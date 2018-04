Sonos: Spotify Connect auf dem Lautsprecher verwenden – so klappt es

Ihr könnt den Sonos One mit Spotify Connect verwenden

Wenn ihr auf eurem Sonos-Lautsprecher Musik von Spotify hören wollt, könnt ihr das über Spotify Connect machen. Damit ihr das Feature auf dem Speaker verwenden könnt, müsst ihr es aber zuerst einrichten. Wie ihr das auf einem Sonos One und mit den Modellen der Play-Serie anstellt, erklären wir euch in diesem Ratgeber.

Unsere Empfehlung o2 DSL M

Spotify mit Sonos verbinden

Bei "Spotify Connect" handelt es sich um ein Feature, mit dem ihr beispielsweise vom Smartphone aus Musik auf einem Lautsprecher oder anderen Geräten abspielen könnt. Dabei werden die Songs nicht direkt von Gerät zu Gerät gestreamt: Der Speaker stellt selbstständig eine Verbindung zu der Plattform her und spielt die Musik ab. Euer Smartphone dient daher nur zur Steuerung.

Damit ihr Spotify Connect auf eurem Sonos-Lautsprecher verwenden könnt, müsst ihr diesen zunächst mit eurem Account bei dem Dienst verknüpfen. Wenn ihr ein Modell der Play-Serie besitzt, wie etwa den Sonos Play:1, öffnet ihr dafür die "Sonos Controller"-App auf eurem Smartphone. Wählt dann "Musikdienst hinzufügen" aus und tippt auf "Spotify". Anschließend gebt ihr eure Konto-Daten ein – schon seid ihr fertig. Stellt in dem Programm zudem sicher, dass "Sonos mit Spotify steuern" aktiviert ist.

Verfügt ihr über einen Lautsprecher mit Alexa, beispielsweise den Sonos One, könnt ihr Spotify Connect ebenso über die Alexa-App von Amazon einrichten. Begebt euch in die "Einstellungen" und wählt "Musik und Medien" aus. Dann tippt ihr auf "Spotify" und gebt eure Account-Daten ein. Über "Standard-Musikdienst auswählen" legt ihr dann fest, dass Spotify bei einem Songwunsch via Sprachbefehl automatisch verwendet wird.

Keine Chance mit Spotify Free

Allerdings muss eurer Account eine Bedingung erfüllen, damit ihr Spotify Connect mit eurem Sonos-Lautsprecher verwenden könnt. Denn mit der "Free"-Version des Streaming-Dienstes habt ihr keine Möglichkeit, das Feature zu nutzen. Ihr benötigt daher Spotify Premium, entweder im Einzel-Abonnement oder das Family-Abo.

Mit Spotify Connect Musik abspielen

Wenn ihr nun alles eingerichtet habt, solltet ihr zunächst dafür sorgen, dass sich euer Sonos-Lautsprecher und euer Abspielgerät (etwa Smartphone, Tablet oder Computer) im gleichen WLAN befinden. Öffnet dann die Spotify-App und tippt auf "Verfügbare Geräte". Nun könnt ihr euren Speaker von Sonos auswählen. Sucht dann einen Song heraus und spielt ihn ab.

Wenn ihr über einen Sonos One verfügt, geht das Ganze noch einfacher: Ihr könnt die Musik einfach via Sprachbefehl starten. Sagt "Alexa, spiele den Song [Songname] von [Künstler]". Wenn ihr Spotify als Standard festgelegt habt, beginnt die Musikwiedergabe. Habt ihr das nicht gemacht, müsst ihr noch die Worte "von Spotify" bei eurem Sprachbefehl ergänzen.

Zusammenfassung: