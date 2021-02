Samsung veröffentlichte im vergangenen Jahr eine "Fan-Edition" vom Galaxy S20, welche die Wünsche der Konsumenten erfüllen sollte. Ein Klinkeneingang gehörte leider nicht dazu. Dennoch müsst ihr nicht komplett auf diesen Stecker verzichten.

Apple machte es mit dem iPhone 7 vor, Samsung ab dem Galaxy S20 nach: Das Entfernen des Klinkeneinganges. Und es sieht auch nicht so aus, als würde einer der Hersteller zukünftig diesen Anschluss wieder einführen. Zwar warb Samsung beim Galaxy S20 FE damit, ein Smartphone zu veröffentlichen, welches von Fans inspiriert und für Fans entwickelt wurde, doch der Wunsch nach einem klassischen Kopfhörereingang war wohl nicht groß genug für das Unternehmen. Dennoch gibt es eine Möglichkeit, wie ihr eure Klinken-Kopfhörer mit der "Fan-Edition" nutzen könnt.

Unsere Empfehlung Anzeige

Samsung Galaxy S20 FE + O2 Free M 20 GB 20 GB LTE Highspeed Datenvolumen (mit bis zu 225 MBit/s)

Allnet Telefon & SMS Flatrate (in alle deutsche Netze)

EU Roaming (Tarifbestandteile in der ganzen EU nutzen) 34,99 € mtl./24Monate: 31,99 einmalig: 1,00 € zum shop

Galaxy S20 FE: Adapter für Klinken-Anschluss

Ganz klassisch könnt ihr euch einen Adapter für eure Klinken-Kopfhörer holen. Dieser kostet nur ein paar Euro und ist für den USB-C-Eingang gedacht, in welchem ihr die beigelegten Kopfhörer oder euer Ladegerät steckt.

Einige Nachteile gibt es aber mit solch einem Adapter. Zum einen hält er nicht so gut in der Ladebuchse wie ein klassischer Klinkenstecker. Seid ihr also gerade zu Fuß unterwegs und wollt ein wenig Musik auf eure Ohren haben, kann sich der Stecker leichter lösen und der Hörgenuss wird ungewollt beendet oder für die Umgebung deutlich hörbar.

Kein Klinkenanschluss: Euch bleiben nur USB-C-Adapter oder kabellose Kopfhörer (© 2020 CURVED )

Zudem blockiert ihr mit einem Adapter auch gleichzeitig eure Ladebuchse. Das bedeutet natürlich, dass ihr auf euren Podcast zum Einschlafen verzichten müsst, wenn ihr nachts auch euer Galaxy S20 FE ladet. Zwar gibt es für einen geringeren Aufpreis Adapter, welche neben dem Klinkeneingang auch einen zusätzlichen USB-C-Slot besitzen, doch diese haben eine gewisse Größe und können in der Hosentasche unangenehm viel Platz einfordern. Hier müsst ihr selber entscheiden, mit welchem Kompromiss ihr am besten klar kommt.

Alternative: USB-C oder Bluetooth?

Im Gegensatz zum Galaxy S21 bekommt ihr beim Samsung Galaxy S20 FE noch USB-C-Kopfhörer mitgeliefert. Diese bieten einen ordentlichen Sound und sind vor allem für Bewegungen geeignet, sofern euch ein Kabel generell nicht stört. Nur, dass ihr bei der Nutzung euren Lade-Anschluss blockiert, bleibt bei den mitgelieferten In-Ears erhalten.

Wenn ihr auf komplette Bewegungs- und Handlungsfreiheiten besteht, dann solltet ihr über Bluetooth-Kopfhörer nachdenken. Hier habt ihr eine große Auswahl an In-Ears und On-Ears. An einem hübschen Design oder vielen zusätzlichen Features scheitert es hier nicht. Zudem blockiert ihr weder eure Ladebuchse, noch nervt euch stetig ein Kabel.

Wenn ihr eine Liste mit den aktuell besten Kopfhörern für euer Galaxy S20 FE sucht, dann schaut doch einmal in folgende Listen von uns rein:

Deal Xiaomi Redmi Note 8T + BLAU Allnet L 5 GB 11,99 € mtl./24Monate: 9,99 einmalig: 13,00 € zum shop

Deal Oppo Reno 4Z 5G + BLAU Allnet XL 7 GB + Oppo Enco W31 18,99 € mtl./24Monate: 12,99 einmalig: 1,00 € zum shop