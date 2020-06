Xiaomi Redmi Note 9 Pro vs. Mi Note 10 Lite: Zwei günstige Smartphones, doch welches solltet ihr euch zulegen? In einigen Punkten sind sich die Geräte sehr ähnlich und auch preislich liegen sie nicht allzu weit auseinander. Welches der beiden Handys sich für euch lohnt, hängt davon ab, was ihr von dem Modell erwartet. Die wichtigsten Unterschiede erfahrt ihr hier.

Technische Daten im Vergleich

Zuerst wollen wir euch aber noch einmal die technischen Daten beider Smartphones präsentieren. Anschließend gehen wir in die Details.

Xiaomi Redmi Note 9 Pro

So sieht das Redmi Note 9 Pro aus. (© 2020 CURVED/Christoph Lübben)

Display: 6,67 Zoll LCD (2.400 x 1.080 Pixel)

6,67 Zoll LCD (2.400 x 1.080 Pixel) Chipsatz: Qualcomm Snapdragon 720G

Qualcomm Snapdragon 720G RAM: 6 GB Arbeitsspeicher

6 GB Arbeitsspeicher Speicherplatz: 64 GB / 128 GB, via microSD-Karte erweiterbar

64 GB / 128 GB, via microSD-Karte erweiterbar Vierfach-Kamera: Weitwinkel (64 MP), Ultraweitwinkel (8 MP), Makro-Linse (5 MP), Tiefensensor (2 MP)

Weitwinkel (64 MP), Ultraweitwinkel (8 MP), Makro-Linse (5 MP), Tiefensensor (2 MP) Frontkamera: Weitwinkel (16 MP)

Weitwinkel (16 MP) Akku: 5020 mAh

5020 mAh Betriebssystem: MIUI 11 mit Android 10 ab Werk vorinstalliert

MIUI 11 mit Android 10 ab Werk vorinstalliert Anschlüsse: USB-C und Kopfhöreranschluss

USB-C und Kopfhöreranschluss Dual-SIM: Vorhanden (4G)

Xiaomi Mi Note 10 Lite

Und das ist das Xiaomi Mi Note 10 Lite. (© 2020 CURVED/Christoph Lübben)

Display: 6,47 Zoll AMOLED-Bildschirm, löst in Full HD+ auf (2340 x 1080 Pixel)

6,47 Zoll AMOLED-Bildschirm, löst in Full HD+ auf (2340 x 1080 Pixel) Chipsatz: Qualcomm Snapdragon 730G

Qualcomm Snapdragon 730G RAM: 6 GB Arbeitsspeicher

6 GB Arbeitsspeicher Speicherplatz: 64 GB oder 128 GB interner Speicher

64 GB oder 128 GB interner Speicher Vierfach-Kamera: Weitwinkel (64 MP), Ultraweitwinkel (8 MP), Makro-Linse (2 MP), Tiefensensor (5 MP)

Weitwinkel (64 MP), Ultraweitwinkel (8 MP), Makro-Linse (2 MP), Tiefensensor (5 MP) Frontkamera: Weitwinkel (16 MP)

Weitwinkel (16 MP) Akku: 5260 mAh

5260 mAh Betriebssystem: MIUI 11 mit Android 10 ab Werk vorinstalliert

MIUI 11 mit Android 10 ab Werk vorinstalliert Anschlüsse: USB-C, Kopfhöreranschluss

USB-C, Kopfhöreranschluss Dual-SIM: Vorhanden (4G)

Design: Metall oder Plastik?

Sowohl das Xiaomi Redmi Note 9 Pro als auch das Mi Note 10 Lite machen einen wertigen Eindruck. Das liegt auch daran, dass beide Geräte mit einer edlen Glasrückseite ausgestattet sind. Etwas mehr Premium-Gefühl vermittelt hier aber das Mi Note 10 Lite, das über einen Metall- statt Kunststoffrahmen verfügt. Zudem setzt dieses Modell auf einen Screen, der sich wie bei einigen Flaggschiffen links und rechts um die Seiten biegt. Das Redmi Note 9 Pro setzt hingegen auf ein flaches Display.

