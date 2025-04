Wir zeigen euch in unserem Überblick, in welchen Farben das Samsung Galaxy A56 5G aktuell erhältlich ist. Schaut euch die verschiedenen Varianten in der Bildergalerie aus mehreren Blickwinkeln an und wählt euren Favoriten.

Inhaltsverzeichnis

Seit Anfang März 2025 ist das Samsung Galaxy A56 5G offiziell – und nach einer kurzen Verzögerung inzwischen im Handel erhältlich. Die neue Generation aus Samsungs beliebter Mittelklasse-Reihe hat wieder einen relativ bunten Anstrich erhalten. Nach einem kurzen Überblick findet ihr bei uns die Farben des Galaxy A56 5G im Detail.

Samsung Galaxy A56 5G: Farben im Überblick

Beim Galaxy A56 könnt ihr erneut aus vier Farben wählen. Auch diesmal haben die Farbtöne einen leichten Pastell-Look. Samsung verzichtet allerdings auf den Perlmutteffekt des Vorgängers (Galaxy A55), wodurch die Farben etwas zurückhaltender wirken. Der Zusatz „Awesome“ bei den Farbnamen bleibt dagegen bestehen.

Folgende Varianten habt ihr zur Auswahl:

Awesome Graphite (ein dunkles Grau)

(ein dunkles Grau) Awesome Olive (ein helles Olivgrün)

(ein helles Olivgrün) Awesome Lightgray (ein sehr helles Grau)

(ein sehr helles Grau) Awesome Pink (ein helles Pastellpink)

Samsung Galaxy A56 5G: Alle Farben (© 2025 Samsung )

Samsung ersetzt mit der neuen Generation praktisch alle vorherigen Farben (Dunkelblau, Hellblau, Lila/Flieder, Gelb). Die neuen Optionen dürften in jedem Fall eine breitere Masse ansprechen.

Galaxy A56: Farben im Detail

In unserer Galerie könnt ihr alle erwähnten Farben aus mehreren Blinkwinkeln betrachten.

Awesome Graphite

(© 2025 Samsung ) Rückseite des Galaxy A56 5G in der Farbe Awesome Graphite (Glas – Gorilla Glass Victus+) (© 2025 Samsung ) Frontseite (Gorilla Glass Victus+) (© 2025 Samsung ) Seitenansicht (© 2025 Samsung ) Rahmen (Aluminium)

"Awesome Graphite" ersetzt gewissermaßen das "Awesome Navy" des Galaxy A55 als dunkle Option für alle, die es klassisch mögen. Der Farbton ist allerdings nicht so kräftig wie der des Vorgängers.

Awesome Olive

(© 2025 Samsung ) Rückseite des Galaxy A56 5G in der Farbe Awesome Olive (Glas – Gorilla Glass Victus+) (© 2025 Samsung ) Frontseite (Gorilla Glass Victus+) (© 2025 ) Seitenansicht (© 2025 Samsung ) Rahmen (Aluminium)

"Awesome Olive" liefert einen leichten Touch pastellgrüne Farbe. Auch dieser Farbton ist ziemlich entsättigt. Samsung will damit vermutlich das vorherige Hellblau (Iceblue) ersetzen.

Awesome Lightgray

(© 2025 Samsung ) Rückseite des Galaxy A56 5G in der Farbe Awesome Lightgray (Glas – Gorilla Glass Victus+) (© 2025 Samsung ) Frontseite (Gorilla Glass Victus+) (© 2025 Samsung ) Seitenansicht (© 2025 Samsung ) Rahmen (Aluminium)

"Awesome Lightgray" ist eine gute Option für alle, die ihre Smartphones in sehr hellen oder weißen Farbvarianten bevorzugen. In der vorherigen Generation fehlte eine vergleichbare Farbe komplett.

Awesome Pink

(© 2025 Samsung ) Rückseite des Galaxy A56 5G in der Farbe Awesome Pink (Glas – Gorilla Glass Victus+) (© 2025 Samsung ) Frontseite (Gorilla Glass Victus+) (© 2025 Samsung ) Seitenansicht (© 2025 Samsung ) Rahmen (Aluminium)

"Awesome Pink" ist die auffälligste Farbe des Galaxy A56. Sie ersetzt den Lila-Ton des Vorgängers ("Awesome Lilac"). Trotz des neuen Namens ähneln sich die beiden Farbtöne sehr. Awesome Pink geht noch etwas stärker in ein Rosa über.

Sind weitere Farben für das Galaxy A56 5G geplant?

Samsung bietet gerne mal exklusive Farben im eigenen Online-Shop an. Diese Strategie beschränkt der Hersteller aber in der Regel auf die Flaggschiffmodelle der S- oder Z-Reihe (z. B. Galaxy S25). In der Mittelklasse hat Samsung in den letzten Generationen keinen zusätzlichen Optionen im eigenen Shop angeboten. Ihr könnt alle Farben des Galaxy A56 5G auch bei Dritthändlern kaufen.

Wir gehen nicht davon aus, dass Samsung neue Farben zu einem späteren Zeitpunkt einführt. Dabei handelt es sich vor allem um eine Taktik, die etwa Apple in der Vergangenheit gerne genutzt hat, um Verkäufe nach einer Weile noch einmal anzukurbeln.

Wenn ihr euer Smartphone farblich etwas auffrischen wollt, macht ihr dies am besten mit passenden Hüllen für das Samsung Galaxy A56 5G. Samsung selbst bietet eine kleine Auswahl an Schutzhüllen an. Alternativ gibt es eine große Auswahl an Cases für das Galaxy A56 auf Amazon – z. B. von etablierten Marken wie Spigen.

