Mit Android 16 zieht eine ganze Ladung smarter KI-Funktionen auf eure Handys ein – und die machen sich deutlich im Alltag bemerkbar. Statt in einem riesigen Jahresupdate verteilt Google die Neuerungen nun häufiger auf den eigenen Pixel-Handys. Seit gestern gibt es mit "Android 16 QPR2" spannende neue Features, die später sicher auch bei Samsung und Co. einziehen werden.

Einer der Hingucker des Feature-Drops "QPR2" für Pixel-Handys sind die neuen Benachrichtigungsfunktionen. Ihr kennt das: Ein Gruppenchat explodiert, während ihr eigentlich nur kurz eine Nachricht lesen wolltet. Android 16 versucht, euch genau dieses Chaos zu ersparen. Die KI fasst lange Nachrichten automatisch zusammen und sortiert weniger wichtige Hinweise aus. Werbeflut, Social-Media-Posts und Co. verschwinden automatisch im Hintergrund – ihr bekommt nur das zu sehen, was euch wirklich betrifft.

Mehr Persönlichkeit für euer Handy

Android 16 bringt auch frischen Wind ins Design – und das nicht nur optisch, sondern gleich im ganzen Nutzungserlebnis.

Ihr könnt jetzt eigene Icon-Formen bestimmen und so eure Startseite individueller gestalten. Die thematisch abgestimmten Icons ziehen sich außerdem automatisch über alle Apps hinweg, wodurch alles etwas harmonischer wirkt.

Besonders praktisch ist die Erweiterung des Dark Mode: Selbst Apps ohne eigenen Dunkelmodus werden jetzt automatisch verdunkelt. Das entlastet nicht nur eure Augen am Abend, sondern schont auch den Akku. Gerade unterwegs macht sich das bemerkbar – ihr müsst nicht ständig nach einer Steckdose Ausschau halten.

Familienfunktionen, die wirklich alltagstauglich sind

Für Eltern bringt Android 16 ebenfalls ein paar sehr alltagsnahe Lösungen. Die neuen Parental Controls findet ihr direkt in den Einstellungen und könnt sie auf dem Gerät eures Kindes verwalten – geschützt durch einen einfachen PIN-Code.

Damit legt ihr etwa fest, wie lange pro Tag gespielt oder gescrollt werden darf, oder ab wann das Handy über Nacht automatisch gesperrt wird. Auch einzelne Apps lassen sich zeitlich begrenzen oder komplett blockieren. Und wenn es doch mal ein paar Minuten mehr sein sollen, könnt ihr die Zeit flexibel erweitern.

Praktisch ist auch die direkte Anbindung an Google Family Link. Darüber lassen sich zusätzliche Funktionen wie Schulzeiten oder Kaufgenehmigungen einrichten – ohne dass ihr lange in Menüs suchen müsst.

Mit Android 16 bekommt euer Smartphone also nicht nur frische Features, sondern auch echte Unterstützung im Alltag. Kleine Automatismen, die euch entlasten, mehr Kontrolle geben und das Gerät ein Stück persönlicher machen. Genau so fühlt sich ein sinnvolles Update an.