Das Xiaomi Redmi Note 9 Pro ist günstig und setzt dennoch auf eine Glas-Rückseite (© 2020 CURVED/Christoph Lübben)

Schickes Glas meets Vierfach-Kamera: Auch die Rückseite des Mi Note 10 Lite wirkt hochwertig (© 2020 CURVED/Christoph Lübben)

Das Redmi Note 9 Pro setzt allerdings auf Plastik... (© 2020 CURVED/Christoph Lübben)

Ein robuster Metallrahmen trägt beim Mi Note 10 Pro zum wertigen Gesamteindruck bei. (© 2020 CURVED/Christoph Lübben)

Beim Redmi Note 9 Pro ist der Screen flach (© 2020 CURVED/Christoph Lübben)

Das Mi Note 10 Lite verfügt über ein Curved-Display und Metallrahmen. Top! (© 2020 CURVED/Christoph Lübben)





















Davon abgesehen unterscheidet sich das Design noch durch die Maße der Smartphones. Mit den Abmessungen 165,8 x 76,7 x 8,8 mm ist das Redmi Note 9 Pro ein gutes Stück größer als das Mi Note 10 Lite, das zum Vergleich nur 157,8 x 74,2 x 9,7 mm misst. Letzteres Gerät ist damit aber immer noch etwas größer als etwa ein Galaxy S20.

Im Umkehrschluss bedeutet das: Wer sein Handy gerne mit nur einer Hand bedient, hat mit dem Mi Note 10 Lite ein leichteres Leben. Wir haben nämlich im Test des Redmi Note 9 Pro bemerkt, dass wir mit nur einer Hand nicht einmal die Lautstärketasten erreichen können.

Display: Groß vs. OLED

Bei den Bildschirmen der beiden Smartphones gibt es mehrere Unterschiede. Das Xiaomi Redmi Note 9 Pro punktet mit einem besonders großen Bildschirm, der 6,67 Zoll in der Diagonale misst. Gerade deshalb machen Filme und Spiele Spaß auf dem Screen. Das Ganze wird nur dadurch getrübt, dass es sich lediglich um ein LCD handelt. Zwar bekommt ihr knallige Farben und einen guten Kontrast, doch das teurere Xiaomi-Handy hat hier klar die Nase vorne.

Die Blickwinkelstabilität ist beim Redmi Note 9 Pro ausreichend. Aber der Screen wirkt schon deutlich dunkler, wenn ihr ihn etwas schräg betrachtet. (© 2020 CURVED/Christoph Lübben)

Beim Xiaomi Mi Note 10 Lite setzt der Hersteller auf einen OLED-Screen, der bessere Farben, einen besseren Kontrast und auch einen viel besseren Schwarzwert als das Redmi Note 9 Pro liefert. Das liegt auch daran, dass bei OLED-Bildschirmen einzelne Pixel ausgeschaltet werden können – Schwarz ist also wirklich Schwarz. Dank der OLED-Technologie gibt's auch einen Always-On-Bildschirm, der euch Uhrzeit und weitere Infos auch dann anzeigt, wenn das Mi Note 10 Lite im Standby ist. Dafür entfällt aber eine Benachrichtigungsleuchte.

Zudem ist das Display des Mi Note 10 Lite etwas kleiner als das des Redmi-Modells, aber mit 6,4 Zoll immer noch groß. Ein weiterer Vorteil des Handys ist, dass der Screen (wie bereits am Rande erwähnt) sich links und rechts um die Seiten biegt. Es wirkt besonders schön, wenn Text über die Seiten ins Nichts läuft. Auch Clips fühlen sich auf dem Handy durch das kurvige Randlos-Design immersiver an als auf dem günstigeren Modell.

Der OLED-Screen sorgt für eine besonders gute Darstellung beim Mi Note 10 Lite. (© 2020 CURVED/Christoph Lübben)

Leistung: Schnell meets schneller

Was die Geschwindigkeit betrifft, so haben uns beide Smartphones im Test überrascht. Das Navigieren über die Benutzeroberfläche gelingt sehr flott. Ladezeiten fallen allesamt sehr kurz aus. Selbst bei Spielen müsst ihr nicht allzu lange warten, ehe der Ladebalken gefüllt ist. Klar: Ein Top-Chipsatz kann hier noch mehr Leistung bringen. Wer sich aber weniger auf Mobile Games und sehr aufwendige Apps konzentriert, wird kaum einen Unterschied zu den ganz flotten Flaggschiffen feststellen. Etwa wenn ihr maximal Programme wie WhatsApp, YouTube oder Spotify verwendet.

Allerdings: Bei der puren Leistung hat das Xiaomi Mi Note 10 Lite leicht die Nase vorne. Es arbeitet mit einem Snapdragon 730G, während das Redmi Note 9 Pro den etwas schwächeren Snapdragon 720G bietet. Viel geben sich die beiden Antriebe aber nicht. Zudem erhaltet ihr beide Smartphones in Deutschland auch mit 6 GB RAM, weshalb auch bei den gleichzeitig im Hintergrund noch geladenen Apps kein großer Unterschied besteht.

