihnachten wird fast unmöglich und bei eBay werden Konsolen zu astronomischen Preisen angeboten. Umso wichtiger ist es, den Starttermin zu kennen, ab dem ihr die PS5 vorbestellen könnt.

Auch hierzu hat Sony sich noch nicht offiziell geäußert. Aus unserer Sicht kursiert aktuell aber lediglich ein glaubwürdiger Termin, der abermals von IronManPS5 stammt. Ihm zufolge sei der PS5-Preorder-Start seit einiger Zeit für den 7. Juli vorgesehen. Abwegig erscheint das nicht, zumal bis zum PlayStation-5-Release dann immer noch gut drei Monate vergehen sollten.

PS5-Release aktuell wohl für den 20. November 2020 geplant

Wer es nach Start für Vorbestellungen geschafft haben sollte, sich eine PS5 zu sichern, wird als nächstes dann den Release-Termin der PlayStation 5 herbeisehnen. Offiziell könnte der verkündet werden, sobald sich die PS5 vorbestellen lässt (schließlich möchtet ihr ja auch wissen, wann ihr mit der Konsole rechnen könnt). Sicher ist das aber nicht. Spannend an der Suche nach dem richtigen Release-Datum ist übrigens, dass sich dieser sogar genauer eingrenzen lässt als der Start der Vorbestellungen.

Sony zufolge wird die PlayStation 5 "Ende 2020" erscheinen. Sicher ist, dass der Starttermin vor Weihnachten liegen wird – und es ist mehr als wahrscheinlich, dass zwischen Release und Heiligabend zumindest zwei Wochenenden liegen werden. Spätestens am 12. Dezember sollte die Konsole also in den Geschäften zu kaufen sein.

Der Release-Termin lässt sich aber wohl noch weiter eingrenzen. Im Mai machte nämlich über wccftech die Meldung einer Stellenausschreibung bei Sony die Runde, in der auch von einem PS5-Release im Oktober die Rede war. Sony dementierte diese Meldung allerdings, weswegen wir den Verkaufsstart in Geschäften frühestens im November erwarten.