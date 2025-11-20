Apple plant ein neues Firmware-Update für die AirPods Pro 3. Schon jetzt bekommen einige Nutzer eine Testversion der nächsten Softwareaktualisierung für die Earbuds. Apple könnte damit endlich ein nerviges Problem beheben.

Apple hält uns aktuell ordentlich auf Trab. Nur wenige Tage nach einem frischen öffentlichen Update für AirPods Pro 3 (8B25), AirPods Pro 2 und AirPods 4, ist nun bereits eine neue Firmware in der Pipeline, wie 9to5Mac berichtet. Diesmal allerdings erst einmal exklusiv für alle, die in Apples Beta-Programm unterwegs sind.

AirPods Pro 3: Behebt Software-Beta nerviges Problem?

Nun stellt sich die Frage, was verbirgt Apple direkt nach dem Release eines öffentlichen Firmware-Updates in der nächsten Version für Tester? Beim Update von vor einer Woche gab Apple wenig Informationen zu den Änderungen: Lediglich Bugfixes und "andere Verbesserungen" wurden dort in den Patch Notes angegeben.

Einige Nutzer haben sicherlich auf einen speziellen Fix gehofft. Unter anderem berichteten User von einem nervigen Pfeifen, das die AirPods Pro 3 bei aktiviertem Noise Cancelling im Flugzeug von sich geben. Einige Tests auf YouTube (via zollotech) deuten aber darauf hin, dass Probleme mit dem ANC weiterhin bestehen. Auch die Mikrofon-Steuerung in der Kamera-App scheint mit der aktuell öffentlich verfügbaren Firmware nicht korrekt zu funktionieren.

Die Hoffnung liegt also auf der nun bereitgestellten Beta-Version mit der Build-Nummer "8B5025a". Sie könnte bei den oben genannten Komplikationen Abhilfe schaffen. Noch gibt es allerdings wenig Berichte zur Beta-Software. Ob das Update noch vor iOS 26.2 kommt, das unter anderem die Live-Übersetzung für AirPods in die EU bringen soll, ist derzeit unklar. Die neue iOS-Version wird im Dezember erwartet. Apple synchronisiert die Firmwareaktualisierungen aber nicht immer mit Betriebssystem-Updates.

AirPods-Firmware prüfen

Eventuell habt ihr noch gar nicht das aktuelle Firmware-Update für eure AirPods abgerufen. Ihr könnt die installierte Version prüfen, indem ihr die AirPods mit eurem iPhone verbindet und in den Einstellungen auf euer AirPods-Modell tippt. Dort seht ihr weiter unten die aktuelle Versionsnummer.

Anstoßen müsst ihr das Firmware-Update in der Regel nicht, da dieses automatisch im Hintergrund ohne Benachrichtigung ausgeführt wird. Seht ihr eine ältere Versionsnummer, könnt ihr den Prozess aber begünstigen, indem ihr eure AirPods aufladet, kurzfristig verbindet und dann wieder in das Case legt.