Kamera-Vergleich: Wo sind die Unterschiede?

Die Kamera-Setups der beiden Smartphones sind sich sehr ähnlich. Beide kommen mit einer 64-MP-Hauptkamera, einem Ultraweitwinkel, einer Makro-Linse und einem Tiefensensor daher. Unterschiede gibt's auf dem Papier nur bei den Megapixeln der letzten beiden genannten Linsen. Xiaomi zufolge sind aber unterschiedliche Bildsensoren im Mi Note 10 Lite und Redmi Note 9 Pro verbaut. Wie fallen aber nun die Unterschiede aus?

Die Vierfach-Kamera des Mi Note 10 Lite in ihrer ganzen Pracht. (© 2020 CURVED/Christoph Lübben)

... und so sieht die Kamera des Redmi Note 9 Pro aus. (© 2020 CURVED/Christoph Lübben)





Weitwinkel: Der Teufel steckt im Detail

Auf den ersten Blick wirken Fotos der Hauptkameras recht identisch. Erst wenn wir stark hineinzoomen sind Unterschiede zwischen Mi Note 10 Lite und Redmi Note 9 Pro erkennbar. Das Lite-Modell liefert etwas kräftigere Farben, ein kleines bisschen mehr Details und mehr Helligkeit. Aber zu einem Preis: Insgesamt ist alles etwas schärfer, doch etwas Bildrauschen zeichnet sich ab, was besonders am Himmel sichtbar wird.

Fotos vom Mi Note 10 Lite machen einen ordentlichen Eindruck... (© 2020 CURVED/Christoph Lübben)

... die Aufnahme vom Redmi Note 9 Pro sieht beinahe identisch aus. (© 2020 CURVED/Christoph Lübben)

... doch im Detail betrachtet liefert das Mi Note 10 Lite mehr Details, dafür aber auch etwas Bildrauschen (© 2020 CURVED/Christoph Lübben)

Beim Redmi Note 9 Pro sieht das Ergebnis aber nicht viel schlechter aus. Der Teufel steckt im Detail. (© 2020 CURVED/Christoph Lübben)













Das gleiche Bild liefern Fotos in 64 MP. Mit einem Unterschied: Beim Mi Note 10 Lite kommt hier offenbar weniger Nachbearbeitung zum Einsatz. Dadurch wirken die Bilder im ersten Moment blasser, doch wer diese nachträglich mit einem Bildbearbeitungsprogramm auf Vordermann bringen will, hat eine bessere Grundlage.

Das 64-MP-Foto hat eine sehr hohe Auflösung, sonst ist es aber kaum von der normalen Wetwinkel-Aufnahme zu unterscheiden. (© 2020 CURVED/Christoph Lübben)

Das Mi Note 10 Lite macht etwas blassere und natürlichere 64-MP-Fotos, die sich wohl besser von Hand nachbearbeiten lassen. (© 2020 CURVED/Christoph Lübben)





Ultraweitwinkel: Es gibt einen klaren Sieger

Sehr eindeutig fällt der Vergleich der Ultraweitwinkel-Objektive aus. Zwar haben beide Kameras Probleme mit zu großen Helligkeitsunterschieden, doch das Mi Note 10 Lite liefert insgesamt ein besseres und helleres Ergebnis.

Mangel an Lichtstärke: Fotos mit dem Ultraweitwinkel sind auf dem Redmi Note 9 Pro ein bisschen dunkel. (© 2020 CURVED/Christoph Lübben)

.... das Xiaomi Mi Note 10 Lite liefert hier schon ein überzeugenderes Ergebnis. (© 2020 CURVED/Christoph Lübben)





Makro-Kameras: Teureres Handy, geringere Auflösung

Einen Unterschied gibt's auch beim Makro-Modus. Das Redmi Note 9 Pro hat hier eine Linse mit mehr Megapixel. Entsprechend sind Fotos etwas detaillierter und auch höher aufgelöst. Insgesamt ist das Feature bei beiden Geräten aber brauchbar, sofern ihr die Aufnahmen nicht ausdrucken und im Großformat an die Wand hängen wollt. Hier könnten gerade die Makro-Fotos vom Mi Note 10 Lite etwas zu pixelig sein.

