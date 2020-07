Seien wir ehrlich: Die Vielzahl an Xiaomi-Handys auf dem Markt kann hin und wieder durchaus Verwirrung stiften. Hinzu kommt, dass einige Mittelklasse-Modelle ein "Pro" im Namen tragen, andere wieder ein "Lite" (und dennoch besser sind). Da blickt ihr nicht mehr durch? CURVED hilft euch. Grundsätzlich bietet der Hersteller aber für jede Preisklasse das passende Handy. Welche günstigen und auch teureren Modelle sich für euch lohnen, erfahrt ihr hier. Alle Preisangaben sind auf Stand Anfang Juli 2020.

Xiaomi-Handy für Einsteiger: Das Redmi Note 8T

Das Xiaomi Redmi Note 8T ist ein großer Verkaufserfolg für den Hersteller. (© 2020 CURVED)

Eines der wohl günstigsten Einsteiger-Smartphones von Xiaomi ist eigentlich das Redmi 8A. Für unter 100 Euro ist es bereits erhältlich. So wirklich empfehlen können wir das Handy allerdings nicht. Ihr bezahlt sehr wenig Geld, bekommt dafür aber auch sehr wenig Smartphone. So löst das Gerät etwa in HD auf, nicht aber in Full HD. Deshalb empfehlen wir euch, direkt ein bisschen mehr Geld in die Hand zu nehmen und euch das Xiaomi Redmi Note 8T genauer anzusehen.

Das Xiaomi Redmi Note 8T ist ein echter Bestseller des Herstellers. Weltweit verkauft sich das Modell außerordentlich gut. Selbst bei uns im CURVED-Shop erfreut sich das Smartphone einer sehr hohen Beliebtheit. Und es hat sich einen Platz in dieser Liste durchaus verdient: Es setzt auf ein 6,3 Zoll großes Full-HD-Display mit schmalen Rändern auf der Vorderseite. Zudem macht es für den Preis passable Fotos und liefert mit dem Snapdragon 665 einen Chipsatz, der schnell genug für beliebte Apps wie WhatsApp, Spotify, Instagram und mehr ist.

Wer wenig Geld ausgeben will, bekommt mit dem Xiaomi Redmi Note 8T also ein solides Gerät. Klar ist aber: Wenn ihr Fans von möglichst kurzen Ladezeiten seid, solltet ihr noch etwas mehr Geld in die Hand nehmen. Denn Smartphones mit einem Snapdragon 720 oder besser sind spürbar flotter. Weitere Details rund um das Note 8T entnehmt ihr unserem Test. Wer sich speziell für die Kamera interessiert, sollte einen Blick in diesen Artikel werfen.

Alle technischen Daten:

Display: 6,3 Zoll LCD (2340 x 1080 Pixel)

6,3 Zoll LCD (2340 x 1080 Pixel) Chipsatz: Qualcomm Snapdragon 665

Qualcomm Snapdragon 665 RAM: 4 GB

4 GB Speicherplatz: 128 GB, via microSD-Karte erweiterbar

128 GB, via microSD-Karte erweiterbar Vierfach-Kamera: 48 MP (Hauptlinse), 8 MP (Ultraweitwinkel), 2 MP (Makro), 2 MP (Tiefensensor)

48 MP (Hauptlinse), 8 MP (Ultraweitwinkel), 2 MP (Makro), 2 MP (Tiefensensor) Frontkamera: 13 MP

13 MP Akku: 4000 mAh, Fast Charging (18 Watt)

4000 mAh, Fast Charging (18 Watt) Betriebssystem: Android 10 mit MIUI 11

Android 10 mit MIUI 11 Anschlüsse: USB-C und Kopfhöreranschluss

USB-C und Kopfhöreranschluss Dual-SIM: vorhanden

vorhanden Fingerabdrucksensor: Auf der Rückseite verbaut

Auf der Rückseite verbaut Wireless Charging: Nein

Nein Preis: ca. 160 Euro.

Günstig und gut in der Mittelklasse: Xiaomi Redmi Note 9 Pro

Wenn es etwas mehr sein darf, solltet ihr euch das Xiaomi Redmi Note 9 Pro im Detail ansehen. Das Mittelklasse-Modell ist zwar günstig, das hat den Hersteller aber nicht davon abgehalten, eine Glasrückseite zu verbauen. Der Rahmen des Handys besteht jedoch aus Plastik. Insgesamt punktet das Redmi Note 9 Pro mit einer für den Preis guten Leistung und einem großen LC-Bildschirm mit 6,67-Zoll-Diagonale.

Auch die Kamera macht viel her. Nur der Nachtmodus liefert nicht allzu gute Ergebnisse ab. Ist es sehr dunkel, könnt ihr euch das Foto komplett sparen. In Kombination mit Restlicht, etwa Stadtlichtern, macht das Redmi Note 9 Pro wieder bessere Bilder bei Dunkelheit. Aber auch hier dürft ihr keine Wunder erwarten. Mehr über das Smartphone erfahrt ihr in unserem Test, der durchaus positiv ausfiel.

