AirPods: Mit diesem Case drehen eure Kopfhörer durch

Apple liefert seine AirPods bereits mit einem Case aus. Es ist in derselben Farbe gehalten wie die kabellosen In-Ears und dient neben der Aufbewahrung auch der Aufladung der Kopfhörer. Wer es etwas individueller mag, könnte an dem Zenpod-Case von Air Vinyl Design Gefallen finden. Die Hülle kann sogar gegen Langeweile helfen – mit einem Dreh.

Was das Zenpod-Case von der Standardhülle für die AirPods unterscheidet, seht ihr in dem Video über diesem Artikel. Zunächst einmal ist es mit einer schwarzen oder braunen, rauen Lederoberfläche erhältlich. Der eigentliche Clou ist aber, dass ihr es als Fidget Spinner verwenden könnt. Dafür hat der Hersteller es an Vorder- und Rückseite mit jeweils einem Kugellager ausgestattet.

Hülle und Fidget Spinner in einem

Figdget Spinner sind die zumeist dreiarmigen Handkreisel, die sich hierzulande 2017 enormer Beliebtheit erfreuten. Die Nutzer lassen das Spielzeug zwischen Daumen und Zeigefinger kreisen. Das ist in ähnlicher Form auch mit Zenpod-Case für die AirPods möglich. Um es rotieren zu lassen, müsst ihr es mit einem eurer freien Finger leicht anstoßen.

Erhältlich ist das Zenpod-Case für die AirPods unter anderem über die Webseite des Herstellers, der auch nach Deutschland liefert. Zur Auswahl stehen zwei schwarze Ausführungen, die eine hat ein schwarzes und die andere ein silbernes Kugellager. Außerdem gibt es eine braune Variante mit silbernen Kugellagern.

Alle Modelle kosten 29,99 US-Dollar, was umgerechnet etwa 26 Euro entspricht. Hinzu kommen 10 US-Dollar (knapp 8,70 Euro) für den Versand nach Deutschland. Apple selbst bietet in seinem Onlineshop übrigens auch Hüllen von Drittanbietern an – darunter eine Case, das eure AirPods vor Wasser schützt.