Zugegeben: Das Bild ist mir mit dem Redmi einfach besser gelungen. Aber dieses hier hat so oder so eine geringere Auflösung (© 2020 CURVED/Christoph Lübben)

Der Makro-Modus des Redmi Note 9 Pro macht gute Fotos (© 2020 CURVED/Christoph Lübben)





Nachtmodus: Mi Note 10 Lite kann's besser

Schon während der Tests der beiden Xiaomi-Smartphones haben wir bemerkt, dass es beim Nachtmodus einen Unterschied gibt. Anhand einer Tanne zeigte sich, dass ihr mit dem Redmi Note 9 Pro besonders bei sehr wenig Licht Probleme bekommt, überhaupt noch etwas zu erkennen.

Der Nachtmodus des Mi Note 10 Lite lässt die Tanne heller erscheinen als mit bloßem Auge. (© 2020 CURVED/Christoph Lübben)

Zum Vergleich: Das liefert der Nachtmodus des Redmi Note 9 Pro. (© 2020 CURVED/Christoph Lübben)

Erneut zum Vergleich: Das liefert der Nachtmodus vom deutlich teureren Galaxy S10 – ähnlich liefert auch das A51 ab. (© 2020 CURVED/Christoph Lübben)









Ein zweiter Test bestätigt, welches Handy hier besser ist. Im stark abgedunkelten Raum ist das Foto von meinem Schlafzimmer-Lautsprecher mit dem Mi Note 10 Lite einfach gelungener. Konturen sind weniger verwaschen und allgemein ist das Foto heller und schärfer.

Links: Xiaomi Mi Note 10 Lite. Rechts: Xiaomi Redmi Note 9 Pro (© 2020 CURVED/Christoph Lübben)

Selfies: Beide Smartphones überzeugen im Vergleich

Die Selbstporträts beider Handys beeindrucken, bedenkt man den günstigen Anschaffungspreis. Hier lassen sich nicht wirklich Unterschiede ausmachen. Bei längerer Betrachtung wirken Bilder vom Mi Note 10 Lite aber ein kleines bisschen schärfer. Klar ist: Den Beauty-Filter müsst ihr auf beiden Geräten deaktivieren – sonst schmeißen euch die Xiaomi-Modelle direkt in den Jungbrunnen.

Links: Xiaomi Mi Note 10 Lite. Rechts: Xiaomi Redmi Note 9 Pro. In der Mitte: Ein auch mal bescheuert guckender Redakteur. (© 2020 CURVED/Christoph Lübben)

Akku: Wer hält länger durch?

Grundsätzlich müsst ihr euch beim Redmi Note 9 Pro und Mi Note 10 Lite keine allzu großen Gedanken über die Akkulaufzeit machen. Beide Geräte bringen euch locker über den Tag und noch weiter: Das Xiaomi Redmi Note 9 Pro hat einen 5020-mAh-Akku, was schon sehr gut ist. Das Mi Note 10 Lite ist allerdings mit 5260 mAh ausgestattet und verbraucht weniger Energie, da der Bildschirm etwas kleiner als der des Redmi ist. Hier gibt' also ein kleines Stück mehr Akkulaufzeit.

Redmi Note 9 Pro vs. Mi Note 10 Lite im Fazit: Größe gegen Klasse

Insgesamt sind sich die beiden Smartphones recht ähnlich: Die Performance ist auf einem guten Mittelklasse-Niveau und beide Handys machen für ihr Geld gute Fotos. Wer hier einfach auf ein Modell mit möglichst großem Display aus ist, kann also zum Xiaomi Redmi Note 9 Pro greifen. Erhältlich ist es ab 270 Euro (unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers).

Das Redmi Note 9 Pro punktet durch (Kamera-)Leistung und Größe. (© 2020 CURVED/Christoph Lübben)

Das Xiaomi Mi Note 10 Lite ist zwar knapp 100 Euro teurer, doch der Aufpreis lohnt sich in unseren Augen: Für das Geld bekommt ihr ein Handy, das einfach alles noch ein bisschen besser macht, was wir schon am Redmi Note 9 Pro schätzen. Hinzu kommt das Extra an Premium-Gefühl durch den gebogenen OLED-Screen, das Always-On-Display und den wertigen Metallrahmen. Für das Handy zahlt ihr 370 Euro (unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers.

Das Mi Note 10 Lite ist teurer, dafür aber auch ein Stück mehr Premium in allen Kategorien. (© 2020 CURVED/Christoph Lübben)

Wer zwischen den beiden Modellen entscheidet, sollte also überlegen, die paar Euros extra zu investieren und zum Mi Note 10 Lite zu greifen. Zumal es mit seiner etwas geringeren Größe besser in der Hand liegt.