Alle technischen Daten:

Display: 6,67 Zoll LCD (2.400 x 1.080 Pixel)

6,67 Zoll LCD (2.400 x 1.080 Pixel) Chipsatz: Qualcomm Snapdragon 720G

Qualcomm Snapdragon 720G RAM: 6 GB

6 GB Speicherplatz: 64 GB / 128 GB, via microSD-Karte erweiterbar

64 GB / 128 GB, via microSD-Karte erweiterbar Vierfach-Kamera: 64 MP (Hauptlinse), 8 MP (Ultraweitwinkel), 5 MP (Makro), 2 MP (Tiefensensor)

64 MP (Hauptlinse), 8 MP (Ultraweitwinkel), 5 MP (Makro), 2 MP (Tiefensensor) Frontkamera: 16 MP

16 MP Akku: 5020 mAh, Fast Charging (30 Watt)

5020 mAh, Fast Charging (30 Watt) Betriebssystem: Android 10 mit MIUI 11

Android 10 mit MIUI 11 Anschlüsse: USB-C und Kopfhöreranschluss

USB-C und Kopfhöreranschluss Dual-SIM: vorhanden (4G)

vorhanden (4G) Fingerabdrucksensor: In den Powerbutton integriert

In den Powerbutton integriert Wireless Charging: Nein

Nein Preis: ca. 270 Euro

Die gehobene Mittelklasse: Xiaomi Mi Note 10 Lite

Das Xiaomi Mi Note 10 Lite lässt sich ganz einfach beschreiben: Es ist das Redmi Note 9 Pro "in besser", wie euch auch unser Vergleich im Detail aufzeigt. Das Kamera-Setup der Handys ist auf dem Papier fast identisch, doch das Note 10 Lite macht etwas bessere Bilder. Zudem hat es einen edlen Metallrahmen, ein um die Seiten gebogenes Display und durch die OLED-Technologie auch eine sehr gute Bilddarstellung (HDR 10 wird unterstützt). Einfach eine ganze Ecke Premium-Gefühl extra.

Zudem ist es noch ein kleines bisschen flotter als das Redmi Note 9 Pro. Dafür hat Xiaomi das Mi Note 10 Lite mit einem etwas kleineren, aber immer noch sehr großen 6,47-Zoll-Bildschirm ausgestattet, der uns im Test aber sehr gut gefiel, da man das Handy so mit einer Hand besser bedienen kann.

Alle technischen Daten:

Display: 6,47 Zoll AMOLED-Bildschirm, löst in Full HD+ auf (2340 x 1080 Pixel)

6,47 Zoll AMOLED-Bildschirm, löst in Full HD+ auf (2340 x 1080 Pixel) Chipsatz: Qualcomm Snapdragon 730G

Qualcomm Snapdragon 730G RAM: 6 GB Arbeitsspeicher

6 GB Arbeitsspeicher Speicherplatz: 64 GB oder 128 GB interner Speicher

64 GB oder 128 GB interner Speicher Vierfach-Kamera: 64 MP (Weitwinkel), 8 MP (Ultraweitwinkel), 2 MP (Makro), 5 MP (Tiefensensor)

64 MP (Weitwinkel), 8 MP (Ultraweitwinkel), 2 MP (Makro), 5 MP (Tiefensensor) Frontkamera: Weitwinkel (16 MP)

Weitwinkel (16 MP) Akku: 5260 mAh

5260 mAh Betriebssystem: MIUI 11 mit Android 10 ab Werk vorinstalliert

MIUI 11 mit Android 10 ab Werk vorinstalliert Anschlüsse: USB-C, Kopfhöreranschluss

USB-C, Kopfhöreranschluss Dual-SIM: Vorhanden (4G)

Vorhanden (4G) Fingerabdrucksensor: Im Display verbaut

Im Display verbaut Wireless Charging: Nein

Nein Preis: ca. 370 Euro

Das günstige Top-Modell: Poco F2 Pro

Das Poco F2 Pro ist günstig, dafür aber sehr schnell (© 2020 Xiaomi)

Wer sich lieber in der Oberklasse bewegt, nimmt knapp 100 Euro mehr als für das Mi Note 10 Lite in die Hand. Dann könnt ihr euch nämlich direkt das Poco F2 Pro von Xiaomi zulegen. Es handelt sich hier um ein günstiges Modell, das aber mit dem Top-Chipsatz Snapdragon 865 ausgestattet ist. An Geschwindigkeit wird es euch also auch bei aufwendigen Anwendungen nicht mangeln. Neben einer schicken Glasrückseite punktet das Handy mit einer sogenannten Pop-up-Kamera: Die Frontkamera kann aus dem Gehäuse des Xiaomi-Handys herausfahren, sobald ihr sie benötigt.

