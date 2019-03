AirPods 2 könnten noch im ersten Quartal 2019 erscheinen

Wann die AirPods 2 auf den Markt kommen, ist bisher ein gut behütetes Geheimnis. Laut eines Berichts müssen wir uns aber gar nicht mehr so lange gedulden. Die Gerüchte zur zweiten Generation der kabellosen Apple-Kopfhörer sind teilweise jedoch zumindest fraglich.



Apple veröffentlicht die AirPods 2 offenbar am 29. März 2019, wie Applesfera behauptet. Die Seite beruft sich auf Quellen, die mit den Plänen des Herstellers vertraut sind. Der Bericht basiert anscheinend auf einem Screenshot aus einem Softwareprogramm, das sich unter anderem mit der Bestandsverwaltung von Apple-Produkten befasst. Demnach endet der (wirtschaftliche) Lebenszyklus der aktuellen AirPods am 28. März.

Wartezeit bis zum Herbst?

Die Information, dass die AirPods 2 noch im ersten Quartal 2019 erscheinen, hören wir nicht zum ersten Mal. Die griechische Webseite iPhonehellas nannte den 29. März ebenfalls schon als Datum. Demnach veröffentlicht Apple die Kopfhörer dann gemeinsam mit der Ladematte AirPower und neuen Tablets, darunter mutmaßlich das iPad mini 5.

Gerüchten zufolge soll Apple am 25. März bereits ein Event veranstalten, auf dem angeblich ein Netflix-Konkurrent vorgestellt wird. Hardware soll an jenem Tag aber überhaupt keine Rolle spielen. Dass Apple die AirPods 2 (sowie die Ladematte und iPads) nur wenige Tage später in die Läden bringt, ist daher zumindest etwas fraglich. Zudem berichtete der Leak-Experte Steve Hemmerstoffer Anfang Februar, dass die Kopfhörer erst im Herbst 2019 veröffentlicht werden. Schon in Kürze erfahren wir, was an den Gerüchten dran ist.

https://twitter.com/OnLeaks/status/1095284315280363522