Apple-Fans müssen jetzt ganz stark sein: Das Totschlagargument "iPhones sind aber sicherer als Android-Handys" gilt womöglich nicht mehr. Zumindest nicht in Bezug auf Scam-Filter. Die sind laut unabhängigen Studien bei modernen Android-Handys effektiver.

Google hat YouGov beauftragt, eine Studie aufzusetzen. Die hat ermittelt, wie verschiedene Smartphones in den USA, Indien und Brasilien Scam-Angriffe abwehren. Insgesamt wurden die Geräte von rund 5000 Nutzern untersucht. Das Ergebnis überrascht: Auf den Android-Handys sind dank Googles KI-Blocker deutlich weniger Nachrichten mit betrügerischen Absichten eingegangen als auf den getesteten iPhones.

Pixel-Handys sind die scam-sichersten Smartphones

Google hat beim Android-Betriebssystem in den vergangenen Jahren ordentlich nachgerüstet, was die Sicherheit angeht. Laut den Verantwortlichen blockieren die KI-Features im Schnitt bis zu 10 Milliarden Scam-Nachrichten und bis zu 100 Millionen Anrufe von verdächtigen Telefonnummern.

Die Studie mit dem unabhängigen Partner "YouGov" zeigt, dass die Chance, auf einem Android-Handy einen Scam-Anruf oder eine betrügerische Nachricht zu erhalten, 58 Prozent geringer sei als auf einem iPhone. Der explizite Vergleich zwischen Googles Pixel-Handys und iPhones ist sogar noch krasser: ganze 96 Prozent.

Das Empfinden der Nutzer spiegelt diese Zahlen ebenfalls wider. Android-Nutzer sind sich zu 20 Prozent sicherer, dass ihr Smartphone sehr gut gegen Scam-Angriffe geschützt ist. Die Pixel-Besitzer sind sich sogar zu 150 Prozent sicherer als die iPhone-Nutzer.

Apple kommt bei der KI einfach nicht hinterher

Es ist ein offenes Geheimnis, dass Apple beim KI-Rennen den Anschluss verloren hat und der Konkurrenz hinterherhinkt. Insbesondere in Bezug auf die Sicherheit könnte dies nun zu einem echten Problem für iPhone-Nutzer werden.

Eine zweite, unabhängige Studie von Counterpoint belegt, dass Android-Handys bessere KI-Schutzfunktionen mitbringen. Die getesteten Smartphones von Google, Samsung und Motorola konnten Apples iPhone gleich in 8 von 10 Punkten bei der Sicherheit schlagen.

Hier die Testergebnisse von Counterpoint (© 2025 Google/Counterpoint )

Für den Test haben übrigens das iPhone 17, das Moto Razr+ 2025, das Pixel 10 Pro und das Samsung Galaxy Z Fold 7 hergehalten – also die aktuellen Highend-Geräte der Hersteller. Zum Sieger wurde das Pixel 10 Pro erklärt.

Und als ob das nicht schon zwei Nägel zu viel in Apples Sarg wären, hat auch die Leviathan Security Group eine Studie vorgelegt, die das Pixel 10 Pro zum Smartphone mit den höchsten Sicherheitsstandards kürt. Besonders gut funktionieren wohl das Echtzeit-Screening bei Anrufen mit bekannten Scam-Telefonnummern und der Scam-Schutz in Google Mail.

