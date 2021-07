Besonders die Xiaomi-Mittelklasse bietet viel Smartphone für wenig Geld. Dafür trefft ihr in der Android-Benutzeroberfläche MIUI häufiger auf nervige Anzeigen. Was viele nicht wissen: Ihr könnt bei Xiaomi die Werbung deaktivieren. Was ihr dafür tun müsst, erfahrt ihr hier.

Zunächst: Eine böse Überraschung sind die Anzeigen nicht. Xiaomi geht offen damit um, dass Werbung zur Strategie des Unternehmens gehört. So lassen sich unter anderem die günstigen Anschaffungspreise realisieren. Das betrifft eine Reihe beliebter Smartphones, wie das Xiaomi Redmi Note 10 Pro (hier geht's zum Test). Anhand dieses Beispiels zeigen wir euch, wie ihr die nervige Xiaomi-Werbung deaktivieren könnt. Der Vorgang dürfte auf anderen Modellen des Herstellers aber identisch sein. Ausprobiert haben wir alles mit MIUI 12 (hier gibt es weitere Infos zur Benutzeroberfläche).

Inhaltsverzeichnis

Unsere Empfehlung Anzeige

Xiaomi Mi 11 Lite 5G

+ BLAU Allnet XL 8 GB + 2 GB CURVED Aktion! +2 GB Extra Daten (exklusiv für CURVED Kunden - nur hier)

Ultraweitwinkel-Nachmodus (Zeige die Schönheit der Nacht)

10 GB LTE Datenvolumen (mit bis zu 25 MBit/s) mtl./24Monate: 17,99 einmalig: 1,00 € zum Shop

MIUI System Ads abschalten

Als Erstes solltet ihr den Punkt "msa" (steht für "MIUI System Ads") in den Einstellungen deaktivieren. Diese Anwendung steuert viele Werbeanzeigen im MIUI-System. Dazu öffnet ihr die Einstellungen und dann den Punkt "Passwörter & Sicherheit". Unter "Autorisierung & Widerruf" erscheint eine Liste mit diversen Einträgen. Scrollt so lange nach unten, bis ihr den Punkt "msa" entdeckt. Tippt nun auf die Schaltfläche daneben. Diese sollte nun nicht mehr blau, sondern grau eingefärbt sein.

Hat das beim ersten Mal nicht funktioniert, gebt nicht auf. Es kann durchaus vorkommen, dass ihr den Vorgang mehrmals wiederholen müsst, bis euer Xiaomi-Smartphone die Eingabe akzeptiert. Bei uns hat es nach dem dritten Versuch ohne Fehlermeldung geklappt.

Bis "msa" deaktiviert ist, kann es mehrere Anläufe benötigen (© 2021 CURVED )

Werbung bei App-Installation deaktivieren

Diese Werbung ist euch womöglich zuerst auf eurem Xiaomi-Handy begegnet: Sobald ihr eine App aus dem Google Play Store installiert, erscheint eine Sicherheitsprüfung des Programms. Egal, welche Anwendung ihr gerade aktiv im Vordergrund nutzt. Unter dieser Prüfung seht ihr dann eine große nervige Werbeanzeige.

Ihr solltet das Fenster nicht genervt wegdrücken, sondern euch etwas umsehen. Oben rechts findet ihr nämlich ein Zahnradsymbol. Wählt ihr das an, könnt ihr im folgenden Menü die Punkte "Sicherheitsscan" und "Empfehlungen anzeigen" ausschalten. Fortan bleibt ihr von dem Popup verschont.

Personalisiertee Werbevorschläge ausschalten

In den Einstellungen unter "Passwörter & Sicherheit" könnt ihr die personalisierte Werbung loswerden. So sind weniger persönliche Informationen über euch in Benutzung. Dafür tippt ihr auf "Sicherheit" und dann auf "Werbedienste". Es folgt in der Regel nur ein einziger Eintrag: "Personalisierte Werbevorschläge". Hier berührt ihr wieder die Schaltfläche daneben. Ist diese nicht mehr blau, sondern grau, habt ihr auch diesen Punkt deaktiviert.

App-Sperre: Anzeigen ausblenden

Als nächstes könnt ihr die Werbeanzeigen im Menüpunkt "App-Sperre" deaktivieren. Dazu schaut ihr in den Einstellungen nach dem Punkt "Apps". Ihr solltet einen Menüpunkt "App-Sperre" sehen. Wählt ihr den an, öffnet sich ein Menü mit mehreren Apps. Hier könnt ihr bei Bedarf Apps sperren. Möchtet ihr die Werbeanzeigen nicht mehr sehen, tippt ihr oben rechts auf das Zahnrad und deaktiviert den Punkt "Empfehlungen anzeigen (Werbung)".

Für die App-Sperre müsst ihr die Werbung auch deaktivieren (© 2021 CURVED )

Sicherheits-Center: Xiaomi-Werbung deaktivieren

Auch in der Sicherheits-App werden euch Empfehlungen angezeigt. Um diese nicht mehr sehen zu müssen, öffnet ihr die App und tippt oben rechts auf das Zahnrad-Symbol. Mit einem weiteren Drücker auf die Schaltfläche neben dem Eintrag "Empfehlungen anzeigen (Werbung)" seid ihr die Werbung auch hier los.

Mi Browser: Schluss mit Werbung

Um die Werbung im Mi Browser von Xiaomi deaktivieren zu können, führt ihr einfach folgende Schritte durch: Nachdem ihr die App geöffnet habt, tippt ihr oben rechts auf das Symbol mit den drei Balken. Öffnet nun die Einstellungen, indem ihr das Zahnrad auswählt. Unter "Erweitert" findet ihr nun den Punkt "Werbung anzeigen". Ist die Schaltfläche grau eingefärbt, ist der Punkt bereits deaktiviert. Ist das nicht der Fall, könnt ihr das mit einer Berührung ändern.

Ordner: Anzeigen entfernen

Für eine saubere Ordnerstruktur ohne zur Installation empfohlenen Bloatware solltet ihr auch die App-Empfehlungen in den App-Ordnern deaktivieren. Auf dem Homescreen haltet ihr mit eurem Finger einfach auf einer freien Fläche, bis ihr in den Bearbeitungsmodus wechselt. Hier sucht ihr unter "Einstellungen" und "Mehr" den Eintrag "Vorschläge anzeigen". Zum deaktivieren könnt ihr auch hier einfach die dazugehörige Schaltfläche betätigen.

Ab Werk ergänzen nervige App-Vorschläge die vorhandene Bloatware (© 2021 CURVED )

Weitere Xiaomi-Apps werbefrei machen

Es gibt noch einige weitere Apps, die potentiell Werbung anzeigen können. Dazu gehören zum Beispiel die Download-App, die Musik-App oder der Theme-Store. Hier lässt sich jeweils mit dem gleichen Schema wie in den bislang vorgestellten Anwendungen die Werbung von Xiaomi deaktivieren. Öffnet einfach die jeweilige App und begebt euch über die drei Punkte oben rechts in die Einstellungen. Hier solltet ihr den Eintrag "Werbung anzeigen" finden und einfach deaktivieren können.