Das Pop-up-Prinzip sorgt dafür, dass noch mehr Bildfläche für den Screen auf der Vorderseite bleibt. Und der ist immerhin 6,67 Zoll groß. Zwar ist HDR10+ an Bord, doch die Bildwiederholrate liegt bei 60 Hz. Displays mit flüssigerer Darstellung sind wohl den noch teureren Modellen vorbehalten. So oder so ist das Poco F2 Pro aber ein sehr gutes Gesamtpaket aus Leistung, Optik, Vierfach-Kamera und niedrigem Preis. Außerdem ist die 5G-Technologie bereits an Bord, was für Zukunftssicherheit sorgt.

Alle technischen Daten:

Display: 6,67 Zoll AMOLED-Bildschirm, löst in Full HD+ auf (2400 x 1080 Pixel)

6,67 Zoll AMOLED-Bildschirm, löst in Full HD+ auf (2400 x 1080 Pixel) Chipsatz: Qualcomm Snapdragon 865

Qualcomm Snapdragon 865 RAM: 6 GB oder 8 GB Arbeitsspeicher

6 GB oder 8 GB Arbeitsspeicher Speicherplatz: 128 GB oder 256 GB interner Speicher

128 GB oder 256 GB interner Speicher Vierfach-Kamera: 64 MP (Weitwinkel), 13 MP (Ultraweitwinkel), 5 MP (Makro), 2 MP (Tiefensensor)

64 MP (Weitwinkel), 13 MP (Ultraweitwinkel), 5 MP (Makro), 2 MP (Tiefensensor) Frontkamera: 20 MP (Weitwinkel)

20 MP (Weitwinkel) Akku: 4700 mAh, Fast Charging (30 W)

4700 mAh, Fast Charging (30 W) Betriebssystem: MIUI 11 mit Android 10 ab Werk vorinstalliert

MIUI 11 mit Android 10 ab Werk vorinstalliert Anschlüsse: USB-C, Kopfhöreranschluss

USB-C, Kopfhöreranschluss Dual-SIM: Vorhanden (5G)

Vorhanden (5G) Fingerabdrucksensor: Im Display verbaut

Im Display verbaut Wireless Charging: Nein

Nein Preis: ca. 490 Euro

Das Flaggschiff: Xiaomi Mi 10 / Mi 10 Pro

Das Xiaomi Mi 10 ist das aktuelle Flaggschiff des Herstellers. Und so sieht es auch aus. (© 2020 Via Instagram @xiaomi.deutschland)

Wer die Spitze des Xiaomi-Eisbergs erklimmt, landet direkt beim Mi 10 beziehungsweise dessen verbesserter Variante Mi 10 Pro. Das aktuelle Flaggschiff des chinesischen Herstellers bietet alles, was man von einem Top-Modell erwartet. Darunter eine gute Vierfach-Kamera und Stereo-Lautsprecher. Zudem ist der Screen wie beim Mi Note 10 Lite um die Seiten gebogen, wie ihr es etwa schon von Samsungs S-Reihe kennt. Der Bildschirm beider Modelle sorgt außerdem für eine sehr flüssige Darstellung durch eine Bildwiederholrate von 90 Hz.

Das Mi Note 10 Pro ist kaum vom Mi 10 zu unterscheiden. Das Pro-Modell bietet etwa eine noch bessere Kamera und setzt besonders auf gute Bilder mit Zoom. Außerdem könnt ihr die teurere Variante mit einer Geschwindigkeit von bis zu 50 Watt aufladen. Das herkömmliche Mi 10 bringt es "nur" auf 30 Watt.

Kurz gesagt: Wenn ihr das Maximum haben wollt, was Xiaomi an Handys gerade bietet, solltet ihr euch das Mi 10 oder Mi 10 Pro holen.

Alle technischen Daten (Mi 10):

Display: 6,67 Zoll AMOLED-Bildschirm (90 Hz), löst in Full HD+ auf (2340 x 1080 Pixel)

6,67 Zoll AMOLED-Bildschirm (90 Hz), löst in Full HD+ auf (2340 x 1080 Pixel) Chipsatz: Qualcomm Snapdragon 865

Qualcomm Snapdragon 865 RAM: 8 GB Arbeitsspeicher

8 GB Arbeitsspeicher Speicherplatz: 256 GB interner Speicher

256 GB interner Speicher Vierfach-Kamera: 108 MP (Weitwinkel), 13 MP (Ultraweitwinkel), 2 MP (Makro), 2 MP (Tiefensensor)

108 MP (Weitwinkel), 13 MP (Ultraweitwinkel), 2 MP (Makro), 2 MP (Tiefensensor) Frontkamera: 20 MP (Weitwinkel)

20 MP (Weitwinkel) Akku: 4780 mAh, Fast Charging (30 W)

4780 mAh, Fast Charging (30 W) Betriebssystem: MIUI 11 mit Android 10 ab Werk vorinstalliert

MIUI 11 mit Android 10 ab Werk vorinstalliert Anschlüsse: USB-C

USB-C Dual-SIM: Nein, nur eine SIM unterstützt (5G)

Nein, nur eine SIM unterstützt (5G) Fingerabdrucksensor: Im Display verbaut

Im Display verbaut Wireless Charging: Ja (30 W)

Ja (30 W) Preis: ca. 780 Euro

Alle technischen Daten (Mi 10 Pro):